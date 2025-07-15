Yıllar Sonra Uyanan Bitcoin Balinasından Dev Transfer! Neler Oluyor?

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Uzun bir süredir uykuda olan Satoshi dönemi balinası, Galaxy Digital’e yaklaşık 2 milyar dolar değerinde 17.000 BTC transfer etti.

Söz konusu transfer Bitcoin’in 123.000 dolar seviyesinde 117.600 dolar civarına gerilediği sırada görüldü. Bu durum büyük yatırımcıların satış yapıyor olabileceğine dair soru işaretleri doğurdu.

Blockchain analiz şirketi Spot On Chain’in bildirdiği bu işlem, 2011’den beri coin sahibi olan balinanın gerçekleştirdiği işlemlerden sadece biri.

https://twitter.com/spotonchain/status/1941158780118704371

2011’den Beri Uykuda Olan Bitcoin Cüzdanları Yeniden Harekete Geçti

Aynı balina, pazartesi günü yeni bir adrese 2.4 milyar dolar değerinde Bitcoin transfer etti. 14 yıldan daha uzun bir süredir uykuda olan bu cüzdan, son günlerde toplam 80.000 BTC transfer etti.

Spot On Chain verilerine göre balinayla bağlantılı sekiz cüzdan tarafından 8.68 milyar dolar değerinde 80.000 BTC transfer edildi. Bu cüzdanların ikisi coin’leri 2011 yılının nisan ve mayıs aylarında, Bitcoin 4 doların altında işlem görürken almıştı.

O zamanlar cüzdanların varlıklarının değeri sadece 217.800 dolarken şu anda yaklaşık 40.000 kat daha fazla.

Galaxy Digital’de 2 Milyar Dolardan Fazla BTC Transfer Edildi

Galaxy Digital’e yüklü miktarda BTC transfer edildi. Lookonchain, Galaxy Digital’e şu anda değeri 2 milyar doların üzerinde olan 16.843 BTC’nin transfer edildiğini bildirdi.

https://twitter.com/lookonchain/status/1944959737742946600

Bunun yaklaşık 236 milyon dolar değerinde olan 2.000 BTC’lik kısmının Binance ve Bybit gibi borsalara yatırılması, fonların sadece küçük bir kısmının satışa hazırlandığını düşündürüyor.

https://twitter.com/cryptoquant_com/status/1944973539586793827

Balinalar Kar Almaya mı Hazırlanıyor?

Bitcoin transferlerinin zamanlaması dikkat çekti. Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte küçük yatırımcılar alım yapmaya devam ederken balinaların ise kar alımı moduna geçtiği görülüyor. Sonuç olarak bazı analistlere göre bu transferler, büyük yatırımcıların volatil fiyat hareketlerinden önce satış yapmaya hazırlandıklarının göstergesi olabilir.

Yukarıda bahsedilen cüzdanın Bitcoin 2 dolar civarında işlem görürken alım yaptığı göz önüne alındığında devasa miktarda kar ettiği söylenebilir. Bu son transferler, yatırımcının ilk satışı olabilir.

Coinbase’in Ürün Müdürü Conor Grogan, uzun süredir uykuda olan balinaların yeniden harekete geçmesinin özel anahtarlarının ihlal edildiğinin bir işareti olabileceğini öne sürmüştü. Durum her ne olursa olsun, uzun bir süre boyunca uykuda olan coin’lerin yeniden harekete geçmesi piyasayı tedirgin eder.

Şimdilik Bitcoin balinasının hala yaklaşık 1.3 milyar dolar değerinde 11.000 BTC’si bulunuyor. Dolayısıyla daha fazla transfer gerçekleştirilebilir.

Bu balina transferlerinin doğrudan piyasa satışlarından ziyade OTC işlemleriyle bağlantılı olduğuna dair spekülasyonlar var. Ancak yine de bu transferlerin piyasa duyarlılığı üzerindeki etkisi göz ardı edilemez.