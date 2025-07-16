Ripple’dan Dubai Hamlesi: Tapular XRP Ledger Üzerine Taşınıyor

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Ripple, Dubai Arazi Dairesi’nin (DLD) gayrimenkul tokenizasyon projesine destek vermek amacıyla Ctrl Alt adlı platformla ortaklık kurduğunu açıkladı.

Yapılan resmi duyuruya göre, proje kapsamında Dubai’deki gayrimenkul tapuları XRP Ledger (XRPL) üzerine tokenleştirilerek dijitalleştirilecek.

Ripple’ın kurumsal saklama teknolojisiyle korunacak bu tokenleştirilmiş tapular, kullanıcılar için daha güvenli ve erişilebilir bir mülkiyet çözümü sunmayı hedefliyor.

Haziran ayında DLD’nin tokenizasyon girişimine katılan Ctrl Alt, Ripple’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ilk büyük saklama ortağı oldu.

Ripple, Küresel Saklama Ağını Genişletti

Proje kapsamında mülk tapuları, Ripple’ın kurumsal saklama teknolojisiyle XRP Ledger (XRPL) üzerinde dijitalleştirilecek.

Ripple Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick, bu iş birliğinin bir ilki temsil ettiğini belirtti:

“Orta Doğu’da bir hükümet gayrimenkul otoritesinin, mülk tapularını halka açık bir blok zincirinde tokenleştirmesi ilk kez gerçekleşiyor. DLD’nin XRPL’yi seçmesi, XRPL’nin finansal uygulamalarda tercih edilen zincir olma konumunu pekiştiriyor.”

Projede Ripple’ın kurumsal çözümleri, gayrimenkul tapularının güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayacak. Ctrl Alt ise, kısa süre önce BAE’nin Sanal Varlık Düzenleme Kurumu’ndan (VARA) lisans alan ilk token ihraççısı konumuna geldi. Bu sayede, gayrimenkul varlıklarının tamamen uyumlu biçimde dijitalleştirilmesi, saklanması ve yaşam döngüsünün yönetimi mümkün olacak.

Ripple’ın saklama ağı şu anda Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika gibi birçok bölgede hizmet veriyor.

In partnership with Ctrl Alt and the Dubai @Land_Department, Ripple Custody will deliver scalable and secure storage for the Dubai Land Department’s tokenized real estate title deeds, which have been issued on the XRP Ledger – enabling fractional ownership, transparency, and… — Ripple (@Ripple) July 16, 2025

Dubai’deki girişim ise hem kesirli mülkiyet hem de daha şeffaf bir gayrimenkul piyasası için dönüm noktası niteliğinde görülüyor.

Bu adım, Ripple’ın BAE’de büyüyen varlığını da güçlendiriyor. Şirket, bu yılın başlarında Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden lisans alarak bölgede faaliyet yürüten ilk blockchain tabanlı ödeme sağlayıcısı olmuştu. Ripple, aynı zamanda Zand Bank ve Mamo gibi yerel finans kurumlarıyla da iş birlikleri kurmuş durumda.

Ripple’ın küresel ölçekte ise 60’tan fazla düzenleyici lisansa sahip olduğu bildiriliyor.

Bergen County 240 Milyar Dolarlık Tapu Tokenleştirmesi İçin Avalanche’ı Seçti

New Jersey’nin en kalabalık ilçesi olan Bergen County, blockchain tarihinde bir ilke imza atıyor. İlçe yönetimi, yaklaşık 240 milyar dolarlık değere sahip 370.000 mülk tapusunu Avalanche blok zincirinde tokenleştirmek üzere Balcony şirketiyle beş yıllık bir anlaşma yaptı. Bu hamle, ABD tarihindeki en büyük tapu tokenleştirme projesi olarak kayda geçti.

Yaklaşık bir milyon kişiye ev sahipliği yapan ve yıllık 500 milyon dolar emlak vergisi toplayan Bergen County, bu projeyle tapu işlemlerini hızlandırmayı, şeffaflığı artırmayı ve gayrimenkul verilerini modernize etmeyi hedefliyor. Proje, Avalanche odaklı girişim fonu Blizzard tarafından da destekleniyor.

Küresel ölçekte ise tokenizasyonun potansiyeli her geçen gün daha çok dikkat çekiyor. GFMA ve Boston Consulting Group’un hazırladığı rapora göre, tokenleştirilmiş likit olmayan varlıkların küresel değeri 2030 yılına kadar 16 trilyon dolara ulaşabilir. Citigroup’un daha temkinli tahmini ise bu değeri 4 ila 5 trilyon dolar olarak öngörüyor.

Bu büyüme beklentisi, büyük finans kurumlarını da harekete geçirmiş durumda. Goldman Sachs, artan kurumsal ilgi doğrultusunda üç yeni tokenizasyon ürünü geliştirmeyi planladığını açıkladı.

Bergen County’nin Avalanche tercihinin ardından benzer adımların diğer ABD şehirlerinden de gelmesi bekleniyor. Tokenizasyonun gayrimenkul başta olmak üzere birçok sektörde yeni bir standart haline gelmesi an meselesi.