Faiz Endişesi Kriptoyu Vurdu: Bitcoin Rezervleri Eriyor!

Büyük borsalar Gate ve Bybit’ten gelen rezerv raporları, yatırımcıların istikrarsız kripto paraları bırakıp stablecoin’lere yönelmesiyle risk iştahındaki net bozulmayı gözler önüne seriyor.

Faiz indirimi beklentilerinin azalması ve piyasa volatilitesinin artmasıyla birlikte, Bybit’teki kullanıcıların Bitcoin ve Ethereum varlıkları Ekim ayında keskin bir düşüş yaşarken, USDT bakiyeleri neredeyse %28 oranında fırladı.

Bybit’in 22 Ekim tarihli son Rezerv Kanıtı (Proof of Reserves) anlık görüntüsü, kullanıcı BTC varlıklarının Eylül ayına göre %3.13 düşüşle, yani 2.068 BTC azalarak, yaklaşık 64.000 coin olduğunu gösteriyor.

Ethereum varlıkları ise daha da sert düşerek %5 azaldı ve 28.549 ETH kaybıyla 542.200 ETH seviyesine geriledi.

Bu esnada, kullanıcı USDT bakiyeleri %27.89 artışla 1.393 milyar dolarlık yükseliş kaydederek yaklaşık 6.389 milyar dolara ulaştı.

Riskli varlıklardan kaçış, Bitcoin’in 108.000 dolar civarında seyrederken ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın politika rahatlamasına daha yavaş bir yol izleneceğini işaret etmesinin ardından geldi.

Borsalar Varlık Kaymasına Rağmen Güçlü Rezerv Oranlarını Koruyor

Kullanıcı varlıklarının bileşimindeki değişikliklere rağmen, her iki platform da sağlıklı rezerv karşılama oranları bildirdi.

Bybit, Bitcoin için %103 ve Ethereum için %101 rezerv oranını koruyarak, cüzdan bakiyelerinin tüm ana token’lardaki kullanıcı yükümlülüklerini aştığını garantiledi. USDT rezervleri %110’a ulaşarak, platformun güvenli liman arayışındaki artan stablecoin talebini karşılama yeteneğini yansıttı.

Gate, 28 Ekim itibarıyla toplam rezervlerinin 11.676 milyar dolar olduğunu ve genel rezerv oranının %124 olduğunu gösteren rakamları yayınladı.

BTC rezervleri, 18.537 kullanıcı bakiyesine karşılık 24.833 coin olarak gerçekleşirken, fazla rezerv oranını %33.48’den %33.96’ya yükseltti.

ETH rezervleri 419.096 token’a çıkarak fazla oranı %23.58’den %25.93’e taşıdı. USDT rezervleri ise yaklaşık 1.33 milyar dolarlık kullanıcı varlığını %18.74 tamponla karşılayarak yaklaşık 1.58 milyar dolara yükseldi.

Altcoin’ler (GT, DOGE ve XRP) için rezerv oranları da %100’ün üzerinde kalarak sırasıyla %150.98, %108.12 ve %116.66’ya ulaştı. Şirket, rezervlerinin artık yaklaşık 500 tür kullanıcı varlığını kapsadığını ve doğrulama için Merkle Tree ve zk-SNARKs algoritması kullandığını belirtti.

Balinaların Varlık Transferleri ve Bireysel Yatırımcının Azalmasıyla Piyasa Baskısı Artıyor

Bitcoin, geçen hafta sonu hızlanan risk sıfırlamasını uzatarak Pazartesi sabahı erken saatlerde 108.000 doların altına düştü. Bu geri çekilme, yatırımcıların Kasım ayına girerken “Kızıl Ekim” olarak yeniden adlandırdığı Ekim ayının “Yükseliş Ekim’i (Uptober)” anlatısını sona erdirdi.

Ether %4,2 düşüşle 3.699 dolara gerilerken, XRP %5,3 düşüşle 2.40 dolara indi ve toplam kripto piyasa kapitalizasyonunu %3.1 düşürerek 3.69 trilyon dolara çekti.

Cryptonews’in haberine göre, Tokyo’nun resmi tatil nedeniyle kapalı olmasıyla birlikte ince tatil işlemleri, erken Asya saatlerinde gün içi volatiliteyi artırdı.

💸 Bitcoin slipped below $108K in early Asia trade as fading Fed rate-cut hopes and Powell’s caution over a December move ended its “Uptober” streak, keeping traders on edge.#bitcoin #CryptoMarket https://t.co/5jdPnMu9ZA — Cryptonews.com (@cryptonews) November 3, 2025

Ekim ayında biriken yüksek kaldıraçlı long pozisyonlar savunmasız kaldı ve fiyatlar kaydıkça zorunlu tasfiyeler spot seviyelerini aşağı çekti.

Yatırımcılar, selloff’un (satış dalgası) anlık katalizörleri olarak daha hızlı bir gevşeme döngüsüne olan güvenin azalmasını ve doların güçlenmesini gösterdi. Büyük ölçekli yatırımcılar da satış baskısını artırdı.

Lookonchain’den gelen zincir üstü verilere göre, takma adlı balina BitcoinOG, 1 Ekim’den bu yana Kraken’e değeri 1.48 milyar dolar olan yaklaşık 13.000 BTC yatırdı, buna 2 Kasım’da yatırılan 500 BTC de dahil.

Erken yatırımcılardan Owen Gunden, 21 Ekim’den bu yana Kraken’e değeri 364.5 milyon dolar olan 3.265 BTC transfer etti ve yıllardır atıl durumda olan cüzdanlarını yeniden etkinleştirdi.

Büyük dalgalanmalar sırasında Bitcoin’de short pozisyon açmasıyla tanınan başka bir Bitcoin OG’nin ise 11 Ekim’deki çöküşü doğru zamanlayarak neredeyse 197 milyon dolar kazandığı bildirildi.

Bireysel katılım ise sert düşüşünü sürdürdü. CryptoQuant verileri, küçük yatırımcılardan Binance’e günlük girişlerin 2023 yılının başlarındaki yaklaşık 552 BTC’den şu anda sadece 92 BTC’ye gerilediğini, yani %80’den fazla düşüş yaşandığını gösteriyor.

Spot ETF’lerin Ocak 2024’te piyasaya sürülmesinden bu yana 90 günlük hareketli ortalama beş kattan fazla azaldı, zira bireysel yatırımcılar ETF ürünlerine geçti veya uzun vadeli varlıklara yöneldi, bu da piyasa akışlarına kurumsal oyuncuların ve kurumsal hazine stratejilerinin hakim olmasına neden oldu.

Yine de, kurumsal iştah bile sürdürülebilirlik zorluklarıyla karşı karşıya kalırken seçici görünüyor. Ajna Capital Baş Yatırım Sorumlusu Eva Oberholzer, “Dijital varlık hazine şirketleri Net Varlık Değerinin (NAV) altında işlem gördüğünde, bu bir balonun patlaması değil, geçiş aşamasında olan altyapının piyasa tarafından fiyatlandırılamamasıdır,” dedi.

“Bu, 2001’de internet altyapı şirketlerinin başına gelen şeyin aynısı.”

Kamu hisse senedi piyasalarının dijital varlık hazine şirketlerini mevcut nakit akışlarına göre fiyatlandırdığını kaydetti.

Stratejik alıcıların ise onları gelecekteki fayda değerine göre fiyatlandırdığını ve bunun sistematik bir değer düşüklüğü yarattığını ekledi.

Bu durum, 2002’de nakit değerinin altında işlem gören PayPal’ın on sekiz ay içinde %400 yükseliş kaydetmesinden önceki dönemi anımsatıyor.