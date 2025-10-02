Kripto Para Fiyat Tahmini: 2 Ekim – XRP, Pepe, Dogecoin

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasasının toplam değeri bugün 4,21 trilyon dolara yükseldi. Son 24 saatte XRP, Pepe ve Dogecoin için fiyat beklentileri belirgin şekilde iyileşti.

Bu üç altcoin de kayda değer kazançlar elde ederken, uzmanlara göre ralli henüz yeni başlıyor olabilir. Piyasaya kısa süre içinde sunulacak kripto ETF’lerinin talebi ve işlem hacmini ciddi ölçüde artırması bekleniyor.

2025’in sonuna yaklaşırken XRP, Pepe ve Dogecoin’in sert yükselişler yapabileceği öngörülüyor. Analistler, teknik göstergelerle birlikte projelerin temellerini de inceleyerek her bir coin için fiyat tahminleri ortaya koyuyor.

XRP Fiyat Tahmini – Yıl Sonu Rallisi Başlıyor mu?

XRP, son 24 saatte %3,7 artışla 3,05 dolara yükselirken, haftalık bazda %8,9 kazanç sağladı.

Son 12 ayda %404 getiri ile en iyi performans gösteren büyük kripto paralar arasında öne çıkan XRP, yükselişini sürdürmeye hazırlanıyor. Yıl bitmeden piyasaya sürülmesi beklenen XRP ETF’leri, tıpkı Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde olduğu gibi talebi önemli ölçüde artırabilir.

Ripple’ın bu yıl yaptığı yeni ortaklık anlaşmaları, satın almalar ve küresel genişleme adımları da kurumsal tarafta büyümenin hızlandığını gösteriyor. Bu gelişmeler, XRP için olumlu fiyat tahminlerini destekliyor.

Teknik göstergeler de toparlanmaya işaret ediyor. RSI ve MACD, ağustos ayından bu yana negatif bölgede seyrederken, son hareketler XRP’nin aşırı satım bölgesinden çıkış yaptığını gösteriyor.

Analistlere göre, ETF etkisi ve teknik toparlanmayla birlikte XRP fiyatı ekim sonunda 3,50 dolara, yıl sonuna kadar ise 5 doların üzerine çıkabilir.

Pepe Fiyat Tahmini – Balina Alımları Yeni Rekorların Habercisi Olabilir

Pepe (PEPE), son 24 saatte %3,3 yükselişle 0,000001001 dolara ulaştı. Haftalık kazancı %8,8 olurken, yıllık bazda yalnızca %4 artış kaydetti. Bu sınırlı performans, diğer coinlerle kıyaslandığında zayıf görünse de, analistlere göre PEPE’nin büyük bir sıçrama için hazırlandığını gösteriyor.

ETF gibi kurumsal katalizörleri beklemese de PEPE, balinalar arasında en çok tercih edilen meme tokenlardan biri olmayı sürdürüyor.

Son haftalarda büyük yatırımcıların alımları dikkat çekiyor. Örneğin, birkaç hafta önce bir balina 1,5 trilyon PEPE satın alırken, bir diğeri 18,5 milyon dolar değerinde long pozisyon tutuyor.

Bu güçlü talep, yıl sonuna doğru beklenen boğa rallisini destekler nitelikte. Teknik açıdan bakıldığında, PEPE grafiği aşırı değer kaybı bölgesinden toparlandığını gösteriyor.

Orta temmuzdan bu yana bir “pennant” formasyonunda işlem gören token, 0,000010 dolar direncini kırdı ve bu da güçlü bir çıkışa işaret ediyor olabilir.

Uzmanlara göre, ETF kaynaklı piyasa genelinde oluşacak iyimserlik de eklenirse, PEPE fiyatı önümüzdeki haftalarda 0,0000150 dolara, yıl sonunda ise 0,000050 dolara kadar yükselebilir.

Dogecoin Fiyat Tahmini – ETF’ler ve Kurumsal Yatırımlar Meme Coin’i Aralık’ta Yeni Zirvelere Taşıyabilir

Dogecoin (DOGE), son 24 saatte %4,4 yükselerek 0,2555 dolara ulaştı. Haftalık kazancı %12,4 olan DOGE, güçlü bir ivme yakalamış durumda.

Bu momentum, son haftalarda artarak devam ediyor. Özellikle REX-Osprey Doge ETF’nin piyasaya sürülmesi, token’a olan ilgiyi artırdı. Bununla birlikte Grayscale, Bitwise ve 21Shares gibi dev kurumların kendi DOGE ETF’lerini başlatmaya çok yakın olması, kurumsal talebi daha da büyütebilir.

Teknik görünüme bakıldığında DOGE’un aşırı satım bölgesinden toparlandığı ve yukarı yönlü harekete hazırlanıyor olabileceği görülüyor. Ayrıca mevcut seviyelerde aşırı alım riskinden uzak olması, fiyatın yükseliş için güçlü bir alanı olduğunu gösteriyor.

Analistlere göre, bu şartlar altında DOGE fiyatı ekim sonunda 0,35 doları aşabilir. Daha da önemlisi, Aralık ayında 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,7316 doların üzerine çıkarak yeni rekorlara imza atabilir.

1,5 Milyon Doları Aştı: Mine-to-Earn Token PEPENODE Ön Satışta İlgi Çekiyor

Bazı yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için ön satışta olan kripto paraları inceleyebilir; bu tür tokenlar, listelendikleri anda güçlü bir ralli yapabilme potansiyeline sahip.

Şu anda öne çıkan ön satış tokenlarından biri, ERC-20 standardında olan PEPENODE ($PEPENODE). Sadece birkaç haftadır süren ön satışta PEPENODE, 1,5 milyon doları aşan bir sermaye toplamayı başardı. Bu, token’ın gelecekte güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Just as the legends predicted…



PEPENODE’un en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların sanal madencilik ekipmanları kurarak popüler meme coin’lerde ödüller kazanmasını sağlayan “mine-to-earn” modelini sunması. Yatırımcılar, ek sanal madencilik düğümleri almak için PEPENODE harcayarak daha yüksek ödüller kazanabiliyor.

Bu mekanizma, PEPENODE talebini artıracak ve token sahipleri ayrıca staking ile düzenli kazanç elde edebilecek.

Ön satış birkaç hafta içinde sona erse de yatırımcılar hâlâ resmî PEPENODE web sitesinden katılım sağlayabiliyor. Token şu anda 0,0010831 dolardan satılıyor; fiyatın yarın tekrar artması bekleniyor.