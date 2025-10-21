Kripto Para Fiyat Tahmini: 21 Ekim – XRP, Solana, BNB Coin

Last updated: Ekim 21, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası bugün bir kez daha geriledi. Likidasyonlar ve resesyon endişeleri, özellikle XRP, Solana (SOL) ve BNB fiyat tahminlerini baskıladı.

Ancak son 24 saatteki düşüşe rağmen, bu üç tokenin temel göstergeleri hâlâ güçlü. Analistler, piyasa havası yeniden boğa eğilimine döndüğünde her üçünün de hızlı bir toparlanma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, bu kripto varlıkların yıl sonuna kadar yeni rekorlar kırabileceğini öngörürken, önümüzdeki haftalarda listelenecek yeni bir vaatkar tokenin de fiyat tablolarında fırtına yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Kripto Fiyat Tahmini: XRP ($XRP) – ETF’lerin Lansmanıyla Altcoin Güçlü Bir Yükselişe Hazırlanıyor

XRP bugün %2,5 düşüşle 2,41 dolar seviyesine geriledi; son 24 saatte gerçekleşen likidasyonlar ise yaklaşık 9 milyon dolar değerinde oldu.

Kasım ayına zor bir başlangıç yapan XRP, son bir yılda yaklaşık %340 artış ile halen sağlam bir performans sergiliyor. Bitcoin, Ethereum, Solana ve BNB dışında, XRP, piyasa istikrar kazandığında güçlü bir büyümeye en hazır token olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki dönemde onun üzerinde XRP ETF’sinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uzmanlar, bunun Bitcoin ve Ethereum’da gözlenen ETF etkisine benzer şekilde XRP fiyatını yukarı taşıyacağını öngörüyor.

Buna ek olarak, Ripple Ağustos’ta SEC ile anlaşma sağladıktan sonra hızla büyüyor; şirket satın almalar yapıyor, yeni ortaklıklar duyuruyor ve farklı alanlara genişliyor. Bu gelişmeler, XRP’nin teknik tablosunda aşırı satım görünümünü destekleyerek, yakın zamanda güçlü bir toparlanma sinyali veriyor.

Teknik göstergelere bakıldığında, örneğin MACD (turuncu ve mavi) yaklaşık bir haftadır düşüşte ve dip seviyeye yaklaşmakta.

MACD dip seviyesini bulduğunda, yatırımcılar uygun fiyattan alım fırsatı olarak değerlendirerek XRP’de büyük bir ralliye zemin hazırlayabilir. Analistler, XRP’nin Kasım ayı ikinci yarısında 3 dolara ulaşmasını, yıl sonunda ise yaklaşık 5 dolara yakın seviyelerde kapanmasını bekliyor.

Kripto Fiyat Tahmini: Solana ($SOL) – L1 Büyümesi ve Stratejik Rezervler SOL’u Yeni Zirvelere Taşıyabilir

Solana, son 24 saatte %4,5 değer kaybederek 184 dolara geriledi. Haftalık kayıp %6, aylık kayıp ise %23 seviyesinde.

Son 12 ayda sadece %9’luk artış kaydetmesi, SOL’u ilk 10 token arasındaki diğer büyük kriptoların yıllık getirilerinin oldukça gerisinde bırakıyor.

Ancak bu düşük performans, piyasa havası yeniden boğa eğilimine döndüğünde Solana’nın genel piyasayı geride bırakma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Solana’ya güvenmek için pek çok sebep var. Toplam kilitli değer (TVL) açısından Ethereum’un ardından ikinci en büyük L1 ağı konumunda bulunuyor.

Son aylarda, birçok şirketin SOL rezerv stratejilerini duyurması, token için uzun vadeli talebi artıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Buna ek olarak, yakın zamanda SOL ETF’lerinin piyasaya sürülmesi bekleniyor; bu durum, önümüzdeki birkaç ayı SOL için önemli fırsatlar dönemi hâline getirebilir. Teknik göstergelere bakıldığında, RSI (sarı) ve MACD, SOL’un dip seviyeye oldukça yakın olduğunu gösteriyor.

Yeni bir ralliyi tetikleyecek katalizörler gerekebilir; örneğin ETF lansmanları gibi. Ancak bu tür bir katalizör devreye girdiğinde, hem teknik göstergeler hem de SOL’un temelleri, fiyatın önemli ölçüde yükselmesini sağlayabilir.

Analistler, Solana’nın Kasım ayında 250 dolara, yıl sonunda ise 400 doların üzerine çıkmasını bekliyor.

Kripto Fiyat Tahmini: BNB Coin ($BNB) – Rekor Yükseklerden Gelen Momentumla Yükselişte

BNB, son 24 saatte %4,5 düşüşle 1.066 dolara, son iki haftada ise %15 kayıpla işlem görüyor.

Buna karşın, son bir ayda fiyat neredeyse durağan, bu durum BNB’yi diğer büyük tokenlarla kıyaslandığında avantajlı kılıyor.

BNB’nin son haftalarda diğer tokenlara kıyasla daha iyi performans göstermesinin nedeni, Binance’in yerel tokeni olması. Binance, kripto borsaları arasında net bir farkla lider konumda bulunuyor; bu da BNB’ye sürekli güçlü bir talep sağlıyor.

Talebe katkı sağlayan bir diğer gelişme ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Binance kurucusu Changpeng Zhao’yu (kara para aklama ihlalleriyle ilgili) affedebileceğine dair spekülasyonlar oldu.

BNB’nin konumu göz önüne alındığında, yıl sonu rallisi başladığında veya altcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte BNB’nin daha da güçlü bir yükseliş yaşaması mümkün.

Teknik göstergeler, BNB’nin bir süre daha hafif bir geri çekilme yaşayabileceğini, ardından hızlı bir toparlanma ile potansiyel olarak Aralık ayında 2.000 doları aşabileceğini işaret ediyor.

Örneğin, MACD göstergesi bu ay içinde 2025’in en yüksek seviyesine ulaşmış, BNB de tüm zamanların rekoru 1.369,99 dolara çıkmıştı. Bu nedenle bir miktar soğuma süresi gerekse de, önümüzdeki haftalarda hızlı bir toparlanma mümkün görünüyor.

Yeni Viral Meme Token mı Geliyor? PEPENODE, FOMO ile 1,8 Milyon Dolar Topladı

XRP, SOL ve BNB’nin orta ve uzun vadeli fiyat tahminleri umut verici olsa da, yatırımcılar portföylerini yeni tokenlarla çeşitlendirmeyi de düşünebilir.

Yeni tokenlar, doğru seçildiğinde, özellikle hype yarattığında ve büyük borsalarda listelendiğinde, piyasa ortalamasının üzerinde performans gösterebilir. Bu durum, ön satış tokenlarında sıkça görülüyor.

Şu anda en dikkat çekici ön satış tokenlarından biri PEPENODE ($PEPENODE). ERC-20 standardında bir token olan PEPENODE, ön satışında 1,8 milyon dolarlık fon toplamayı başardı.

Mining on easy mode. ⛏



PEPENODE’ün en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların sanal madencilik rigleri kurarak token kazanabileceği “mine-to-earn” platformu. Kullanıcılar, daha fazla sanal node edinmek için PEPENODE harcadıkça ödülleri artırabiliyor ve platform bu ödülleri Fartcoin ve Pepe gibi üçüncü taraf tokenlarda dağıtacak.

Ayrıca token sahipleri, PEPENODE’u staking yaparak gelir elde edebiliyor; güncel getiri oranı %600’ün üzerinde. Bu yapı, yatırımcıları daha fazla PEPENODE alıp daha fazla node edinmeye teşvik ediyor, böylece hem token talebi hem de kullanıcı etkileşimi artıyor.

PEPENODE, 2025/26’nın en yeni ve potansiyel olarak en büyük tokenlarından biri olmaya aday. Yatırımcılar, resmi PEPENODE web sitesi üzerinden satışa katılabiliyor. Token şu anda 0,0011094 dolar seviyesinden satılıyor; ancak gün içinde fiyatın tekrar yükselmesi bekleniyor.