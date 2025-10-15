Ripple, Güney Afrika’da Absa Bank ile Dijital Varlık Saklama Hizmeti İçin Ortaklık Kurdu

Ripple, Güney Afrika’nın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Absa Bank ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Ortaklık kapsamında, kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunulacak.

Bu adım, Ripple’ın Afrika’daki ilk büyük saklama ortaklığı olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda şirketin, dünyanın en hızlı büyüyen fintech pazarlarından biri olan Güney Afrika’daki varlığını genişletmesine de zemin hazırlıyor.

Absa Bank, Ripple’ın Saklama Teknolojisiyle Tokenlaştırılmış Varlıkları Depolayacak

Absa Bank, yaptığı anlaşma kapsamında Ripple’ın kurumsal düzeydeki dijital varlık saklama teknolojisini sistemine entegre edecek. Böylece banka, kripto paralar da dahil olmak üzere tokenlaştırılmış varlıklar için güvenli ve ölçeklenebilir depolama çözümleri sunabilecek.

Ortaklık, gelişmekte olan piyasalarda düzenlemelere uyumlu dijital varlık altyapısına yönelik artan talebin ve Afrika’da alternatif yatırımlar konusundaki düzenleyici netliğin güçlenmesinin ortasında geldi.

Ripple Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick, “Afrika, değerin saklanma ve el değiştirme biçiminde büyük bir dönüşüm yaşıyor,” diyerek kıtanın finansal yenilik sürecine dikkat çekti. Merrick, “Absa ile yaptığımız iş birliği, Ripple’ın dijital varlıkların potansiyelini Afrika’da açığa çıkarma konusundaki kararlılığını gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

Ripple’ın küresel saklama ağı artık Avrupa, Orta Doğu, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Afrika’yı kapsıyor. Şirket bu ağ üzerinden, tokenizasyon ve blokzincir tabanlı finans sistemlerine geçiş yapan finans kurumlarını destekliyor.

Ripple’ın saklama altyapısı, operasyonel, güvenlik ve yasal standartlara tam uyum sağlıyor. Bu sayede Absa gibi kurumlar, dijital varlık ekosistemine güvenli biçimde adım atabiliyor. Ortaklık aynı zamanda Ripple’ın Afrika’daki varlığını daha da genişletiyor.

Şirket daha önce Chipper Cash ile yaptığı iş birliğiyle kripto destekli ödeme teknolojisini bölgeye taşımış, ayrıca ABD doları destekli stablecoin’i RLUSD’yi seçili Afrika ülkelerinde piyasaya sürmeye hazırlanmıştı.

Ripple’ın 2025 New Value Report raporuna göre, Orta Doğu ve Afrika’daki finans liderlerinin yüzde 64’ü, sınır ötesi işlemlerde blokzincir tabanlı para birimlerini benimsemenin temel nedeni olarak daha hızlı ödeme ve mutabakat sürelerini gösteriyor.

Dünya genelinde 60’tan fazla düzenleyici lisansa sahip olan Ripple, küresel ölçekte bankalar ve ödeme şirketleri için uyumlu dijital varlık altyapısı sağlayan önde gelen kuruluşlardan biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ripple, Dolar Destekli Stablecoin’i RLUSD’yi Afrika’ya Taşıyor

Ripple, ABD dolarıyla desteklenen stablecoin’i Ripple USD (RLUSD)’nin kullanım alanını Afrika’ya genişletti. Şirket, bu adım kapsamında fintech platformları Chipper Cash, VALR ve Yellow Card ile yeni ortaklıklar kurdu.

Bu hamle, kıta genelindeki kurumsal yatırımcılar için düzenleyici çerçeveye uygun şekilde istikrarlı dijital dolara erişim imkânı sağlıyor. Afrika’da güvenilir sınır ötesi ödeme altyapılarına yönelik talep hızla artarken, RLUSD’nin genişlemesi bu ihtiyaca doğrudan yanıt veriyor.

2024’ün sonlarında piyasaya sürülen RLUSD, New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından denetlenen bir tröst şirketi tarafından ihraç ediliyor. Stablecoin, Ethereum ve XRP Ledger üzerinde 700 milyon doların üzerinde bir arzı aşmış durumda.

RLUSD yalnızca ödeme çözümlerinde değil, aynı zamanda gerçek dünya uygulamalarında da kullanılıyor. Kenya’da Mercy Corps Ventures, iklim risk sigortası programlarında RLUSD’nin deneme kullanımını başlattı.

Bu girişimlerden birinde, RLUSD teminat hesabında tutuluyor ve uydu verileri kuraklık tespit ettiğinde otomatik olarak serbest bırakılıyor. Bir diğer pilot proje ise aşırı hava koşullarında devreye giren yağış sigortasını kapsıyor.

Temmuz ayında, İsviçre’nin Zug kentinde faaliyet gösteren kripto bankası AMINA da RLUSD’yi destekleyeceğini açıklamış, ilk etapta saklama ve alım-satım hizmeti sunacağını duyurmuştu.