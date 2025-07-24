XRP Haberleri: Brezilyalı Şirket, XRP Ledger Üzerinde 130 Milyon Dolarlık Tokenize Kredi Platformu Başlattı

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Brezilyalı menkul kıymetleştirme şirketi VERT, XRP Ledger üzerinde blockchain tabanlı özel bir kredi platformu hayata geçirdi.

Platform, Brezilya tarım sektöründe yaygın olarak kullanılan Agribusiness Receivables Certificate (CRA) adlı finansal aracın 700 milyon Brezilya reali (yaklaşık 130 milyon dolar) değerindeki ilk ihracını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu CRA XRP Ledger ve Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu yan zinciri kullanılarak zincir üzerinde kaydedildi.

Bu entegrasyon sayesinde, ödeme süreçleri, kredi koşulları ve nakit akışı gibi varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca detaylı ve gerçek zamanlı takibi mümkün hale geliyor.

VERT, Brezilya’nın 200 Milyar Dolarlık Özel Kredi Piyasasında Blockchain Şeffaflığı Hedefliyor

VERT’in platformu, Brezilya’nın 200 milyar dolarlık özel kredi piyasasını tam döngü izlenebilirliği, uyumlu metadata ve yatırımcılarla düzenleyiciler için şeffaflık sunarak modernize etmeyi amaçlıyor.

Sistem, blockchain’in sağladığı şeffaflığı, zincir dışı altyapının dayanıklılığıyla birleştirerek geleneksel finans ile merkeziyetsiz ağlar arasında köprü kurmayı hedefliyor.

VERT Dijital Varlıklar Direktörü Gabriel Braga, “Operasyon süreçlerinin mümkün olan en ayrıntılı şekilde kaydedilmesini sağlıyoruz; böylece izlenebilirlik ve şeffaflık gerçek zamana çok yakın seviyede gerçekleşiyor,” dedi.

Projede, XRP Ledger’ın maliyet etkin mutabakat mekanizması ve EVM yan zinciri aracılığıyla sağlanan akıllı sözleşme desteği kritik rol oynadı.

VERT has launched a blockchain-based platform for structured credit, now live with a BRL 700M (~USD 130M) issuance on the XRP Ledger + EVM Sidechain. https://t.co/9Bir0575ft



The first asset is a CRA financing Brazil’s agribusiness sector, which contributes over 20% of the… — RippleX (@RippleXDev) July 23, 2025

Braga ayrıca, yabancı yatırımcıların kredi varlıklarının yapısı ve yönetimine dair artan şeffaflık talebine dikkat çekti.

Ripple’ın Latin Amerika Bölge Direktörü Silvio Pegado ise Brezilya’daki tarım sektörünün önemine vurgu yaparak, bu girişimi kredi yönetiminde daha iyi bir döneme doğru atılmış anlamlı bir adım olarak karşıladı.

Pegado, “Bu başarı, XRP Ledger üzerinden blockchain teknolojisinin, ulusal büyümenin temelini oluşturan finansal piyasaların modernizasyonu için güvenilir bir altyapı olabileceğini gösteriyor,” dedi.

XRP Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Açık Pozisyon Rekoru: 8,8 Milyar Dolar

Geçtiğimiz hafta, XRP’nin sürekli vadeli işlem (perpetual futures) sözleşmelerindeki nominal açık pozisyonlar dikkat çekici bir artış gösterdi.

CoinGlass verilerine göre, traderların kaldıraçlı pozisyonlarının toplam değeri olan nominal açık pozisyonlar, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,8 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam, yaklaşık 2,9 milyar XRP tutarında açık sözleşmeye denk geliyor.

XRP için önceki rekor, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin başlamasından önce, Ocak ayı sonunda 8,3 milyar dolardı.

Çoğu borsada XRP’nin fonlama oranı pozitif ve yükseliyor; bu da long pozisyon tutanların short pozisyon sahiplerine pozisyonlarını korumaları için ödeme yapmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu durum, klasik bir yükseliş (boğa) piyasası işareti olarak yorumlanıyor.

Ayrıca, en az 1 milyon XRP token’a sahip cüzdan sayısı da tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Veriler, 1 milyon ve üzeri XRP tutan cüzdanların toplamda 47,32 milyar token’ı kontrol ettiğini gösteriyor.

Geçen ay Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin SEC’e karşı açtığı çapraz temyizden vazgeçmeyi planladığını açıkladı. Ayrıca, düzenleyicinin de kendi temyizinden çekilmesi bekleniyor.

Bu açıklama, ABD bölge mahkemesinin Ripple ve SEC’in Ripple’a verilen 125 milyon dolarlık sivil para cezasının azaltılması ve Ripple’ın kurumsal XRP satışlarının menkul kıymet işlemleri olarak sınıflandırılmasının iptal edilmesi talebini reddetmesinin ardından geldi.