Huobi Kurucusu Li Lin, Ethereum Alımı İçin 1 Milyar Dolar Fon Topladı

Huobi’nin kurucusu Li Lin, Asya’daki en erken Ethereum destekçilerinden bazılarıyla birlikte Ether (ETH) biriktirmeyi amaçlayan 1 milyar dolarlık bir dijital varlık fonu başlattı.

Avenir Capital’in de başkanı olan Li, Fenbushi Capital’in kurucu ortağı Shen Bo, HashKey Group’un başkanı ve CEO’su Xiao Feng ve fotoğraf düzenleme uygulaması Meitu Inc.’in kurucusu ve Çin’in önde gelen kripto yatırımcılarından Cai Wensheng ile birlikte çalışıyor. Bloomberg’in haberine göre bilgiye yakın kaynaklar, fonun bu isimler tarafından kurulduğunu doğruladı.

Bloomberg’in haberine göre grup, Ether fonunu Nasdaq’ta listelenmiş bir kabuk şirket (shell company) üzerinden yapılandırmayı planlıyor. Bu adım, kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş bir çerçeve içinde Ethereum’a erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kaynaklara göre proje, HongShan Capital Group’un (eski adıyla Sequoia China) 500 milyon dolarlık katkısı ve Li’nin yatırım şirketi Avenir’in 200 milyon dolarlık katılımıyla toplamda yaklaşık 1 milyar dolar topladı. Resmî duyurunun önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Fon, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin başarısının ardından hızla artan kurumsal kripto ilgisiyle birlikte, Ether ve ilgili dijital varlıklara düzenlenmiş bir yatırım aracı sunmayı amaçlıyor.

NEW: HUOBI FOUNDER LI LIN TO LAUNCH $1B $ETH TRUST WITH EARLY $ETH INVESTORS pic.twitter.com/Yt439nUVrL — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 17, 2025

Li’nin grubu, büyük piyasalarda spot Ether ETF onaylarının beklendiği bir dönemde Ethereum tabanlı finansal ürünlere yönelik artan talebi yakalamayı hedefliyor.

2013’te Huobi’yi kuran Li Lin, borsayı 2021’de Çin’in kripto yasağı sonrası girişimci Justin Sun’a satmıştı. Daha sonra Hong Kong merkezli yatırım firması Avenir Capital’i kurarak 1 milyar doların üzerinde varlık yöneten Asya’nın en büyük Bitcoin ETF yatırımcılarından biri haline geldi.

Fonun diğer ortakları Shen Bo (Fenbushi Capital), Xiao Feng (HashKey Group) ve Cai Wensheng (Meitu Inc. kurucusu), Ethereum’un 2015’teki lansmanından kısa süre sonra yatırım yapmaya başlayan ilk Çinli kripto girişimciler arasında yer alıyor.

Kurumsal Sermaye Akınıyla Ethereum ‘Trilyon Dolarlık Döneme’ Giriyor

Londra’da düzenlenen Digital Assets Summit (DAS) 2025 etkinliğinde, Consensys CEO’su Joseph Lubin ve SharpLink eş CEO’su Joseph Chalom gibi sektörün önde gelen isimleri, Ethereum’un kurumsal finansın temeli haline gelen rolünü tartıştı.

“Trilyonlara Giden Yol: Ethereum’un Kurumsal Hakimiyeti” başlıklı panelde konuşmacılar, Ethereum’un altyapısı, staking getirileri ve tokenizasyon yeteneklerinin küresel finansal yeniliklerin bir sonraki dalgasında neden merkezde yer aldığını ele aldı.

Panelde, on-chain fon ihracı, birlikte çalışabilirlik (interoperability) ve düzenleyici belirsizliklerin azalması gibi faktörlerin, Ethereum’un merkeziyetsiz finans (DeFi) ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları alanındaki liderliğini pekiştireceği vurgulandı.

Lubin, Ethereum’un ölçeklenebilirlik ve regülasyon uyumluluğu yönündeki evriminin kurumsal güveni yeniden güçlendirdiğini belirtti.

Eski BlackRock yöneticisi olan Chalom ise geçen hafta yaşanan kripto piyasa çöküşüne değinerek günü “insanlar için berbat bir gün” olarak nitelendirdi ve yaşanan türbülansın nedenini “gizli kaldıraç çöplüğü” olarak tanımladı.