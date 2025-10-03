Kripto Para Fiyat Tahmini: 3 Ekim – XRP, Ethereum, Solana

Bitcoin, Ağustos ayından bu yana ilk kez 120.000 doların üzerine çıkarak piyasayı canlandırdı ve XRP, Ethereum ile Solana için yükseliş beklentilerini güçlendirdi.

Kripto para piyasasının toplam değeri bugün 4,24 trilyon dolara ulaştı ve bu seviye, tüm zamanların en yüksek değerine oldukça yakın. Önde gelen token’ların neredeyse tamamında 24 saatlik süreçte kayda değer yükselişler gözleniyor.

XRP, Ethereum ve Solana da haftalar süren aşırı satış baskısının ardından güçlü bir kırılım sürecine girmiş görünüyor.

Haberin devamında bu üç büyük kripto varlığın grafiklerini inceleyerek teknik ve temel göstergeleri analiz ediyor, fiyatların önümüzdeki dönemde hangi seviyelere yönelebileceğini değerlendiriyoruz.

XRP Fiyat Tahmini – ETF’ler ve Açık Pozisyon Artışı Yeni ATH’nin Habercisi

XRP bugün 3,04 dolara yükselerek son 24 saatte %2, son bir haftada ise %10 değer kazandı.

Popüler altcoin ayrıca son bir ayda %7, yıl bazında ise Donald Trump’ın göreve başlaması ve Ripple-SEC davasının sona ermesinin ardından %490 gibi dikkat çekici bir artış yakaladı.

XRP için yükseliş beklentilerini destekleyen birçok neden var. Önümüzdeki haftalarda XRP ETF’lerinin piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu durum kurumsal talebi önemli ölçüde artırabilir.

Talebi destekleyen bir diğer unsur ise Ripple’ın küresel genişlemesi. Şirket son dönemde birçok yeni ortaklık imzalarken, farklı bölgelere de açılımını sürdürüyor.

Son fiyat hareketleri, yıl sonu rallisinin başlangıcına işaret ediyor olabilir. XRP’nin son haftalarda işlem gördüğü “flama formasyonundan” çıkış yaptığı görülüyor. Teknik göstergeler ise aşırı satım bölgelerinden güçlü bir toparlanma sinyali veriyor.

Bu tablo, vadeli işlem tarafındaki açık pozisyon artışıyla da destekleniyor. XRP vadeli kontratlarının açık pozisyonu Ağustos’ta 7 milyar dolar seviyesindeyken bugün yeniden 8 milyar dolara yükseldi.

Tüm bu gelişmeler, XRP fiyatında daha güçlü hareketlerin kapıda olduğuna işaret ediyor. Analistlere göre token, ay sonuna kadar 3,50 doların üzerine tırmanabilir; yıl bitmeden ise 5 doları test etme ihtimali öne çıkıyor.

Ethereum Fiyat Tahmini – Kurumlar ve Şirket Rezervleri ETH’yi 4. Çeyrekte Daha da Yukarı Taşıyabilir

Ethereum son 24 saatte %2,5 yükselerek 4.487 dolara ulaştı. Bu hareket aynı zamanda son yedi günde %15’lik güçlü bir artışı işaret ediyor.

Yıl bazında bakıldığında ise ETH %96 değer kazandı. Bu tablo, son dönemdeki yükselişlere kıyasla hâlâ görece düşük fiyatlandığını gösteriyor ve daha fazla kazanç için sağlam bir zemin oluşturuyor.

Grafiklere bakıldığında, Ethereum’un güçlü bir momentum kazandığı görülüyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) eylül sonlarında 30 seviyesinden bugün itibarıyla 50’nin üzerine çıktı.

Benzer şekilde, MACD göstergesi de haftalar sonra ilk kez pozitife dönmek üzere, bu da kısa vadede alım baskısının hızlanacağına işaret ediyor. Temel verilerle birleştiğinde, bu tablo ETH için oldukça güçlü bir fiyat beklentisi ortaya koyuyor.

Ethereum, 93,7 milyar dolarlık kilitli toplam değer (TVL) ile kripto ekosisteminde liderliğini koruyor. Son haftalarda birçok şirketin ETH rezervleri oluşturmaya başlaması da kurumsal desteğin arttığını gösteriyor.

Bu veriler ışığında, beklenen boğa rallisiyle birlikte Ethereum fiyatının ay sonuna kadar 5.000 dolar eşiğini aşması; uzun vadede ise 10.000 dolara doğru ilerlemesi öngörülüyor.

Solana Fiyat Tahmini – SOL Haftalar İçinde Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Kırabilir

Solana bugün 230 dolara yükselerek son bir haftada %18, son bir ayda ise %10 getiri sağladı.

Yıllık bazda %67’lik artış kaydetmiş olsa da, bu oran diğer büyük altcoinlerle (özellikle XRP ile) kıyaslandığında daha sınırlı görünüyor. Ancak bu durum, Solana’nın bu yıl içinde hâlâ ciddi yükseliş potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Zira SOL, şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 293 doların yalnızca %21 uzağında.

Solana’yı bugünlerde en heyecan verici kılan unsurlardan biri, XRP’de olduğu gibi birkaç ETF başvurusunun onay bekliyor olması. Bu gelişme, önümüzdeki aylarda fiyatın patlama yaşamasına neden olabilir. Ayrıca halka açık şirketlerin SOL rezervleri tutmaya başlaması ve fonların ilgisi de bu ivmeyi destekliyor.

Grafikler, eylül sonundaki düzeltmenin ardından Solana’nın yeniden kırılım sürecine girdiğini gösteriyor. İlk hedef 250 dolar; bu seviyenin aşılması, ATH’ye doğru güçlü bir tırmanışın habercisi olabilir.

Piyasadaki yükseliş beklentisi göz önüne alındığında, Solana’nın önümüzdeki haftalarda 300 doların üzerine çıkma ihtimali oldukça yüksek. Yılın sonuna doğru ise rahatlıkla 500 dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.

