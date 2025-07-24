Kripto Para Piyasası Bugün Neden Düşüyor? – 24 Temmuz 2025

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Son 24 saatte kripto para piyasası yüzde 5,6 daha değer kaybederek 4 trilyon doların altına geriledi. Toplam piyasa değeri şu anda 3,91 trilyon dolar seviyesinde.

İlk 100 kripto paranın büyük bölümü kırmızıya dönerken, genel piyasa düşüşte seyrediyor. Aynı zamanda toplam kripto para işlem hacmi 264 milyar dolar olarak kaydedildi.

Özetle: Kripto para piyasasının toplam değeri 4 trilyon doların altına düştü. İlk 100 coin’in büyük bölümü son 24 saatte değer kaybetti. Bitcoin 118.256 dolar, Ethereum ise 3.574 dolardan işlem görüyor. Piyasa duyarlılığında bugün hafif bir azalma gözlendi. ABD Ethereum spot ETF’lerine girişler sürerken, Bitcoin spot ETF’lerinden çıkışlar devam ediyor. “İki büyük blokzincire olan yatırımcı ilgisi inkâr edilemez.” “Gerçek fırsat, Bitcoin ve Ethereum’un kesişim noktasında yatıyor.”



Günün Kazananları ve Kaybedenleri: Kripto Piyasasında Kan Kaybı Sürüyor

Son 24 saatte, piyasa değerine göre en büyük 10 kripto paranın tamamı kırmızıya döndü.

Bitcoin (BTC) yalnızca %0,2 düşerek 118.256 dolardan işlem görüyor ve listedeki en az değer kaybeden varlık olarak öne çıkıyor.

Ethereum (ETH) ise %2,6 gerileyerek 3.574 dolara indi.

İlk 10 içinde en sert düşüşü XRP yaşadı. XRP %12,1 gerileyerek 3,05 dolara düştü. Onu %10,7’lik kayıpla Dogecoin (DOGE) izliyor; DOGE şu anda 0,2303 dolardan işlem görüyor.

Diğer büyük coin’ler ise %3 ile %8 arasında değer kaybetti.

İlk 100 kripto para arasında sadece 4 tanesi yeşilde kaldı ve yalnızca biri %0,3’ün üzerinde artış gösterdi:

Story (IP) %3,8 yükselerek 5,13 dolara ulaştı.

Öte yandan, tam 25 coin çift haneli düşüşler yaşadı. En çok düşenler:

Ayrıca, meme token odaklı platformun yerel token’ı PUMP, kurucusu Alon Cohen’in “yakın zamanda airdrop planımız yok” açıklaması sonrası %20 değer kaybetti.

Cohen, “Airdrop’un anlamlı ve doğru şekilde gerçekleşmesi için zamana ihtiyacımız var,” diyerek yatırımcıların kısa vadeli beklentilerini törpüledi.

Allon speaks about the pumpfun airdrop live on threadguy stream,



"We want to reward OG pumpfun users" pic.twitter.com/gdfE7H4oRV — ً (@0xsyste) July 23, 2025

Bu sırada iflas eden borsa FTX, bir sonraki nakit ödeme turuna 30 Eylül civarında başlayacağını duyurdu. Ödemeler, BitGo, Kraken ve Payoneer üzerinden yapılacak.

Sektör Bitcoin-Ethereum Kesişimine Yöneliyor: Kurumsal İlgi Artıyor, DeFi Artık Sadece Ethereum’la Sınırlı Değil

Dijital varlık firması Tesseract’ın Grup CEO’su James Harris, kripto piyasasının bu ay başında 4 trilyon dolarlık toplam piyasa değerine ulaşmasını “ciddi bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.

“Son günlerde bir geri çekilme yaşansa da, bu yükselişi yapısel ve döngüsel güçlerin birleşimi tetikledi,” diyen Harris, şu üçlü faktörün altını çizdi:

“Regülasyon netliği, makroekonomik gevşeme ve kurumsal benimseme.”

Ancak Harris’e göre bu güçlerin tersine dönebileceği de unutulmamalı:

“Momentum gerçek, fakat disiplinli risk yönetimi her zamankinden daha önemli.”

BOB’un (Build on Bitcoin) kurucu ortağı Dom Harz da benzer bir perspektifi paylaştı. Harz, bu hafta Ethereum spot ETF’lerinin tarihindeki en büyük üçüncü günlük girişini kaydettiğini söyledi. Üstelik bu ETF’ler dün itibarıyla bir yaşını doldurdu.

Bu yüksek girişlerin bir nedeni de BTC’yi 122.000 dolarla kaçıran yatırımcıların ETH’ye yönelmiş olması olabilir.

“İki büyük blokzincire olan yatırımcı iştahı açık şekilde ortada,” diyen Harz, bu ivmenin yakın zamanda duracağına dair bir işaret olmadığını vurguladı.

Temmuz ayında Ethereum’un Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiğini ve kurumsal yatırımcıların ETH hazinelerini artırma planlarını açıklamaya başladığını da ekledi.

Harz’a göre asıl fırsat, iki devin kesişim noktasında yatıyor:

“Gerçek fırsat Bitcoin ile Ethereum’un kesişiminde.”

Yeni nesil Bitcoin inovasyonları da bu görüşü destekliyor. BitVM ve Bitcoin tabanlı DeFi çözümleri, DeFi’nin yalnızca Ethereum ile sınırlı olduğu düşüncesini hızla geçersiz kılıyor.

“Sektör, Bitcoin’in güvenliği ile Ethereum’un programlanabilirliğini birleştiren daha birbirine bağlı bir geleceğe doğru kayıyor.”

Sıradaki Seviyeler ve Takip Edilmesi Gereken Gelişmeler

Yazı kaleme alındığı sırada Bitcoin 118.256 dolardan işlem görüyor. Gün içindeki en yüksek seviye 119.197 dolar olurken, ardından fiyat 117.422 dolara kadar düştü ve şu anki seviyesine geri geldi.

BTC hâlâ 118.000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Son 24 saatte birkaç kez bu seviyenin altına sarksa da, yatırımcılar şimdi bu seviyeyi koruyup yeniden yukarı yönlü hareket edip etmeyeceğini ya da 116.700 dolar bandına doğru gerileyip gerilemeyeceğini izliyor.

Gözler 120.094 dolar seviyesinde. Bu eşik geçilirse fiyatın 122.000 doların üzerine çıkması ve 128.000 dolara doğru ilerlemesi bekleniyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği. Kaynak: TradingView

Öte yandan Ethereum şu anda 3.574 dolardan işlem görüyor. Günün açılışını 3.689 dolardan yapan ETH, önce 3.544 dolara düştü, ardından 3.662 dolara yükseldi, sonra tekrar 3.530 dolara geriledi ve şu anki seviyesine ulaştı.

Ethereum, 3.660 dolar seviyesini kırmak için çabalıyor. Ancak aynı anda 3.530 doların altına çekilme baskısı da yaşıyor. Yatırımcılar şimdi yönün hangisine döneceğini merak ediyor.

ETH son haftalarda oldukça iyi bir performans sergilediği için birçok analist fiyatın 4.000 dolara doğru ilerlemeye devam edeceğini düşünüyor.

Bugün genel kripto piyasası duyarlılığı bir miktar azalmış olsa da hâlâ “açgözlülük” bölgesinde. Dün 70 olan duyarlılık endeksi bugün 67’ye geriledi.

Genel tablo hâlâ olumlu görünse de, yakın vadede büyük bir düzeltme sinyali alınmıyor.

Kaynak: CoinMarketCap

Bu sırada, ABD’de işlem gören Bitcoin spot ETF’leri 23 Temmuz’da 85,96 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.

Buna karşın BlackRock ve Grayscale tarafında sırasıyla 142,56 milyon dolar ve 10,49 milyon dolarlık giriş yaşandı. Fidelity, Ark&21Shares ve Bitwise tarafında ise çıkış görüldü.

Kaynak: SoSoValue

Öte yandan ABD’deki Ethereum ETF’leri, üst üste 14. gün de pozitif kaldı. Çarşamba günü toplam 332,18 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

Bu girişlerin tamamı üç fon tarafından sağlandı: BlackRock 324,63 milyon dolar, VanEck 3,95 milyon dolar ve Fidelity 3,59 milyon dolar.

Kaynak: SoSoValue

Öte yandan Fundstrat Capital’in Yatırım Direktörü ve Bitmine’in Başkanı olan analist Tom Lee, Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda 1 milyon dolara ulaşabileceğini söyledi.

“Bitcoin’in 200.000 ila 250.000 dolar arasında bir değere ulaşması bana göre hâlâ gerçekçi, çünkü bu, altının mevcut piyasa büyüklüğünün yalnızca yaklaşık %25’ine denk gelir,”

All eyes on the next leg up for $BTC!



Bitcoin is holding strong above the bullish flag breakout.



Last week's move was validated with clean structure and sustained momentum.



As long as $112K holds, the measured target near $140K remains in play.



DYOR pic.twitter.com/8DX4kYhe3u — CryptoBusy (@CryptoBusy) July 23, 2025

Bu arada, Tether’ın daha olumlu bir regülasyon ortamı sayesinde ABD pazarına giriş yapmak üzere hazırlandığı bildirildi.

CEO Paolo Ardoino, “ABD iç stratejimizi oluşturmada önemli bir yol katettik. Bu strateji, kurumsal pazara odaklanarak yalnızca ödemelerde değil, bankalar arası mutabakat ve ticarette de verimli bir stabilcoin sağlamayı hedefliyor,” açıklamasında bulundu.

The passage of landmark US crypto legislation signed into law last week by President Donald Trump is prompting the world’s largest issuer of stablecoins to make plans to do business in the US again https://t.co/9xig1dihLB — Bloomberg (@business) July 23, 2025

Brezilya’da ise menkul kıymetleştirme şirketi VERT, XRP Ledger üzerine kurulu blokzincir tabanlı özel bir kredi platformu başlattı. Platform, tarım sektörüne yönelik 130 milyon dolarlık bir Alacak Sertifikası (CRA) ihracıyla hayata geçirildi. Bu sistem, varlık ömrü boyunca ödemeleri, kredi koşullarını ve nakit akışını gerçek zamanlı ve ayrıntılı şekilde izlemeye olanak tanıyor.

VERT has launched a blockchain-based platform for structured credit, now live with a BRL 700M (~USD 130M) issuance on the XRP Ledger + EVM Sidechain. https://t.co/9Bir0575ft



The first asset is a CRA financing Brazil’s agribusiness sector, which contributes over 20% of the… — RippleX (@RippleXDev) July 23, 2025

Hızlı SSS

Neden bugün kripto piyasası hisse senetlerine karşı hareket etti?

Kripto piyasası son 24 saatte düşerken, hisse senedi piyasaları Çarşamba günü yükselişle kapandı. S&P 500 %0,78, Nasdaq-100 %0,43 ve Dow Jones Sanayi Endeksi %1,14 artış gösterdi. Bu hareket, ABD ile Japonya arasında yeni bir ticaret anlaşmasının duyurulmasının ardından gerçekleşti. Ayrıca yatırımcılar, büyük teknoloji şirketlerinin üç aylık finansal sonuçlarına hazırlanıyor.

Bu düşüş kalıcı mı?

Analistlere göre, bu tip düşüşler normal ve beklenen hareketlerdir. Piyasaları sarsacak ciddi bir makro olumsuzluk olmadığı sürece, yükseliş trendinin devam etmesi muhtemel.