XRP Fiyat Tahmini: XRP, Ekim’de Gelecek SEC Kararını Bekliyor

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 28, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRP, haftayı $2,78 seviyesinden kapattı. Yatırımcılar ve trader’lar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) altı spot ETF başvurusuna ilişkin Ekim ayı kararlarını yakından izliyor.

18–25 Ekim arası kritik bir pencere olarak görülüyor; bu süreç, XRP’nin Bitcoin ve Ethereum’un ardından ABD’de listelenen üçüncü spot ETF kripto parası olup olmayacağını belirleyebilir.

Grayscale, 21Shares, Bitwise, Canary Capital, CoinShares ve WisdomTree tarafından yapılan başvurular SEC’in incelemesinde bulunuyor.

Analistler, onay gelmesi halinde kurumsal girişleri tetikleyebileceğini ve özellikle Bitcoin’den dönen likiditenin XRP’ye yönelme potansiyelini vurguluyor. Bitcoin, spot ETF lansmanlarıyla zaten destek bulmuş durumda.

🚨 XRP SPOT ETF TRACKER 🚨



📅 OCTOBER WILL BE HISTORIC:



🔹 Grayscale — OCT 18

🔹 21Shares — OCT 19

🔹 Bitwise — OCT 20

🔹 Canary Capital — OCT 23

🔹 WisdomTree — OCT 24

🔹 Franklin Templeton — OCT 25

🔹 CoinShares — OCT 25



🔥 $XRP Are you ready? 🤔 pic.twitter.com/PrNW0GevU4 — John Squire (@TheCryptoSquire) September 26, 2025

XRPR, 18 Eylül’de piyasaya sürüldü; daha geniş onaylar ise benimsenmeyi hızlandıracak. Piyasa şimdiden yükseliş sinyalleri veriyor; XRP bugün gün içi en yüksek $2,82 seviyesine ulaştı.

XRP Kurumsal Talebi Türevlerle Artıyor

ETF başvurularının ötesinde, XRP türev piyasasında da ivme kazanıyor. CME Group verilerine göre, XRP vadeli işlem sözleşmelerindeki açık pozisyon (open interest) $1 milyarı aşarak bu çeyrekte kripto türevlerinde en hızlı büyümeyi gösterdi.

CME ayrıca 13 Ekim’de XRP ve Micro XRP opsiyonlarını piyasaya sürecek, böylece daha geniş bir yatırımcı kitlesi düzenlenmiş bir şekilde XRP’ye erişim sağlayabilecek.

Ripple’ın ABD’de ulusal banka lisansı alma girişimi de güveni artıran bir diğer faktör. Başvuru hâlen Comptroller of the Currency (OCC) tarafından inceleniyor. Onaylanması halinde Ripple, doğrudan ABD bankacılık sistemine erişim kazanacak ve bu da büyük yatırımcıların güvenini artırabilir.

Kurumsal talebi destekleyen başlıca etkenler:

XRP vadeli işlemlerindeki açık pozisyonun $1 milyarı aşması

13 Ekim’de CME’de XRP opsiyonlarının başlatılması

Ripple’ın OCC tarafından incelenen ABD banka lisansı başvurusu

Ekim ayında SEC’in spot ETF başvurularına vereceği kararlar

XRP Teknik Görünümü: Üçgen Daralıyor

Teknik açıdan XRP fiyat tahmini nötr bir görünüm sergiliyor. Temmuz ayından bu yana XRP, düşen bir üçgen içinde sıkışmış durumda; bu formasyon, $2,70’de sabit bir taban ile karşılaştırıldığında daha düşük tepeler oluşturuyor.

50 günlük hareketli ortalama $2,96 seviyesinde rallileri sınırlıyor ve uzun üst gölgeler satıcıların bu alanı savunduğunu gösteriyor. 100 günlük hareketli ortalama ise $2,61 civarında kısa vadeli destek sağlıyor.

Mum formasyonları kararsızlık sinyali veriyor.

Geçmiş düşüşler “üç kara karga” formasyonuna benzeyen diziler oluşturmuş ve düşüş momentumu teyit edilmiş. Daha yeni küçük gövdeli mumlar ve uzun gölgeler ise taraflardan hiçbirinin tam kontrol sağlamadığını gösteriyor.

XRP/USD Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

RSI 40 seviyesinde, aşırı satımın biraz üzerinde ve yükseliş yönlü uyumsuzluk (bullish divergence) göstermiyor. Bir kırılma için $2,70 üzerinde daha yüksek dipler veya destek seviyesinde güçlü bir yükseliş mumuna ihtiyaç var.

Olası işlem senaryoları:

Düşüş senaryosu: $2,90 civarındaki başarısız rallilerde short pozisyonlar açılabilir; hedefler $2,70 ve $2,59, stoplar ise $2,95 üzerinde.

$2,90 civarındaki başarısız rallilerde short pozisyonlar açılabilir; hedefler $2,70 ve $2,59, stoplar ise $2,95 üzerinde. Yükseliş senaryosu: Günlük kapanış $3,00 üzerinde gerçekleşirse long pozisyonlar devreye girebilir; hedefler $3,25 ve $3,42.

Özetle, XRP kritik bir noktada bulunuyor. Ekim ayında beklenen kurumsal katalizörler—ETF onayları, CME opsiyonları ve Ripple’ın banka lisansı—hareketi tetikleyebilir. Ancak fiyat daralan üçgenden çıkana kadar, olası ralliler kısa ömürlü olabilir ve düşüş pozisyonları avantajlı kalabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışı: BTC Güvenliği ve Solana Hızı Bir Arada

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) ile güçlendirilmiş ilk Bitcoin-yerli Layer 2 çözümü olarak öne çıkıyor. Proje, BTC ekosistemini düşük maliyetli ve ultra hızlı akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme token üretimi ile genişletmeyi hedefliyor.

BTC’nin güvenliği, Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleşerek, sorunsuz BTC köprülemeleri ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının kapısını aralıyor.

Proje ekibi, yatırımcı güvenini sağlamak için güvenlik ve ölçeklenebilirliğe özel önem veriyor; proje, Consult tarafından denetlenmiş durumda.

Ön satış hızlı bir ivme kazanıyor. Şu ana kadar $18,4 milyonun üzerinde yatırım toplandı ve sınırlı sayıda token hâlâ mevcut. Bugünkü fiyat ise $0,012985 seviyesinde, ancak ön satış ilerledikçe bu rakamın artması bekleniyor.

HYPER tokenlarını, resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto veya banka kartı ile satın almak mümkün.