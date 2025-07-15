Kripto Para Piyasası Bugün Neden Düşüyor? – 15 Temmuz 2025

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Birkaç gün süren güçlü yükselişlerin ve rekor seviyelerin ardından, kripto para piyasası bugün düşüşe geçti. Piyasa değeri açısından ilk 100 kripto paranın büyük çoğunluğu son 24 saatte değer kaybetti.

Aynı zamanda, kripto para piyasasının toplam değeri %5 gerileyerek 3,76 trilyon dolara düştü. Buna karşın, toplam işlem hacmi 217 milyar dolara ulaşarak düne kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

Kriptonun Kazananları ve Kaybedenleri: Liderlerde Sert Düşüş

Piyasadaki geri çekilme sürerken, piyasa değerine göre en büyük 10 kripto paranın tamamı son 24 saatte değer kaybetti.

Bitcoin (BTC) %4,4 düşüşle yeniden 117.000 doların altına indi ve şu anda 116.893 dolardan işlem görüyor. Bu, ilk 10 içinde en sert ikinci düşüş oldu.

Ethereum (ETH) ise %1,4 değer kaybederek 3.000 dolar seviyesinin altına geriledi ve 2.986 dolardan işlem görüyor.

Kategorideki en büyük düşüş, Dogecoin (DOGE)’de yaşandı. %7,6’lık kayıpla 0,1919 dolara geriledi. En az düşen ise %1,2 ile Tron (TRX) oldu ve fiyatı 0,2992 dolara indi.

İlk 100 kripto para arasında yalnızca beş tanesi yeşilde kalmayı başardı. En fazla değer kazanan, %9,2 artışla 0,005976 dolara yükselen Pump.fun (PUMP) oldu. Onu %8,3 yükselişle 0,00002974 dolara çıkan Bonk (BONK) takip etti.

En sert düşüş ise %9,3 gerileyerek 1,63 dolara inen Virtuals Protocol (VIRTUAL)‘de yaşandı. Onu %8,9 düşüşle 0,07409 dolara inen XDC Network (XDC) izledi.

Bu tür düşüşler, özellikle tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan sert yükselişlerin ardından sıkça görülüyor. Bu nedenle yatırımcılar panik havasında değil; geri çekilmeler, piyasada olağan bir düzeltme olarak değerlendiriliyor.

Bu düşüşe paralel olarak, uzun süredir hareketsiz olan ve “Satoshi dönemi balinası”na ait olduğu düşünülen bir cüzdandan Galaxy Digital’e tam 17.000 BTC transfer edildi. Bu transfer, 2011’den beri dokunulmamış coin’lere sahip olan balinanın son dönemdeki dikkat çeken hareketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

[HOT] $8.68 BILLION worth of SATOSHI-ERA #Bitcoin on the move today!



Over the past 12 hours, a total of 8 wallets jointly moved 80,000 $BTC (~$8.68B) to new wallets after being dormant for 14.3 years.



Among these wallets, two received their $BTC in early April-2011 when the… https://t.co/7ipLEJr7Zv pic.twitter.com/28tPHV3nbG — Spot On Chain (@spotonchain) July 4, 2025

Yukarı Yönlü Sert Hareket Devam Edebilir”

Unity Wallet Operasyon Direktörü James Toledano, Bitcoin’in ekonomik yerçekimine meydan okuduğunu söyledi:

“Bitcoin sanki bu ortamlar için inşa edilmiş gibi. Jeopolitik belirsizlik, enflasyon ve finansal çalkantılara rağmen istikrarını koruyor; adeta ekonomik bir anomali gibi hareket ediyor.”

Toledano’ya göre, Bitcoin’in belirsiz dönemlerde bir değer saklama aracı ve korunma yöntemi olarak öne çıkan temel kullanım alanı, şu anda gerçek zamanlı olarak kendini kanıtlıyor.

“Yani Bitcoin’in deposunda hâlâ enerji var gibi hissediliyor. Elbette bu sert yükseliş sonsuza dek sürmeyecek, ama bir süre daha devam etmesi mümkün.”

Son ralliye yakıt sağlayan başlıca unsurların ABD kaynaklı olduğuna dikkat çeken Toledano, bu faktörler arasında iki partili siyasi destek, ETF girişleri, kurumsal benimsemenin artması ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin bulunduğunu belirtti.

Tüm zamanların en yüksek seviyelerinde yaşanan geri çekilmelere veya yatay seyirlere rağmen, “artan borç yükü, kalıcı enflasyon ve jeopolitik gerilim gibi makroekonomik rüzgarlar geleneksel finans (TradFi) sistemine olan güveni aşındırmaya devam ediyor,” dedi ve ekledi:

“Benim açımdan bakıldığında, Bitcoin’in kıt, olgunlaşan ve yoğun talep gören bir varlık olarak rolü hiç bu kadar net olmamıştı.”

Öte yandan Xapo Bank CEO’su Seamus Rocca, Bitcoin’in geçen hafta %14,65 yükselerek yeni bir rekor kırdığını ve yatırımcıların 2,7 milyar dolardan fazla sermaye ile Bitcoin ETF’lerine akın ettiğini aktardı. Bu miktar, Ocak 2024’teki lansmandan bu yana görülen beşinci en büyük haftalık giriş oldu.

“Bu bir heyecan dalgası değil, Bitcoin’in kalıcı olduğunu gösteren bir teyit,” diyen Rocca, BTC’nin piyasa değeri açısından Amazon’u geçerek dünyanın en büyük beşinci varlığı konumuna yükseldiğini hatırlattı.

“Altı haneli bir dip seviyesi artık yapısal olarak oluşmaya başlamış gibi görünüyor. Bitcoin, geleneksel finans devleriyle aynı ligde yerini aldı. Son haftalarda gördüğümüz gibi güçlü sermaye akışlarıyla artık kenarda duran bir alternatif değil; küresel finans sisteminin bir parçası. Şimdi esas soru şu: Bu sistemin geleceğini şekillendirmede nasıl bir rol oynayacak?”

Gözler Şimdi Bu Seviyelerde ve Gelişmelerde

Yazım sırasında Bitcoin (BTC) 116.893 dolardan işlem görüyor. Dün aynı saatte 122.273 dolarda bulunan BTC, gün içinde 122.838 dolara kadar yükseldi ancak sonrasında düşüşe geçti. Bu seviye aynı zamanda Bitcoin’in ulaştığı yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) oldu.

Bitcoin Fiyat Grafiği. Kaynak: TradingView

Fairlead Strategies’in kurucusu ve kripto analisti Katie Stockton, Bitcoin’in orta vadede 135.000 dolara ulaşacağını öngörüyor. Stockton, “Bu tahmin birkaç gün önce oldukça iddialı görünüyordu ama artık belki o kadar da değil,” dedi.

Ethereum (ETH) ise şu anda 3.050 dolarda. Yaklaşık 24 saat önce gün içi zirvesi olan 3.074 dolara ulaşan ETH, ardından 2.942 dolara kadar geriledi ve sonrasında bir miktar toparlandı.

Öte yandan, Nasdaq’ta işlem gören kripto altyapı şirketi Bit Digital, kurumsal yatırımcılara yönelik 22 milyon adet hisse satışı yoluyla 67,3 milyon dolar fon toplamayı planladığını duyurdu. Şirket, bu geliri Ethereum satın almak ve ETH rezervini genişletmek için kullanacak.

Kripto para piyasasındaki hisse senedi benzeri açgözlülük hâli ise dünle aynı seviyede kaldı. Korku ve Açgözlülük Endeksi bugün de 70 seviyesinde bulunuyor. Bu, son bir aydaki en yüksek değer ve piyasanın aşırı ısınmış olabileceğine işaret ediyor. Bugünkü fiyat düşüşleriyle birlikte bu açgözlülük seviyesi, olası bir düzeltmenin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: CoinMarketCap

14 Temmuz itibarıyla, ABD merkezli Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF’leri) art arda sekizinci günde de pozitif giriş kaydetti. Günlük giriş 297,4 milyon dolar seviyesinde kalsa da bu, önceki iki işlem gününde kaydedilen 1,03 milyar ve 1,18 milyar dolarlık rekor girişlerin oldukça altında.

BlackRock, bu fonların en büyük kısmını çekti: 394,71 milyon dolar. Buna karşın Grayscale, Bitwise ve VanEck sınırlı miktarlarda giriş görürken, Fidelity ile Ark & 21Shares fonlarında çıkış yaşandı.

Kaynak: SoSoValue

Ethereum ETF’leri ise art arda yedi gündür pozitif giriş görmeye devam ediyor. 14 Temmuz’da 259,04 milyon dolarlık yeni giriş kaydedildi. Bu rakam, bir önceki işlem günü olan Cuma günündeki 204 milyon doları geride bıraktı. 9 fondan 7’si pozitif giriş yaşarken, hiçbir fondan çıkış olmadı. Yine en büyük pay BlackRock’a aitti: 151,45 milyon dolar. Onu 43,79 milyon dolarla Grayscale izledi.

Kaynak: SoSoValue

Bu gelişmelerin yanında, Standard Chartered İngiltere kolu aracılığıyla Bitcoin ve Ethereum için spot işlem hizmeti sunduğunu açıkladı. Bankanın CEO’su Bill Winters, “Müşteri talebi hızla artarken, onlara regülasyonlara uygun, güvenli ve etkin bir şekilde dijital varlık işlemleri yapma imkânı sunmak istiyoruz,” dedi.

Ayrıca Kazakistan Merkez Bankası, altın ve döviz rezervlerinin bir kısmını, ayrıca Ulusal Fon varlıklarını dijital varlık temelli yatırımlara yönlendirme planını duyurdu.

Kazakhstan plans to allocate part of its national reserves to crypto assets and set up a national crypto reserve for confiscated assets, while exploring state-owned enterprises’ involvement in mining. https://t.co/KsrtgpATUe — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 14, 2025

Hızlı SSS: Kripto Piyasasındaki Son Gelişmeler

Kripto neden bugün hisse senetlerinden farklı hareket etti?

Kripto para piyasası son 24 saatte düşüş yaşarken, ABD hisse senedi piyasaları haftaya hafif yükselişle başladı. Örneğin, S&P 500 %0,14, Nasdaq-100 %0,33 ve Dow Jones Sanayi Endeksi %0,2 oranında yükseldi. Bu toparlanmanın nedeni, yatırımcıların ABD’den gelen son gümrük vergisi tehditlerini sindirmeye başlaması. Aynı zamanda bu hafta açıklanacak şirket kâr raporları ve ekonomik veriler de piyasada bekleyiş havası yarattı.

Bu düşüş kalıcı mı?

Bu tür geri çekilmeler, özellikle sert yükselişlerin ardından beklenen ve doğal hareketlerdir.Bu tür geri çekilmeler, özellikle sert yükselişlerin ardından beklenen ve doğal hareketlerdir. Piyasanın bir düzeltme yapması, aşırı alım bölgelerinden uzaklaşması için sağlıklı bir adımdır. Bu nedenle düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve yatırımcı psikolojisine bağlı olarak şekillenecek.

Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 15 Temmuz 2025 – Bitcoin, Ethereum ve XRP’de Kar Satışı Başladı”]