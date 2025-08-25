Gemini ve Ripple, XRP Ödüllü Kredi Kartı Çıkardı

Gemini, Ripple iş birliğiyle özel tasarım bir XRP kredi kartı çıkardığını duyurdu. ABD’li müşterilere sunulan yeni ürün, günlük harcamalardan %4’e varan oranda XRP ödülü kazanma imkânı sağlıyor.

Yıllık ücret alınmayan kart, kripto para tabanlı ödül kartları arasında en erişilebilir seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Gemini ve Ripple’den Özel XRP Kredi Kartı: %4’e Kadar Ödül ve 200$ Bonus

Gemini, Ripple ile iş birliği yaparak ABD’lilere özel bir XRP kredi kartı sunuyor. WebBank tarafından Mastercard World Elite programı kapsamında verilen sınırlı sayıda kart, günlük harcamalardan kripto para kazanmayı mümkün kılıyor.

Meet the Gemini Credit Card, XRP edition.



Designed for enthusiasts, this limited edition metal card gives up to 4% back in XRP instantly. No waiting, just stacking.



Available now 👀 pic.twitter.com/KU1bX7NvDS — Gemini (@Gemini) August 25, 2025

Kart sahipleri, yakıt, elektrikli araç şarjı ve ulaşım harcamalarında %4, restoranlarda %3, market alışverişlerinde %2 ve diğer tüm harcamalarda %1 XRP ödül kazanabilecek.

Ayrıca, ilk 90 gün içinde 3.000$ harcama yapan kullanıcılar 200$ değerinde XRP bonusu alacak. Seçili satıcılarla yapılan iş birlikleri sayesinde bazı harcamalarda geri ödeme oranı %10’a kadar çıkabiliyor.

Bu yeni ürün, Ripple’in ABD’de spot işlemle erişime açtığı USD destekli stablecoin’i RLUSD’yi de kapsıyor. RLUSD, bu yıl piyasaya sürülmesinin ardından 640 milyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşarak en büyük altı dolar-pegged stablecoin arasında yer aldı.

Gemini’ye göre, kredi kartı kullanıcıları XRP’yi ödül olarak seçip bir yıl boyunca tuttuklarında, 2021–2025 döneminde getirileri %450’nin üzerinde arttı. Bu performans, hem Gemini hem de Ripple tarafından kartın “XRP Army” ve daha geniş kitleler arasında güçlü bir talep göreceği şeklinde yorumlanıyor.

Gemini CEO’su Tyler Winklevoss, “Gemini kredi kartı, finansın geleceğine köprü kuruyor” derken; Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kartın kriptoyu günlük hayatta kullanmayı kolaylaştıracağını vurguladı:

“55 milyon Amerikalı kriptoya sahip ve bu sayı artıyor. Gemini ile harcamalarınızı XRP ve RLUSD kazanma fırsatına dönüştürüyoruz.”

XRP, piyasa değeri açısından en büyük kripto paralardan biri olarak öne çıkarken, ödemeler ve sınır ötesi transferlerde hızlı ve düşük maliyetli işlem sağlayan XRP Ledger üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

🌍 XRP Ledger has welcomed MiCA-compliant EURØP from Schuman Financial and Brazil’s USDB from Braza Group, expanding regulated stablecoin offerings for Europe and Latin America.#XRPL #Stablecoinshttps://t.co/SmF8hquOGK — Cryptonews.com (@cryptonews) May 22, 2025

XRPL, Société Générale–Forge, Guggenheim Treasury Services ve Brezilya’daki Braza Bank gibi kurumlar tarafından finansal hizmetlerde entegrasyon aşamasında.

Ripple, Gemini’nin Halka Arzını Destekliyor

Kripto borsası Gemini, Nasdaq’ta “GEMI” koduyla halka açılmayı planlarken, Ripple önemli bir finansal destek sağladı. Gemini’nin SEC başvurusuna göre Ripple, başlangıçta 75 milyon dolarlık kredi hattı sunuyor; ilerleyen süreçte bu rakam 150 milyon dolara kadar çıkabilir.

Anlaşma ayrıca, Ripple’ın yeni stablecoini RLUSD’yi kredi kullanımı sonrası borçlanma seçeneği olarak sunuyor.

2014 yılında Tyler ve Cameron Winklevoss tarafından kurulan Gemini, halka arzda Coinbase (2021) ve Bullish (Ağustos 2025) sonrası üçüncü ABD kripto borsası olmayı hedefliyor. Halka arzda Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley ve Cantor Fitzgerald liderliği üstleniyor.

Yatırımcı ilgisi kripto hisselerine artarken, Circle’ın haziran IPO’su hisselerini neredeyse 10 kat artırdı; Bullish ise ilk işlem gününde üç katını geçti. OKX, Grayscale ve Kraken de halka arz planlarını değerlendiriyor.

Ancak Gemini’nin finansalları baskı altında. Şirket, 2025’in ilk yarısında 282,5 milyon dolarlık net zarar açıkladı; 2024’ün aynı döneminde zarar 41,4 milyon dolardı. Gelirler 67,9 milyon dolara gerilerken, nakit rezervleri 341,5 milyon dolardan 161,9 milyon dolara düştü.

Ripple’ın desteği, Gemini’ye taze likidite sağlarken RLUSD’yi USDT ve USDC’nin hakim olduğu piyasada konumlandırıyor.