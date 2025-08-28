Eylül Rallisinden Önce Alınabilecek En İyi Altcoin’ler – XRP, Pepe, Litecoin

Kripto para piyasası yeniden 4 trilyon dolar seviyesine yaklaşırken, en çok dikkat çeken altcoinler arasında XRP, Pepe ve Litecoin yer alıyor.

Bu tokenların her biri son 24 saatte güçlü getiriler kaydetti ve son düşüşlerin ardından daha fazla toparlanmaya hazır görünüyor.

Bu yazıda, kısa ve orta vadede hangi seviyelere yönelebileceklerini ele alıyoruz; önemli göstergeler, destek ve direnç noktaları ile olası fiyat hedefleri öne çıkarılıyor.

Ayrıca, hype başlamadan önce yatırımcılara erken katılma fırsatı sunan az bilinen bir ön satış meme coini de öne çıkıyor.

Eylül Rallisinden Önce Alınabilecek En İyi Altcoin’ler – XRP, Pepe, Litecoin

Ripple (XRP)

XRP fiyatı 3 dolara yükselmiş durumda; son 24 saatte %0,2, son bir haftada %3,6 artış kaydederken, aylık bazda %4,9 düşüş yaşamış olsa da yıllık artışı %420 seviyesinde.

Bu rakamlar etkileyici ve XRP’nin grafiği, yakın vadede daha fazla kazanç için uygun bir konumda olduğunu gösteriyor.

Öne çıkan detay, MACD göstergesinin (turuncu, mavi) birkaç gün önce negatife dönmesinin ardından yataylaşması; bu durum güçlü bir toparlanmanın yakında gelebileceğini işaret ediyor.

Kaynak: TradingView

RSI (sarı) da benzer bir sinyal veriyor ve XRP fiyatı, yıl ilerledikçe ek kazanç potansiyeline işaret eden yükselen bir kanal içinde işlem görüyor.

XRP uzun süredir en iyi altcoin yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor ve olumlu haberlerle desteklenmeye devam ediyor.

Son günlerde Gemini tarafından duyurulan XRP Mastercard, bu pozitif havayı güçlendirirken, CME Group platformlarındaki XRP vadeli işlemlerinin açık pozisyonları 1 milyar doları aşarak rekor kırdı.

Yıl sonuna doğru olası XRP ETF onayları ile birlikte, XRP fiyatının yükselişe hazır olduğu görülüyor.

Tahminlere göre XRP, 2025’in dördüncü çeyreğinde 4 dolara, yıl sonunda ise 7 doların üzerine çıkabilir.

Pepe (PEPE)

PEPE fiyatı bugün $0,0000102 seviyesine yükselerek son 24 saatteki gündeki kayıplarını sildi.

Ay bazında hâlâ %13,2 geride olsa da bu durum, tokenın aşırı satılmış seviyelerde olduğunu gösteriyor ve güçlü bir toparlanma potansiyeli doğuruyor.

Grafik analizleri de bu görüşü destekliyor: MACD göstergesi (turuncu, mavi) Ağustos başında negatife döndükten sonra daha da derinleşmiş durumda.

Kaynak: TradingView

RSI (sarı) ise ay boyunca negatif bölgede işlem görerek satış baskısının yüksek olduğunu gösteriyor.

Son günlerde bazı büyük balina alımları görülmüş olsa da, PEPE’nin günlük işlem hacmi 527 milyon dolar, bu da Temmuz başındaki zirvelere göre %94’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Bu durum talebin düşük olduğunu gösterse de, tek bir büyük alım fiyatı hızla yükseltebilir, bu yüzden PEPE hâlâ en iyi altcoin alımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Tahminler, PEPE’nin 2025’in dördüncü çeyreğinde $0,000030, 2026 başında ise $0,00010 seviyesine ulaşabileceğini işaret ediyor.

Litecoin (LTC)

Litecoin şu an $113 seviyelerinde işlem görüyor, bu da son 24 saatte yaklaşık %0,1’lik mütevazı bir artışa işaret ediyor.

Ay bazında ise sadece %2,9 yükselmiş, ancak PEPE’de olduğu gibi bu durum, LTC’nin büyük bir ralliye hazır olabileceğinin sinyali olabilir.

2025’in başlarında Ethereum’un zorluk çekip sonrasında Bitcoin’i geride bırakmasına benzer bir senaryo Litecoin için de geçerli olabilir.

NEW: @EricBalchunas and I took a look at the filings for spot crypto ETFs. We're putting out relatively high odds of approval across the board. Mainly focused on Litecoin, Solana, XRP, and Dogecoin for now.



Here's the table with the odds and some other details: pic.twitter.com/xaXaNXLb0M — James Seyffart (@JSeyff) February 10, 2025

Litecoin, birkaç spot tabanlı ETF başvurusu sayesinde destekleniyor ve bu başvuruların onaylanma olasılığı yüksek. Spot ETF onayı gelirse LTC fiyatında ciddi bir artış görebiliriz.

Teknik göstergeler de bunu destekliyor: Litecoin’in MACD ve RSI göstergeleri, son haftalarda aşırı satım seviyelerine yaklaştı ve bu da fiyatın yükselme ihtimalini artırıyor.

Kaynak: TradingView

Geçtiğimiz yıllarda biraz “unutulmuş” bir altcoin olsa da, spot ETF olasılığıyla LTC’nin yakında yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Tahminler, Litecoin’in önümüzdeki haftalarda $200, yıl sonuna kadar ise $1,000 seviyesini görebileceğini gösteriyor.

Bitcoin Hyper Ön Satışı $12.4 Milyon Topladı – Erken Satın Alma Rehberi

Yukarıdaki altcoinler şu an yatırım için öne çıkan seçenekler arasında, ancak yatırımcılar daha yeni tokenlara yönelerek daha yüksek kazanç potansiyeli de yakalayabilir.

Bunların en dikkat çekeni şu anda Bitcoin Hyper (HYPER).

Ön satış tamamlandığında bu rakamın çok daha yüksek olması bekleniyor.

Bitcoin Hyper’in fark yaratan özelliği, temel teknolojisinden geliyor: BTC sahiplerine düşük işlem ücretleri ve daha hızlı onay süreleri sunmayı vaat ediyor.

Bunu sağlamak için Solana Virtual Machine ve zero-knowledge proof (ZKP) teknolojilerini kullanacak. Bu ikili, hız, ölçeklenebilirlik ve güvenlik açısından benzersiz bir deneyim sunacak.

HYPER tokeni, maksimum 21 milyar arz ile sınırlı olacak ve kullanıcılar BTC köprüsü üzerinden token aldıklarında HYPER kazanacaklar.

With $HYPER you're always securing the bag. 💰



From Payments to dApps. Hyper does it all. 🔥https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/yAPbP2G73a — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 27, 2025

Kazandıkları HYPER tokenlerini DeFi uygulamaları ve platformlarda işlem yapmak için kullanabilecekler. Ayrıca, staking yaparak pasif gelir elde edebilecekler, bu da tokeni yatırımcılar için cazip kılıyor.

Ön satışa katılmak isteyenler, Bitcoin Hyper web sitesine gidip uyumlu bir cüzdan bağlayarak HYPER satın alabilir.

Şu an HYPER fiyatı $0.012815, ve bu fiyat iki gün içinde yeniden artması bekleniyor.