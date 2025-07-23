Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC 7 Haneli Fiyata mı Gidiyor? Tom Lee Tahminini Açıkladı

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Temmuz 24, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bitcoin’in fiyatı güçlü duruşunu sürdürürken, önde gelen analist Tom Lee’den dikkat çekici bir övgü aldı. Lee, Bitcoin’i “Dijital Altın” olarak tanımlarken, önümüzdeki yıllarda 1 milyon dolarlık bir değere ulaşabileceğini öngördü.

CNBC’nin Squawk Box programına katılan ve aynı zamanda Fundstrat Capital’in Baş Yatırım Sorumlusu ile Bitmine’in Başkanı olarak görev yapan Tom Lee, Bitcoin’in giderek temel bir varlık sınıfı haline geldiğini vurguladı. Lee, Bitcoin’in altına rakip olacak şekilde değer saklama aracı rolünü güçlendirdiğini belirtti.

TOM LEE: " I think Bitcoin is more valuable than gold–it could be 2-3 million long term." 🚀 pic.twitter.com/nZJUZZhg6I — Swan (@Swan) June 2, 2025

Bitcoin Fiyat Tahmini: Tom Lee’ye Göre Bir Sonraki Gerçekçi Hedef 200.000 Dolar

Kripto para piyasasında iyimserlik artarken, ünlü analist Tom Lee, Bitcoin için bir sonraki gerçekçi hedefin 200.000 dolar olduğunu söyledi. Lee, özellikle yakın zamanda onaylanan GENIUS Yasası’nın kripto varlık ekosistemi için bu yıl boyunca pozitif bir katalizör olabileceğini belirtti.

Lee, CNBC röportajında “Bitcoin’in 200.000 ila 250.000 dolar aralığına ulaşması gayet makul. Bu seviye, yalnızca altının mevcut piyasa büyüklüğünün yaklaşık %25’ine denk geliyor,” ifadelerini kullandı.

Tom Lee’nin öngörüsünün ötesinde, Bitcoin’in “dijital altın” anlatısı, giderek daha fazla etkili isim ve kurumsal yapı tarafından benimsendi. 2025’in başlarında ABD Hazine Bakanlığı, yayımladığı kapsamlı bir raporda Bitcoin’i resmen dijital altın olarak tanımladı.

Mart ayında ise Başkan Donald Trump, Bitcoin’i kamuoyu önünde “dijital altın” olarak nitelendirdi. Bu tanım, ABD Kripto Danışmanı David Sacks tarafından da desteklendi. Sacks, “ABD’nin stratejik rezervi, dijital altın olarak bilinen varlık için bir tür dijital Fort Knox işlevi görüyor,” dedi.

JUST IN: 🇺🇸 Crypto Czar David Sacks says the "US will not sell any Bitcoin deposited into the reserve. It will be kept as a store of value"



"The reserve is like a digital Fort Knox for the cryptocurrency often called digital gold." pic.twitter.com/mhini6G9Ug — Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 7, 2025

Haziran ayında Bloomberg’e konuşan MicroStrategy Başkanı ve Bitcoin savunucusu Michael Saylor ise ayı piyasalarının geride kaldığını belirterek, BTC’nin 1 milyon dolara ulaşacağından emin olduğunu söyledi.

Teknik tarafta, kripto analisti “Crypto Busy,” Bitcoin’in yükseliş formasyonunu güçlü şekilde koruduğunu aktardı.

All eyes on the next leg up for $BTC!



Bitcoin is holding strong above the bullish flag breakout.



Last week's move was validated with clean structure and sustained momentum.



As long as $112K holds, the measured target near $140K remains in play.



DYOR pic.twitter.com/8DX4kYhe3u — CryptoBusy (@CryptoBusy) July 23, 2025

Analize göre BTC, 112.000 doların üzerinde kalmayı sürdürürse bir sonraki büyük hedef olan 140.000 dolara doğru ivme kazanabilir.

Bitcoin Fiyat Analizi: RSI 48,88 Seviyesinde – Yeni Bir Ralli İçin İdeal Zemin

Bitcoin şu anda 118.160 dolardan işlem görüyor ve bu seviye, yakın zamanda ulaştığı 123.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine göre %0,20’lik hafif bir geri çekilmeye işaret ediyor.

Teknik analizde ise önümüzdeki direnç bölgeleri dikkat çekiyor. İlk hedef 120.094 dolar civarında belirlenirken, ana hedef 122.013 dolar ve genişletilmiş hedef ise yaklaşık 128.387 dolar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: TradingView

Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 48,88 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, Bitcoin’in aşırı alım bölgesinden çıkarak nötr bölgeye geçtiğini gösteriyor. RSI’ın bu seviyede olması, Bitcoin’in aşırı alım baskısı oluşturmadan yeni bir yükseliş için hâlâ alanı olduğunu işaret ediyor.

Bu teknik yapı, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde yeni bir ralliye hazırlanabileceğine dair güçlü bir sinyal sunuyor.

Bitcoin Hyper 4,3 Milyon Dolar Fon Topladı – %221 Yıllık Getiri ile Staking Fırsatı Sunuyor

Bitcoin yeni bir fiyat sıçramasına hazırlanırken, dikkat çeken yeni bir proje olan Bitcoin Hyper, erken yatırımcılardan şimdiden 4,3 milyon doların üzerinde fon toplamayı başardı.

Bitcoin Hyper, Bitcoin işlemlerini hızlandırmayı ve maliyetleri düşürmeyi amaçlayan bir teknoloji geliştiriyor. Aynı zamanda yatırımcılar, proje token’larını stake ederek pasif gelir elde edebiliyor.

Kaynak: Bitcoin Hyper

Şimdiye kadar 237 milyondan fazla HYPER token satıldı. Bu talep, token henüz büyük borsalarda listelenmeden önce bile yoğun ilgi gördüğünü gösteriyor.

Şu anda erken dönem yatırımcıları, $HYPER token’larını sadece 0,012375 dolar gibi düşük bir fiyattan satın alabiliyor.

Üstelik stake eden kullanıcılar, yıllık yaklaşık %221 oranında getiri kazanabiliyor. Yani, 1.000 dolarlık token’ı stake eden biri, yalnızca tutarak yılda 2.210 dolar kazanabilir.

Bitcoin Hyper, hem teknolojik vizyonu hem de sunduğu yüksek getiriyle yatırımcıların radarına girmiş durumda.