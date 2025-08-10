ETH 4.000 Doları Aşarken Vitalik Buterin Yeniden Milyarderler Kulübünde

Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, Ether fiyatının 4.000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte yeniden milyarderler arasına girdi. Bu seviye en son Aralık 2024’te görülmüştü.

Blockchain istihbarat şirketi Arkham, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Buterin’in zincir üstü portföyünün yaklaşık 1,04 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi. Portföyün ana varlığı, 240.042 ETH’den oluşuyor.

Ethereum’un beyni olarak bilinen Buterin’in ayrıca Aave Ethereum (AETHWETH), WhiteRock (WHITE), Moo Deng (MOODENG) ve Wrapped Ethereum (WETH) gibi tokenlarda da daha küçük miktarlarda yatırımları bulunuyor.

ETH 4.000 Dolar Eşiğini Aştıktan Sonra 4.332 Dolara Yükseldi

Ether, hafta sonu rallisini sürdürerek Cumartesi günü %6,38 daha değer kazandı ve Cuma günü 4.000 dolar seviyesini geri aldıktan sonra 4.332 dolara ulaştı. Haber yayına girdiği sırada ETH, 4.244 dolardan işlem görüyordu.

Fiyat ivmesi, Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki düşüş ve yatırımcıların yenilenen iyimserliği ile aynı zamana denk geldi.

Kripto analisti Ted gibi bazı isimler, Kasım 2021’de görülen 4.878 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yeniden test edilmesinin “artık sadece günler meselesi” olduğunu düşünüyor.

I told you that the $ETH breakout is coming.



And it happened exactly as predicted.



Ethereum has smashed through its resistance and is now heading higher.



It feels like a new ATH is just a matter of days now. pic.twitter.com/XCxetoP0Ku — Ted (@TedPillows) August 9, 2025

Piyasa verileri, fiyatın 4.500 dolara ulaşmasının büyük bir short squeeze tetikleyebileceğini gösteriyor. CoinGlass verilerine göre, bu seviyede yaklaşık 1,35 milyar dolar değerinde short pozisyon tasfiye edilebilir.

Arkham ayrıca ETF akışlarında Bitcoin yerine Ether lehine ortaya çıkan değişime dikkat çekti. Cuma günü ETH odaklı ETF’ler, Bitcoin ETF’lerinin 404 milyon dolarlık akışını geride bırakarak toplam 461 milyon dolar giriş kaydetti.

Farside verilerine göre, son beş işlem gününde ABD spot Ether ETF’leri toplamda 326,6 milyon dolar net giriş kaydederken, Bitcoin ETF’leri 253,2 milyon dolar giriş gördü.

Buterin, ilk olarak Mayıs 2021’de ETH’nin 3.000 doları aşmasıyla milyarderler listesine girmişti. O dönemde yaklaşık 333.500 ETH tutuyordu ve bu varlıkların değeri yaklaşık 1,029 milyar dolara ulaşıyordu. ETH, o yılın başındaki 700 dolar seviyesinden dört katına çıkmıştı.

Bununla birlikte, Buterin 2018’de yaptığı açıklamada hiçbir zaman ETH arzının %0,9’undan fazlasına sahip olmadığını ve net servetinin 2021 rallisine kadar “hiçbir zaman” 1 milyar dolara yaklaşmadığını belirtmişti.

Buterin, ETH Hazinesi Patlamasındaki Risklere Karşı Uyardı

ETH’nin son rallisi kurumsal girişler ve şirket hazinelerinin Ether tutmasıyla güçlenirken, Buterin bu trende karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Son röportajında, ETH hazinelerindeki aşırı kaldıraç kullanımının uzun vadeli riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

“Eğer üç yıl sonra beni uyandırıp ETH’nin çöküşüne hazinelerin neden olduğunu söyleseydiniz… tahminim, bunun aşırı kaldıraçlı bir oyuna dönüştürülmesinden kaynaklandığı olurdu,” dedi.

Geçen hafta Fundstrat’tan Tom Lee’nin başkanlığını yaptığı BitMine Immersion Technologies, kripto rezervlerine 208.137 ETH ekleyerek toplam varlıklarını 833.137 ETH’ye çıkardı. Bu varlıkların değeri şu anda 3 milyar doları aşıyor.

Bu hamle, BitMine’i Ethereum tutan en büyük hazine şirketi konumuna getirirken, küresel kripto hazineleri sıralamasında da dördüncü sıraya yerleştirdi.