Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Hedef Büyüttü – Ralli Sonrası Gözler 4.000 Dolarda

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Ethereum, 2025 yılına damgasını vuran en etkileyici performanslardan birine imza attı. Son yedi günde %22’nin üzerinde değer kazanan ETH, boğa yatırımcılarının 4.000 dolarlık psikolojik direnç seviyesini hedeflemesini sağladı.

An itibarıyla 3.555 dolardan işlem gören Ethereum, yalnızca son birkaç gün içinde piyasa değerine 120 milyar dolardan fazla ekledi. Bu sermaye akışlarının büyük kısmı, ABD merkezli spot Ethereum ETF’lerine gelen 2,18 milyar dolarlık haftalık girişlerden kaynaklandı.

Spot ETF’lere yapılan toplam girişler 7,49 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırarken, Ethereum piyasasında görünüm köklü biçimde değişmiş durumda.

Ethereum Zincir Üstü Hacmi %280 Arttı

Ethereum’a yönelik kurumsal ilgi ETF girişleriyle sınırlı kalmadı. Perakende yatırımcılar ve uzun vadeli balinalar da son dönemde ciddi biçimde aktifleşti.

Zincir üstü veriler, Ethereum işlem hacminin son 12 günde %280’in üzerinde artarak günlük yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor.

Benzer şekilde, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminin kilitli toplam değeri (TVL), 80 milyar doları aşarak rakibi Solana’nın 10 katına ulaştı. Aynı zamanda Ethereum üzerindeki stabilcoin piyasa değeri 130 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

Kaynak: DefilLama

ABD’de kabul edilen GENIUS yasasıyla birlikte stabilcoin düzenlemelerinde yeni bir dönem başlarken, altyapısının büyük bölümü Ethereum ağı üzerinde çalışan bu varlıkların Ethereum’a uzun vadede büyük fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Ethereum’un piyasa hakimiyeti yükselişe geçerken, ağ üzerindeki teknik gelişmelere rağmen uzun süre baskılanan ETH fiyatı nihayet yukarı yönlü tepki veriyor.

Popüler yatırımcı TedPillows, yakın vadede Ethereum’un 4.000 dolar hedefini test edebileceğini öngörüyor.

$ETH Wyckoff accumulation is in play.



It pumped BTC to a new ATH, and now it's ETH turn.



First $3K, then a correction, and then $4K in Q3.



After that, the real parabolic move will start. pic.twitter.com/9HwU3fwq5p — Ted (@TedPillows) July 5, 2025

Ethereum’da 3 Yıllık Baskı Son Buldu: Teknik Hedef 4.000 Dolar

Ethereum’un (ETH/USD) günlük grafiği, fiyatın 3.250–3.500 dolar aralığındaki kritik direnç seviyesini aşarak keskin bir yükseliş kırılımı gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Yükseliş momentumu, özellikle 2.500 dolardaki güçlü destekten gelen temiz sıçrama ve yapının yukarı yönlü kırılmasıyla ivme kazandı.

Kaynak: TradingView

Grafik analizine göre, bir sonraki teknik hedef 4.105 dolar seviyesi; bu seviye, geçmişte güçlü direnç olarak çalışan bir bölgeye karşılık geliyor.

Ancak Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 84,38 seviyesinde bulunuyor; bu da piyasanın aşırı alım bölgesine girdiğine işaret ediyor. Bu nedenle kısa vadede bir düzeltme ya da yatay seyir olasılığı göz ardı edilmemeli.

Ethereum, yeni destek seviyesine dönüşen mevcut direnç bölgesinin üzerinde kalmayı başarırsa, yükseliş trendinin 4.100 dolara kadar devam etmesi olası görünüyor.

Buna karşılık, bu seviyelerde tutunamaması durumunda 2.950–3.250 dolar bandına kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu bölge, güçlü alım likiditesinin devreye girebileceği potansiyel bir destek olarak izleniyor.

Best Wallet 14 Milyon Dolar Topladı: 250 Bin Kullanıcı ETH’nin DeFi Dalgasında Yükseliyor

Ethereum’un yeniden yükselişe geçmesi, DeFi token’larında ve altcoin piyasasında yeni bir ralli beklentisini beraberinde getirirken, Ethereum tabanlı kripto cüzdanı Best Wallet yatırımcıların odağına yeniden girdi.

2024’ün sonlarında piyasaya sürülen Best Wallet, şimdiden 250.000’in üzerinde aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. DeFi odaklı büyüyen ekosistemiyle dikkat çeken platform, kendi yerel yardımcı ve yönetişim token’ı olan $BEST ile destekleniyor.

Kaynak: Best Wallet

Şu ana kadar 14 milyon dolardan fazla yatırım alan token ön satışı devam ederken, platformun temel özellikleri kademeli olarak devreye alınıyor. Pek çok yatırımcı, Best Wallet’ı kitlesel benimsenme sürecine en hazır projelerden biri olarak değerlendiriyor.

An itibarıyla $BEST token’ı 0,025355 dolardan işlem görüyor ve mevcut ön satış turunda arzın yalnızca %4,5’i erişilebilir durumda. Bu sınırlı arz, token’a yönelik kıtlık hissini artırıyor.

$BEST sahipleri, ekosistem içindeki protokol güncellemelerine ilişkin oylamalarda yönetişim hakkı kazanırken, aynı zamanda yüksek staking getirilerinden de yararlanabiliyor. Token satın almak isteyenler, arz tükenmeden Best Wallet’ın resmi ön satış sitesine göz atabilirler.