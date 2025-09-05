Kripto Para Fiyat Tahmini: 5 Eylül – XRP, Cardano, Shiba Inu

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 5, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası toplam 3,9 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak toparlanma sinyalleri veriyor. Bu iyimser hava, başta XRP, Cardano (ADA) ve Shiba Inu (SHIB) olmak üzere birçok büyük coinin fiyat tahminlerini olumlu yönde etkiledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17–18 Eylül’de faiz indirimine gideceği beklentisiyle bu üç coine yönelmiş durumda. Son 24 saatte XRP, ADA ve SHIB ufak da olsa artışlar kaydetti. Bu yükselişler, önümüzdeki haftalarda olası daha büyük ralliler için zemin hazırlıyor.

Analistler, temeller güçlü olan bu coinlerin yıl sonuna kadar yeni zirveler görebileceğini öngörüyor. Piyasa, özellikle faiz indirimleri ve artan kurumsal ilgiyle birlikte yukarı yönlü hareket için fırsatlar sunuyor.

Kripto Fiyat Tahmini: 5 Eylül

XRP (XRP): Ripple’ın Genişlemesi, 4. Çeyrekte Yeni Bir ATH İhtimalini Güçlendiriyor

Son yedi günün en düşük seviyesi 2,72 dolar olan XRP, bugün 2,82 dolara yükselerek son 24 saatte %0,3 artış gösterdi.

Haftalık bazda %1,2, aylık bazda %5,5 değer kaybı yaşasa da, XRP son bir yılda %411 artış kaydederek en iyi performans gösteren ilk 20 kripto para arasında yer aldı. Güçlü temelleri, özellikle dördüncü çeyrekte fiyatın daha da yükselebileceğini işaret ediyor.

Bunun arkasındaki en önemli faktör, Ripple’ın SEC ile süren mücadelesini Ağustos başında geride bırakması ve işini büyütmeye devam etmesi. Dubai ve Afrika’daki yeni ortaklıklar ve satın almalar, XRP’nin orta ve uzun vadeli boğa senaryosunu güçlendiriyor.

Kaynak: TradingView

Teknik açıdan, XRP’nin fiyat grafiği dip seviyeye çok yakın ve buradan güçlü bir toparlanma gelebilir. MACD ve RSI göstergeleri, haftalar süren düşüşün ardından yataylaşarak alıcıların nispeten indirimli fiyattan XRP topladığını gösteriyor.

Son aylarda oluşan pennant formasyonu, kısa süre içinde olası bir yükselişe işaret ediyor. Fiyat 2 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa, 2,50 ve 3 dolar seviyelerine doğru bir tırmanış başlayabilir. Mevcut ATH seviyesi 3,65 dolar kırılırsa, XRP yıl sonunda potansiyel olarak 5 dolara yaklaşabilir.

Cardano (ADA): ADA Yavaş ve Kararlı Bir Yükseliş İçin Hazırlanıyor

Cardano (ADA), bugün 0,824 dolara yükselerek son 24 saatte %1,9, son bir ayda ise %12 artış kaydetti.

Haftalık bazda düşüş yaşansa da, ADA’nın fiyat beklentisi olumlu. Özellikle 2021 Eylül’deki 3,09 dolarlık ATH seviyesinin halen çok altında olması, yatırımcılar için gelecek potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Son aylarda yeni bir rekor kırılamamış olması hayal kırıklığı yaratabilir, ancak bu durum Cardano’nun önümüzdeki dönemde piyasa ortalamalarının üzerinde performans göstermesi için alan tanıyor.

Cardano, kripto piyasasında “siyah at” olarak değerlendiriliyor. Ağ sürekli büyüyor ve gelişiyor. Cardano blok zincirinin toplam kilitli değeri (TVL) 365 milyon dolar, bu rakam 2023 başından bu yana %640 artış gösterdi; ADA fiyatı ise aynı dönemde yalnızca %225 yükseldi. Bu da ağın uzun vadede fiyat artışı için sağlam bir altyapı sunduğunu gösteriyor.

Kaynak: TradingView

Teknik olarak, ADA grafiği olası önemli bir pozisyona doğru ilerliyor ve kısa süre içinde pennant formasyonunu kırma potansiyeli taşıyor. MACD ve RSI göstergeleri son günlerde yataylaşarak düşüş döneminin sona erdiğine işaret ediyor.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında ve ADA’nın hâlâ ciddi şekilde değerinin altında olması nedeniyle, önümüzdeki haftalarda 1 dolara, yıl sonuna kadar ise 2,50 dolar üzerine yükselmesi olası görünüyor.

Shiba Inu (SHIB): SHIB Yavaş Ama Potansiyel Dolu Bir Döneme Hazırlanıyor

Shiba Inu (SHIB), bugün 0,00001226 dolar seviyesinde işlem görerek son 24 saatte sınırlı bir yükseliş kaydetti ve son bir ayda sadece %0,5 artış gösterdi.

Ancak SHIB, son bir yılda %9 değer kaybederek genel trendin tersine hareket etti. Bu durum, tokenin ilgiyi çekmekte zorlandığını ve bazı sorunlar yaşadığını gösteriyor.

Yine de SHIB, Cardano’ya benzer bir konumda: ATH seviyesi 0,00008616 doların yaklaşık %85 altında, bu da önümüzdeki aylarda ciddi bir yükseliş potansiyeli sunuyor.

Diğer birçok meme tokenin aksine, Shiba Inu ekibi tokenin kullanım alanını artırmak için adımlar attı. Kendi merkeziyetsiz borsası (ShibaSwap), layer-two ağı ve çeşitli dapp’ler ile SHIB’in gerçek dünya kullanımını genişletti. Bu da piyasanın SHIB’i hâlâ oldukça düşük değerlediğini ve yıl sonuna doğru piyasada tam bir boğa moduna girildiğinde fiyatın hızla toparlanabileceğini gösteriyor.

Kaynak: TradingView

Teknik olarak, SHIB grafiği dip seviyeye yakın ve kısa süre içinde güçlü bir toparlanma gösterebilir. Bu toparlanmanın katalizörü, Eylül ortasında gerçekleşecek FOMC toplantısı ve beklenen faiz indirimi olabilir. Böyle bir senaryoda, SHIB fiyatının Ekim ayında 0,000020 dolara, yıl sonunda ise 0,000040 doların üzerine çıkması olası.

Wall Street Pepe, Solana Token Lansmanıyla Momentum Kazanıyor

Yukarıda bahsedilen üç altcoin için piyasa tahminleri şu an oldukça olumlu görünüyor. Ancak yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi açısından dikkate alabilecekleri, daha yeni altcoinler de mevcut.

Yeni çıkan coinler, genellikle piyasayı aşan performanslar sergileyebiliyor; SPX6900, MemeCore ve Pump.fun örneklerinde olduğu gibi, ilk büyüme dalgalarını yakalayabiliyorlar.

Şu anda potansiyel gösteren en yeni ve ilginç coinlerden biri Wall Street Pepe (WEPE). ERC-20 tabanlı meme coin, Solana üzerinde bir token versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Over +2,500,000,000 $WEPE burned on ETH.



Ready for all SOL meme degens to join the Army. 🐸⚔️ pic.twitter.com/Sw45YBS4jm — Wall Street Pepe (@WEPEToken) September 3, 2025

Wall Street Pepe, Şubat ayında yaptığı lansman öncesi satışta 73 milyon dolardan fazla fon topladı ve son yılların en büyük presale’lerinden birini gerçekleştirdi.

Bu durum, tokenin lansmana güçlü bir momentumla girmesini sağladı. Mayıs ayı sonundan bu yana değerini %260 artırdı.

Launching on Solana



You can buy early



Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH



Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1



Sol buy = Eth burn 🔥 🔥 🔥



New site, new plans, the Solana expansion begins



🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025

Şimdi WEPE, bu ivmeyi kullanarak Solana tabanlı SLP sürümünü yatırımcılarla buluşturuyor. Token, Wall Street Pepe’nin resmi web sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Solana üzerinde lansman yapmak, WEPE’ye daha yüksek hız ve ölçeklenebilirlik avantajı sağlarken, potansiyel kullanıcı ve yatırımcı kitlesini de genişletiyor.

Piyasanın yıl sonuna doğru büyük bir ralliye hazır olduğu bu dönemde, bu adım Wall Street Pepe için kritik bir itici güç olabilir.