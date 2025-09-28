Ethereum ETF’leri Rekor Haftalık Çıkış Kaydetti: 800 Milyon Dolar Piyasadan Ayrıldı

Kripto piyasasının gerilemesiyle birlikte, Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) geçtiğimiz hafta tarihinin en sert haftalık çıkışını yaşadı ve yaklaşık 800 milyon dolar değer kaybetti.

Öne Çıkan Noktalar: Spot Ethereum ETF’leri, geçtiğimiz hafta 795,6 milyon dolarlık çıkış kaydederek rekor kırdı; bu süreçte en büyük çıkış, Fidelity’nin FETH fonundan geldi.

ETH kısa süreliğine 4.000 doların altına gerileyerek, Ağustos ortasından bu yana görülen en kötü iki günlük çıkış dönemini tetikledi.

Bitcoin ETF’leri de haftalık 902,5 milyon dolarlık çıkış kaydetti; ancak BlackRock’un IBIT fonu, en büyük pazar payını korumaya devam etti.

SoSoValue verilerine göre, 26 Eylül’de sona eren haftada spot Ethereum ETF’leri net 795,6 milyon dolarlık çıkış yaşadı ve böylece bu ay içinde daha önce kaydedilen 787,7 milyon dolarlık rekoru geçti.

Çıkışlar, fonlar genelinde 10 milyar doları aşan yüksek işlem hacimleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Fidelity’nin FETH’i 800 Milyon Dolarlık Ethereum ETF Çıkışını Sürükledi

Geçtiğimiz hafta Ethereum ETF’lerinden en ağır çıkışlar, BlackRock’un ETHA fonu ve Fidelity’nin FETH fonunda görüldü.

Varlık büyüklüğü açısından en büyük Ethereum ETF’si olan ETHA, 200 milyon dolardan fazla kayıp yaşadı, ancak toplamda hâlâ 15,2 milyar doların üzerinde varlık barındırıyor.

FETH fonu ise haftalık düşüşü 362 milyon doların üzerindeki çıkışla liderlik ederek sürükledi.

ETH fiyatları Perşembe ve Cuma günleri kısa süreliğine 4.000 doların altına gerileyerek Ethereum fonlarından ardışık iki gün boyunca 250 milyon dolarlık çıkışa yol açtı; bu, Ağustos ortasından bu yana görülen en kötü 48 saatlik dönem oldu.

Analistler, keskin düşüşü teknik baskı, genel ekonomik belirsizlik ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi gibi faktörlere bağladı.

Ethereum o tarihten bu yana kısmen toparlandı ve Cumartesi itibarıyla 4.020 dolar civarında işlem görüyordu.

During the trading week of September 22 to 26 (ET), Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $903 million, ending a four-week streak of inflows. Ethereum spot ETFs recorded net outflows of $796 million, with all nine funds posting redemptions.https://t.co/YcNXWVZGwE pic.twitter.com/Mgwh2QKKtr — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 28, 2025

Aynı hafta Bitcoin ETF’leri de büyük çıkışlar kaydetti; fonlardan toplam 902,5 milyon dolar ayrıldı. Sadece Cuma günü 418,3 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti ve bu, bir aydan uzun süredir görülen en yüksek günlük rakam oldu.

Ethereum’da olduğu gibi, BlackRock’un IBIT fonu rakiplerine göre daha az etkilendi. IBIT yalnızca Cuma günü 37,3 milyon dolar kaybederken, Fidelity’nin FBTC fonundan tek günde 300 milyon dolardan fazla para çekildi.

Son volatiliteye rağmen, BlackRock’un Bitcoin ürünü hâlâ pazar hakimiyetini artırmaya devam ediyor. Veriler, IBIT’in spot Bitcoin ETF’leri arasında pazar payının %80’e kadar yükseldiğini gösteriyor. Ancak, BlackRock’un henüz spot Solana ETF başvurusu yapmadığı da dikkat çekiyor.

Solana ETF Başvuruları Kurumsal İlginin Artığını Gösteriyor

Fidelity, Franklin Templeton ve Bitwise gibi önde gelen varlık yöneticileri, bazıları staking özellikli olmak üzere güncellenmiş spot Solana ETF başvurularını S-1 formu ile SEC’e sundu.

ETF analisti Nate Geraci, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başvuruları Ekim ortasına kadar onaylayabileceğini öngörerek, bu ayı dijital varlık ürünleri için “kritik bir dönem” olarak nitelendirdi.

Başvurular, kısa süre önce Cboe BZX Borsası’nda piyasaya sürülen REX-Osprey Solana Staking ETF’nin ilk gün 12 milyon dolarlık giriş çekmesinin ardından geldi.

Analistler, Solana’nın kurumlar tarafından tercih edilen bir sonraki altcoin hâline geldiğini, Avrupa merkezli Solana ETP’lerine de güçlü girişler olduğunu belirtiyor.

Geraci ve diğer uzmanlar, bu başvurulardaki staking dilinin, uzun süredir beklenen ve staking özellikli spot Ethereum ETF’lerinin yolunu açabileceğine inanıyor.

Bu arada, Bitcoin borsa yatırım ürünleri (ETP/ETF) toplamda 1,47 milyon BTC’yi aşarak dolaşımdaki arzın yaklaşık %7’sini temsil ediyor ve ABD merkezli ürünler piyasada lider konumda.

HODL15Capital verilerine göre, BlackRock’un IBIT fonu 746.810 BTC ile zirvede yer alıyor; onu yaklaşık 199.500 BTC ile Fidelity’nin FBTC fonu takip ediyor.