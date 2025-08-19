Ripple’dan Gemini Halka Arzına Destek

Ripple, Gemini ile 75 milyon dolarlık bir kredi anlaşması yaparak borsanın yaklaşan halka arzının destekçileri arasına katıldı. Kredi anlaşmasına göre bu rakam 150 milyon dolara kadar çıkabilecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gönderilen belgelere göre, borçlanma opsiyonu olarak Ripple’ın yeni stablecoin’i olan RLUSD de kullanılabilecek.

Gemini, Nasdaq’da “GEMI” koduyla listelenmeyi planlıyor.

Gemini, ABD’de Halka Arz Olan Üçüncü Kripto Borsası Olacak

Gemini, Coinbase’in 2021’deki halka arzından ve Bullish’in bu ayın başlarında gerçekleştirdiği halka arzdan sonra ABD’de halka arz olan üçüncü kripto borsası olacak.

Bu arada Gemini, 2025’in ilk yarısında 282.5 milyon dolar net zarar bildirdi. Ayrıca geçen yılın ilk yarısında 74.3 milyon dolar gelir elde eden borsa, bu yıl 67.9 milyon dolar gelir elde etti.

Gemini, Ripple Labs ile yapılan anlaşma kapsamında en az 5’er milyon dolarlık krediler çekebilecek ve faiz oranları %6.5 ile %8.5 olacak.

Çekilen kredi tutarı 75 milyon doları aştığında kredilerin RLUSD ile teminatlandırılması mümkün olacak. Bu, Ripple’ın ABD doları destekli stablecoin’inin doğrudan ABD’nin borsa altyapısına girmesini sağlayacak.

BREAKING:@Gemini has filed to go public on Nasdaq under the ticker $GEMI.



They’ve also entered into a credit agreement with Ripple to help raise funds for the IPO.



Crypto IPOs are officially taking over. pic.twitter.com/mC7JKyiJMn — Milk Road (@MilkRoadDaily) August 18, 2025

Henüz herhangi bir fon çekilmedi ancak söz konusu anlaşmaya RLUSD’nin dahil edilmesi, Ripple’ın Tether’in USDT’si ve Circle’ın USDC’si ile rekabet etme istediğini yansıtıyor.

Wall Street Devleri Gemini’yi Desteklemek İçin Sıraya Girdi

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley ve Cantor Fitzgerald halka arza liderlik ederken, ortak yöneticiler ise Academty Securities ve AmeriVet Securities olacak.

Gemini’nin halka arz başvurusu yatırımcıların kripto listelemelerine ilgisinin arttığı bir dönemde geldi. Circle’ın haziran ayındaki halka arzı, şirketin hisselerinin 31 dolardan 149 dolara yükselmesini sağladı.

Ayrıca Bullish’in hisseleri de 37 dolarlık halka arz fiyatına kıyasla üç kattan fazla artışla yaklaşık 70 dolara ulaştı.

Öte yandan OKX, Grayscale ve Kraken de dahil olmak üzere birçok kripto şirketi halka arz planlarının sinyallerini verdi ya da planlarını uygulamaya başladı. Bu arada Coinbase ve MicroStrategy gibi sektörün dev isimlerinin hisse fiyatları birkaç yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Bu şirketlerin halka arz çalışmaları, ABD’nin kripto lehine politikalar izlediği bir dönemde geldi. Donald Trump’ın ocak ayında ABD’nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, SEC’in kripto şirketlerine açtığı davaların çoğu geri çekildi.

Ayrıca Trump yönetimi kripto lehine birçok adım attı.

ABD Başkanı Trump, 401(k) emeklilik planlarının kripto paralar gibi alternatif varlıkları dahil etmesinin önündeki engelleri kaldırmak üzere bir kararname imzaladı.

Tüm bu reformlar milyonlarca Amerikalının düzenlemeye tabi kanallar aracılığıyla Bitcoin ve diğer dijital varlıklara yatırım yapmasına imkan tanıyabilir.