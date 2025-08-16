Kripto Borsası Gemini Nasdaq’ta Halka Arz İçin SEC’e Başvurdu

New York merkezli kripto borsası ve saklama platformu Gemini, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) S-1 başvurusu yaparak Nasdaq Global Select Market’te GEMI ticker’ı ile halka açılmayı hedefliyor.

Bu hamle, 2014 yılında Tyler ve Cameron Winklevoss tarafından kurulan Gemini’nin, iki ay önce yaptığı gizli başvurunun ardından geldi.

Şirket, halka arzda kaç hisse sunacağı ve fiyat aralığı hakkında henüz bilgi vermedi. IPO’nun zamanlaması da belirsizliğini koruyor.

Wall Street Devleri Gemini Halka Arzını Yönetmek İçin Sıraya Girdi

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley ve Cantor Fitzgerald, Gemini’nin halka arz sürecine liderlik edecek; Academy Securities ve AmeriVet Securities ise eş-yönetici olarak görev alacak.

Başvuru, yatırımcı ilgisinin kripto listelemelerinde arttığı bir dönemde geldi. Haziran’da Circle’ın halka arzı, 31 dolarlık başlangıç fiyatından neredeyse 10 kat artarak 149 dolara ulaşmıştı. Bu hafta başında, kurumsal borsa Bullish, ilk işlem gününde 37 dolarlık IPO fiyatının üç katından fazla yükselerek cuma günü 70 dolara yakın kapandı.

OKX, Grayscale ve Kraken dahil olmak üzere diğer birçok kripto firması da ya halka açılmayı planladığını açıkladı ya da süreci başlattı. Coinbase ve MicroStrategy gibi halka açık sektör liderleri ise son dönemde çok yıllık zirvelerini gördü.

Öte yandan Gemini’nin mali tabloları artan zararları gözler önüne seriyor. Şirket, 2024’te 142,2 milyon dolarlık gelir karşılığında 158,5 milyon dolar net zarar açıkladı. 2025’in ilk yarısında zararlar derinleşerek, 67,9 milyon dolarlık gelirle 282,5 milyon dolara ulaştı. Nakit rezervleri, 2024 sonundaki 341,5 milyon dolardan, 2025 ortasında 161,9 milyon dolara düştü.

Gemini must be desperate for an IPO as these are some terrible results given crypto market growth the past year. Must just be losing market share pic.twitter.com/jKvwAC4Sn8 — guleid (@riddle245) August 15, 2025

Geçen ay Tyler Winklevoss, JPMorgan Chase’in banka politikası eleştirisinin ardından Gemini’nin yeniden kayıt sürecini durdurduğunu açıkladı. Winklevoss, bankanın, daha önce ilişkiyi sonlandırdığı süreç sonrası başlattığı yeniden kayıt adımını, kendisinin finansal veri erişimi konusundaki yorumları üzerine durdurduğunu belirtti.

Bu gelişmeler, Bloomberg’in fintech şirketlerinden müşteri banka verisi erişimi için ücret alınacağı yönündeki haberinin ardından geldi.

Gemini Halka Arzı, Trump Döneminde Kripto Dostu Politikaların Etkisini Kullanıyor

Gemini’nin halka arz hamlesi, dijital varlıklar lehine değişen düzenleyici ortamda geldi. Ocak ayında Başkan Trump’ın göreve dönmesinden bu yana, SEC çoğu kripto firmasına karşı açtığı davaları geri çekti.

Trump yönetimi, pro-kripto gündemini bir dizi politika ve düzenleyici adımla ilerletti. Başkan Trump, 401(k) planlarının Bitcoin ve diğer dijital varlıkları dahil etmesini engelleyen bariyerlerin kaldırılması için bir yürütme emri imzaladı. Uygulandığı takdirde, milyonlarca Amerikalı, emeklilik fonlarını düzenlenmiş kanallar aracılığıyla kriptoya yönlendirebilecek.

Trump ayrıca dijital varlık savunucusu ekonomist Stephen Miran’ı Federal Rezerv Yönetim Kurulu’na aday göstererek, kripto dostu yaklaşımın devam edeceğini işaret etti.

Bu açıklamalar, Bitcoin’in 117.000 doların üzerine çıkmasıyla aynı zamana denk geldi ve politika gelişmeleri ile piyasa duyarlılığı arasındaki bağlantıyı vurguladı.

Ayrıca Trump, yasal kripto firmalarını hedef alan “debanking” uygulamalarını sonlandırmak için ayrı bir yürütme emri yayınladı.