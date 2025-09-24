Ripple’dan Dev İşbirliği! XRP Fiyatı 1.000 Dolar Olur mu?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 24, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ripple, Securitize ile ortaklık kurarak BlackRock’ın BUILD ve VanEck’in VBILL fonlarının sahiplerinin hisselerini Ripple USD (RLUSD) ile değiştirmelerine olanak tanıyan bir akıllı sözleşme başlattı. Bu gelişme XRP fiyatının 1.000 dolar olmasını sağlar mı?

Bu arada söz konusu iki fonun yönetim altındaki varlıkları 2 milyar doların üzerinde.

Very excited to share that @BlackRock’s $BUIDL and @VanEck_US’s $VBILL tokenized fund holders can redeem shares for RLUSD/ETH 24/7 365 through @Securitize, and soon to come RLUSD/XRPL.



Enterprise-grade instant onchain liquidity at your fingertips. That’s real utility.… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 23, 2025

BlackRock ve VanEck, popüler sabit getiri ürünlerini Securitize’ın desteğiyle tokenleştirmişti. Şimdi Securitize ise ödemeleri desteklemek için Ripple USD’yi (RLUSD) seçti.

Bu iş birliği ile yatırımcıların hisselerini RLUSD gibi ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin’e dönüştürmelerine imkan tanıyarak tokenler için likiditenin artırılması amaçlanıyor.

RLUSD’nin piyasa değeri şu anda 700 milyon seviyesinde. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, hisseleri tokene dönüştürme işlemlerinin başlangıçta Ethereum blok zinciri üzerinde gerçekleştirileceğini ancak yakında bu işlemlerin XRP Ledger’a taşınacağını söyledi.

Peki bu gelişmeler XRP fiyat tahminlerini nasıl etkiler? XRP fiyatı ne olur?

XRP Fiyat Tahmini: İzlenmesi Gereken Seviyeler

XRP 3.65 dolara kadar yükseldikten sonra konsolidasyon aşamasına girdi ve bir süredir konsolide oluyor. Altcoin hala yükseliş trendini koruyor ve şu anda 2.60 dolardaki kilit destek bölgesi izlenmesi gereken önemli bir seviye olarak öne çıkıyor.

XRP’nin önümüzdeki günlerde daha fazla düşüş yaşama ihtimali olsa da tokenin uzun vadeli görünümünün pozitif olduğu söylenebilir.

XRP 2.60 dolar seviyesine doğru güçlü bir sıçrama kaydedebilir ve ardından 10 dolar civarına yükselebilir. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi %230’luk bir fiyat artışı anlamına geliyor.

XRP’nin 1.000 doları görmesi zaman alacaktır ancak kurumsal yatırımcı ilgisindeki artış altcoin’in kayda değer bir yükseliş yaşamasını sağlayabilir.

Bu arada Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge ($MAXI), devam eden ön satışında 2.4 milyon dolardan fazla fon topladı.

Projenin ön satışından elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a yatırılacak ve bu fon aracılığıyla en gelecek vadeden tokenlere 1000 kata kadar kaldıraçla yatırım yapılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak MAXI token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.