Kripto Para Fiyat Tahmini: 12 Eylül – XRP, Cardano (ADA), Ethereum (ETH)

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 12, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto para piyasası bugün toplam 4,1 trilyon dolarlık piyasa değerine yükselerek, XRP, Cardano ve Ethereum için pozitif fiyat tahminlerini güçlendirdi.

Son 24 saatte bu üç altcoin de değer kazandı ve aşırı satım bölgelerinden güçlü bir şekilde çıkış yaptı.

Q4’e yaklaşırken momentum kazanan XRP, ADA ve ETH, önümüzdeki hafta gerçekleşecek FOMC toplantısına da hazırlanıyor. Toplantıda Fed’in Aralık ayından bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesi ihtimali bulunuyor.

Buna ek olarak, SEC’in Q4’te birçok altcoin ETF başvurusunu onaylaması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler, yılın son aylarının kripto piyasası için son derece boğa yönlü geçebileceğine işaret ediyor.

Kripto Para Fiyat Tahmini: 12 Eylül – XRP, Cardano, Ethereum

XRP ($XRP): Yeni Ripple Ortaklıkları ve Gelmekte Olan ETF’ler Fiyatı Rekorlara Taşıyabilir

XRP fiyatı bugün 1,5% yükselerek 3,05 dolara ulaştı. Son bir haftada %7,5, son iki haftada ise %7 değer kazanan token, aylık bazda ise %5,5 düşüşle hâlâ toparlanma potansiyeline sahip.

Bu durum, XRP için ideal bir senaryo yaratıyor: Coin momentum kazanıyor, ancak yakın geçmişteki kayıplarını da telafi etme fırsatı bulunuyor.

Teknik göstergeler de yükselişi destekliyor. XRP, son günlerde bir pennant formasyonundan çıktı ve RSI (sarı) ile MACD (turuncu, mavi) pozitif sinyaller verdi. Bu, alım baskısının arttığını gösterirken, coin’in hâlâ aşırı alım seviyelerine ulaşmadığını da ortaya koyuyor.

Kaynak: TradingView

Yakın dönemde daha fazla kazanç gelmesi muhtemel görünüyor. Önümüzdeki bir–iki ay içinde onaylanması beklenen XRP ETF’leri de fiyat üzerinde güçlü bir katalizör olabilir.

Ripple’ın yeni ortaklıkları ve şirket olarak devam eden büyüme hamleleriyle birlikte, XRP fiyatının ay sonuna kadar 3,50 dolara, 2025’in sonunda ise yaklaşık 5 dolara ulaşması öngörülüyor.

Cardano ($ADA): Yıl Sonu Boğa Rallisinin Gizli Şampiyonu Olabilir

Cardano ($ADA) bugün 0,8947 dolara yükselerek son 24 saatte %1,5, son yedi günde ise %8 değer kazandı.

Token, son iki haftada %9, aylık bazda ise %4 artış göstererek, piyasanın 11. büyük coini olarak son haftalarda birçok büyük altcoini geride bırakmayı başardı.

ADA’nın özellikle umut verici yanı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,09 doların hâlâ %71 altında olması. Bu durum, büyük bir ralli için yeterli potansiyel bulunduğunu ve fiyatın ciddi bir toparlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu ralli, önümüzdeki hafta FOMC’nin faiz indirimine gitmesiyle tetiklenebilir.

Teknik göstergeler de yükselişi destekliyor. ADA, son olumsuz hareketlerden çıkmış görünüyor ve hâlâ yükselmek için bolca alan bulunuyor.

Kaynak: TradingView

RSI bugün 60’a yükseldi, MACD ise birkaç gün önce pozitif sinyal verdi, ancak hâlâ aşırı alım seviyelerinden uzak.

Tüm bu göstergeler güçlü boğa sinyalleri verirken, Cardano’nun katman-1 ağı olarak istikrarlı büyümesi, bu kış yükselişi destekleyebilir.

İyimser bir piyasa senaryosunda ADA’nın fiyatının ay sonuna kadar 1 dolara, Aralık ayına kadar ise 2 dolara ulaşması öngörülüyor.

Ethereum ($ETH): En Büyük Altcoin ATH’ye Gidiyor

Ethereum ($ETH) 4.523 dolardan işlem görürken, son 24 saatte %2,5, son iki haftada ise %4,5 değer kazandı.

Aylık bazda %2 düşüş yaşaması, altcoin’in kısa vadede hâlâ yükseliş için yeterli alan bulduğunu gösteriyor.

Teknik göstergeler de momentum kazandığını işaret ediyor. Ethereum, birkaç haftalık yatay hareketin ardından yeniden yükselişe geçti. RSI bugün 60’a ulaştı ve daha da yükselebilir görünüyor, MACD ise yaklaşık bir aylık düşüşün ardından tekrar artış göstermeye başladı.

Kaynak: TradingView

Bu göstergeler hâlâ aşırı alım seviyelerinin uzağında, dolayısıyla kısa vadede ETH fiyatının yükselmeye devam etmesi muhtemel.

Uzun vadede, Ethereum’un en büyük katman-1 ağı konumu, ETH için güçlü bir fiyat öngörüsü oluşturuyor.

İyimser senaryoya göre ETH, ay sonuna kadar 5.000 dolara, Aralık ayına kadar ise 7.500 dolara ulaşabilir.

Bitcoin Hyper (HYPER): L2 Heyecanı Büyürken Ön Satışta 15,2 Milyon Dolar Toplandı

Şu anda öne çıkan altcoinler kadar güçlü görünseler de, yatırımcılar piyasayı aşabilecek yeni tokenlara da göz atmayı düşünebilir.

Bunun yollarından biri ön satış tokenları, çünkü liste öncesinde ciddi bir momentum yakalayabiliyorlar. Şu anda pek çok umut vadeden ön satış tokenı bulunuyor, ancak en heyecan verici olanlardan biri Bitcoin Hyper (HYPER). Bu proje, Bitcoin için bir layer-two (L2) ağı olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Hyper, devam eden ön satışta 15,2 milyon dolar topladı ve son haftalarda giderek popülerlik kazandı.

Projenin temel hedefi, BTC sahiplerine daha düşük işlem ücretleri ve daha hızlı transferler sunacak tam bir layer-two ağı sağlamak. Bu sayede yatırımcılar BTC’lerini DeFi ekosisteminde değerlendirebilecek, hem fiyat kazançlarından hem de ek kazanç fırsatlarından yararlanabilecek.

Bitcoin Hyper, Solana’nın Virtual Machine’i ve zero-knowledge rollup teknolojisi kullanarak hem ölçeklenebilirlik hem de gizlilik sağlıyor.