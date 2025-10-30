Fed’in Faiz Kararının Ardından Piyasaya Bakış: Bitcoin Toparlanır mı?

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4,00 aralığına indirdi.

FED bu son faiz indirimiyle birlikte yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu.

Faiz kararı sonrası basın toplantısında konuşan FED Başkanı Jerome Powell, “Aralık ayında nasıl ilerleyeceğimize dair farklı görüşler var. Aralık ayında başka bir faiz indirimi kesin değil, bundan çok uzaktayız. Aralık ayına ilişkin bir karar vermedik” dedi.

FED’in faiz oranlarını düşürmesi halinde kripto piyasasının yükselişe geçebileceği yönünde beklentiler vardı. Ancak analistler, Powell’ın açıklamalarının hemen ardından Bitcoin’in yükselmesini beklemenin hayal kırıklığıyla sonuçlanabileceği, faiz indirimi zaten beklendiği ve fiyatlandığı için kararın ardından piyasanın durağan seyredebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından kripto piyasası genelinde düşüş görülürken Bitcoin (BTC) 108 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

24 saatlik Bitcoin fiyat grafiği. Kaynak: CoinGecko

30 Ekim Perşembe günü Bitcoin %2.5 düşüşle 110.053 dolardan işlem görüyor. Bitcoin şu anda 108.900 dolardaki destek seviyesini koruyor ve günlük kapanışın 110.700 doların üzerinde olması halinde 112.200 dolar ve 114.950 dolara doğru yükselebilir.

Piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum (ETH) da düşüş yaşadı ve şu anda %2.5 kayıpla 3.896 dolardan işlem görüyor.

Ethereum’un yanı sıra diğer altcoinlerde de düşüş görüldü. Piyasa değeriyle en büyük dördüncü kripto para konumunda olan XRP son 24 saatte %3.58 değer kaybederek 2.55 dolar seviyesine gerilerken, Solana (SOL) %1.40 düşüşle 191 dolar seviyesine geriledi. Lider meme coin Dogecoin (DOGE) ise %2.25 düşüşle 0.1892 dolar seviyesine geriledi.

Bu arada CoinMarketCap verilerine göre kripto piyasasının toplam değeri de %2.26 düşüşle 3.71 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Piyasadaki Düşüşle Birlikte Yüklü Miktarda Kripto Pozisyonu Tasfiye Oldu

FED’in faiz kararının ardından Bitcoin ve altcoinlerde görülen fiyat düşüşleri yüklü miktarda long pozisyonun tasfiye olmasına yol açtı.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte 829.66 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu ve bunların 661.70 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, 167.96 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu.

Son 24 saatte 370.71 milyon dolar değerinde Bitcoin pozisyonu tasfiye oldu. Bitcoin pozisyonlarındaki tasfiyelerin 311.41 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, 59.30 milyon dolarlık küçük bir kısmını da short pozisyonlar oluşturdu.

Ethereum’da ise 189.50 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye olduğu, bunun 150 milyon dolarlık kısmının long pozisyonlardan, 39.50 milyon dolarlık kısmının da short pozisyonlardan oluştuğu görülüyor.

Bitcoin ve Altcoinler Toparlanır mı?

Bu hafta Bitcoin ve altcoinlerin fiyat performansını etkileyebilecek çeşitli gelişmeler var. Bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in perşembe günü gerçekleştireceği toplantı yer alıyor. İkilinin görüşmesi sonucunda ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin çözüme kavuşturulması bekleniyor. İki ülke arasındaki gerilimin azalmasının piyasaları rahatlatacağı düşünülüyor.

Aynı zamanda Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon ve Apple gibi teknoloji devlerinin kazanç raporlarını açıklaması bekleniyor. Teknoloji devlerinin performanslarının hisse senedi piyasasını ve hisse senedi piyasasıyla bağlantılı fiyat hareketleri sergileme eğilimi gösteren kripto piyasasını etkileyebileceği yönünde beklentiler var.

Analistler, yatırımcıların bu hafta yüksek volatiliteye hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

