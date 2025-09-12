Bitcoin 116 Bin Doları Gördü: Fed’in Faiz Kararı Bekleniyor

Perşembe günü açıklanan ABD enflasyon verileri FED’in faiz indirimine gideceğine dair beklentileri artırırken kripto piyasası genelinde yükseliş görüldü. Bitcoin ise cuma günü kısa bir süreliğine 116.000 doların üzerine çıktı.

Ethereum %2.5 artışla 4.519 doları görürken, kripto piyasasının toplam değeri ise %1.5 artışla 4.1 trilyon dolara ulaştı.

ABD’nin üretici fiyat endeksi verileri, toptan enflasyonun %0.3’lük artış beklentilerine karşın %0.1 oranında düştüğünü gösteriyor.

Öte yandan tüketici fiyat endeksi rakamları ise manşet enflasyonun hız kazandığını ancak parasal gevşeme beklentilerini engelleyecek kadar olmadığını gösteriyor.

Faiz İndirimi Beklentileri Artıyor

Bu arada ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Mart 2025’e kadar olan 12 aylık istihdam verilerini aşağı yönlü revize etti. İstihdam verilerinin neredeyse yarı yarıya düşürülmesi, işgücü piyasasının düşünülenden daha zayıf olduğuna işaret ediyor.

Amberdata’dan Greg Magadini, istikrarlı enflasyon rakamları ile istihdam rakamlarındaki aşağı yönlü revizyonun FED’in büyümeyi desteklemeye ittiğini söyledi.

Magadini, FED’in enflasyondan uzaklaşarak işgücü piyasasının desteklemek için faiz oranlarını düşürmeye yöneldiğini belirtti.

Ayrıca Magadini, FED’in önümüzdeki hafta ya da ekim ayındaki politika toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan düşürme olasılığının arttığını da sözlerine ekledi.

Bitcoin İvme Kazanıyor

FED’in faiz kararı beklenirken Bitcoin’den altına kadar risk varlıklarında fiyat artışı görüldü.

Xapo Bank’ın Yatırım Yöneticisi Gadi Chait, Bitcoin’in bu hafta başında 114.000 dolara yükselerek istikrarlı bir fiyat performansı sergilediğini söyledi.

Chait, “Enflasyon ile zayıflayan istihdam arasındaki ayrışma, yatırımcıların hem para birimi değer kaybı risklerine hem de makroekonomik belirsizliğe karşı koruma arayışında olduğu bir dönemde Bitcoin için neredeyse ideal bir zemin yaratıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin haftalık işsizlik maaşı başvurularının 263.000’e çıkması da bu görüşü destekliyor. Bu durum FED’in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını artırıyor. Piyasalar şimdi FED’in nasıl bir hamle yapacağını yakından izliyor.

Bu arada kurumsal yatırımcı iştahı devam ediyor. 11 Eylül’de spot Bitcoin ETF’lerine 553 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Spot Ethereum ETF’leri ise 113 milyon dolar giriş kaydetti.