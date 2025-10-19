Fundstrat Analisti Tom Lee: Hazine Tahvilleri Artık Cazibesini Yitirdi, Sermaye Ethereum’a Akıyor

Fundstrat’ın kurucu ortağı ve baş stratejisti Tom Lee, dijital varlık hazineleri (DAT) etrafındaki son dönemdeki coşkunun yavaşladığını ancak Ethereum’a olan güveninin sarsılmadığını söyledi.

Lee, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan sert piyasa düşüşünün ardından 1,5 milyar dolar değerinde Ethereum satın aldığını açıkladı.

Fortune’a verdiği röportajda deneyimli stratejist, bu hamlesinin kısa vadeli bir spekülasyon değil, uzun vadeli bir fırsat olarak gördüğü bir yatırım olduğunu belirtti.

BitMine, 1,5 Milyar Dolar Değerinde 379.000 ETH Biriktirdi

Zincir üstü analiz platformu Arkham Intelligence’ın verilerine göre Bitcoin madencilik şirketi BitMine Immersion Technologies, geçtiğimiz hafta Ethereum tarafında dikkat çekici bir birikim sürecine girdi. Şirket, üç büyük işlemle toplam 379.271 adet ETH satın alarak yaklaşık 1,5 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi.

İşlemlerin detaylarına bakıldığında, BitMine’ın piyasa tasfiyesinin hemen ardından 202.037 ETH, perşembe günü 104.336 ETH ve cumartesi günü ise 72.898 ETH aldığı görülüyor.

BitMine henüz bu işlemleri resmen doğrulamasa da, zincir analiz hesaplarından “BMNR Bullz” şirketle bağlantılı cüzdanlarda tutarlı hareketlilik tespit etti.

Bu hamleyle birlikte BitMine, 3 milyonun üzerinde ETH’ye ulaşarak en büyük Ethereum hazine sahibi konumuna yükseldi. Bu miktar, dolaşımdaki toplam arzın yaklaşık %2,5’ine denk geliyor ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 11,7 milyar dolar değerinde.

Şirketin Ethereum biriktirme süreci Temmuz ayı başlarında, ETH fiyatının 2.500 dolar civarındayken başlamıştı. BitMine, uzun vadede tüm ETH arzının %5’ini kontrol etmeyi hedefliyor.

🚨 MASSIVE ETHEREUM ACCUMULATION



Bitmine just went ALL IN on $ETH scooping up a total of 379,271 ETH ($1.48B) during the dip! 👀



💰 +72,898 ETH ($281M) yesterday's dip

💰 +104,336 ETH ($417M) 3 days ago

💰 +202,037 ETH after the weekend crash



Fundstrat kurucusu Tom Lee, ARK Invest CEO’su Cathie Wood ile yaptığı görüşmede Ethereum’un potansiyelini 1971 sonrası Wall Street’in altından hisse senetlerine geçişine benzetti.

“Ethereum, Bitcoin’in yerini tıpkı 1971 sonrası hisse senetlerinin altının yerini alması gibi alabilir,”

diyen Lee, önümüzdeki piyasa döngüsünde Ether’in değer saklama aracı olarak lider konuma yükselebileceğini savundu.

Bununla birlikte Lee, dijital varlık hazineleri (DAT) alanında bazı risklerin belirginleştiğini de vurguladı. Birçok DAT şirketinin artık net varlık değerinin (NAV) altında işlem gördüğünü belirterek, yatırımcıların aşırı değerlenme riskini fiyatlamaya başladığını söyledi.

“Eğer bu bir balon patlaması değilse, balon nasıl patlar?” diye soran Lee, piyasadaki coşkunun sönmeye başladığına dikkat çekti.

10x Research tarafından paylaşılan yeni bir rapor da bu görüşü destekliyor. Rapora göre Metaplanet ve Strategy gibi şirketler, şu anda NAV değerlerinde ya da altında işlem görüyor. Ancak araştırma, sermayesi güçlü ve deneyimli yönetimlere sahip DAT şirketlerinin döngünün bir sonraki aşamasında piyasayı geride bırakabileceğini de ekliyor.

Huobi Kurucusu Li Lin, Ethereum Yatırım Fonu İçin 1 Milyar Dolar Topladı

Huobi’nin kurucusu Li Lin, ortaklarıyla birlikte Ethereum odaklı yeni bir hazine fonu kurmak amacıyla 1 milyar dolar topladı.

Li, aynı zamanda başkanlığını yürüttüğü Avenir Capital aracılığıyla kripto dünyasının önde gelen isimleriyle iş birliği yapıyor. Bu ortaklar arasında Fenbushi Capital kurucu ortağı Shen Bo, HashKey Group yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Xiao Feng ile Meitu uygulamasının kurucusu ve Çin’in en tanınmış kripto yatırımcılarından Cai Wensheng yer alıyor.

Kaynaklara göre ekip, bu fonu Nasdaq’ta işlem gören bir kabuk şirket (shell company) üzerinden yapılandırmayı planlıyor. Böylece kurumsal yatırımcıların yasal çerçevede Ethereum’a erişebilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 1 milyar dolar fon toplandığı bildiriliyor. Bunun 500 milyon doları HongShan Capital Group’tan (eski adıyla Sequoia China) gelirken, 200 milyon dolarlık kısmı Li’nin Avenir Capital’inden sağlandı. Geri kalan yatırım tutarının ise diğer özel yatırımcılar tarafından karşılandığı belirtiliyor.

Kaynaklar, görüşmelerin halen gizli yürütüldüğünü vurgularken, Li Lin’in bu hamlesinin Asya merkezli kurumsal sermayeyi Ethereum ekosistemine çekme yönünde stratejik bir adım olduğu değerlendiriliyor.