XRP Fiyat Tahmini: Mastercard Anlaşması Hayata Geçti, XRP 10 Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bugün kripto piyasası genelinde düşüş görülürken XRP fiyatı 2.91 dolar seviyesine geriledi. Ancak Gemini’nin kripto ile bağlantılı Mastercard lansmanı uzun vadeli XRP fiyat tahminlerini güçlendirdi.

Bu olumlu haberlere rağmen XRP bir haftada %3 ve bir ayda %8.5 değer kaybetmiş durumda. XRP bir yılda %385 oranında değer kazandı.

Gemini’nin XRP ile geri ödeme veren yeni bir kart çıkarması, XRP’nin uzun vadede iyi performans gösterebileceğine dair umutları artırdı.

Öte yandan XRP ETF’lerinin yılın ilerleyen zamanlarda onaylanma olasılığı da göz önüne alındığında altcoin’in 2026’da yeni rekorlar kırabileceğine dair tahminler var.

XRP Fiyat Tahmini: Mastercard Anlaşması Hayata Geçti – XRP 10 Dolar Olur mu?

Gemini, söz konusu karta sahip olanların akaryakıt gibi ulaşımla ilgili harcamalarda %4, yemek alışverişinde %3 ve market alışverişinde %2 geri ödeme alabileceklerini, geri ödemelerin XRP ile olacağını duyurdu.

Meet the Gemini Credit Card, XRP edition.



Designed for enthusiasts, this limited edition metal card gives up to 4% back in XRP instantly. No waiting, just stacking.



Available now 👀 pic.twitter.com/KU1bX7NvDS — Gemini (@Gemini) August 25, 2025

Gemini’nin bu duyurusu XRP için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi ancak hüküm ve koşullara göre %1’in üzerindeki oranlar sadece aylık olarak harcanan ilk 300 dolarlık harcama için geçerli.

Yine de bu gelişme XRP yatırımcılarını heyecanlandırdı ve önümüzdeki aylarda altcoine yönelik talebin artabileceği düşünülüyor.

Bu arada XRP fonları yıl başından bu yana 1.26 milyar dolar giriş görerek BTC ve ETH hariç diğer coin’leri geride bıraktı.

XRP’nin grafiğine bakıldığında dip seviyeye yakın olduğu ve toparlanabileceği görülüyor.

Öte yandan coin’in göreceli güç endeksi (sarı) 50’nin altına düştü ve 30’a doğru gerileyebilir.

Kaynak: TradingView

Aynı zamanda MACD’in (turuncu, mavi) negatif bölgeye girdiği görülüyor. Dolayısıyla bir toparlanmanın gerçekleşme ihtimali var.

Ayrıca XRP geçtiğimiz ay boğa flaması formasyonu oluşturdu. Bu formasyon, XRP’nin büyük bir fiyat hareketi gerçekleştirebileceğini gösteriyor.

Gemini’nin yeni kart çıkarması ve XRP ETF’lerinin önümüzdeki aylarda onaylanma olasılığı göz önüne alındığında XRP’nin orta ve uzun vadede iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

XRP yılın 4. çeyreğinde 4 dolara ulaşabilir ve yıl sonunda 5 doları aşabilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.