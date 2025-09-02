Bitcoin ETP’lerinin Varlıkları 1.47 Milyon BTC’yi Aştı

Bitcoin borsa yatırım ürünlerinin (ETP’ler) varlıkları 1.47 milyon BTC’yi aştı. Bu, Bitcoin’in 21 milyonluk arzının yaklaşık %7’sine tekabül ediyor.

HODL15Capital’in verilerine göre, ABD’de listelenen 11 ETP’nin 1.29 milyondan fazla BTC’si bulunuyor.

BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu 746.810 BTC’ye sahipken, onu yaklaşık 119.500 BTC ile Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) izliyor.

Bitcoin ETP’leri 2025’te 170.000 BTC Ekledi

Dünya genelindeki Bitcoin ETP’leri yıl başından bu yana 170.000’den fazla BTC ekledi. Bu, yaklaşık 18.7 milyar dolara tekabül ediyor.

Ancak CoinShares’in ağustos ayı verilerine göre Bitcoin ETP’leri 301 milyon dolar çıkış görürken, Ethereum fonları ise bu süreçte 3.95 milyar dolar giriş kaydetti.

🌎 AUGUST Global Bitcoin ETF update 👇 pic.twitter.com/6VkRsTmOU2 — HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) September 2, 2025

Son haftalarda birçok büyük yatırımcı Bitcoin’den Ethereum’a yöneldi.

Pazartesi günü bir balina 4.000 BTC satarak yaklaşık 97.000 ETH satın aldı. Böylece balinanın Ethereum varlıklarının değeri tahmini 3.8 milyar dolara ulaştı.

Arkham Intelligence, dokuz cüzdanın BTC’den ETH’ye 456 milyon dolar aktardığını bildirdi.

Bu arada SEC’in Solana ve XRP ETF’lerine ilişkin nihai karar tarihi yaklaşırken yatırımcılar bu altcoin’lere odaklanmış durumda.

Öte yandan Bitcoin son zamanlarda durağan seyrederken, bunun uzun bir yükselişin bir parçası olduğu yönünde tahminler var. PlanC adıyla bilinin kripto analisti, Bitcoin’in 1 milyon dolar seviyesine patlayıcı yükselişlerle değil, yavaş yavaş ulaşacağını söyledi.

Delphi Digital ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gitmesi durumunda kısa vadeli yükseliş, ardından sert bir düzeltme görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

How will rate cuts affect BTC?



• 2019 established a 'sell the news' precedent for rate cuts.

• Last year, ETF inflows fueled a sustained rally after rate cuts.

• This makes the upcoming rate cut a conditional setup rather than a straightforward catalyst.



Read more here. 👇 https://t.co/7ihEcWKYFc pic.twitter.com/s7h2R1iTcO — Delphi Digital (@Delphi_Digital) September 1, 2025

SEC 92 Kripto ETF Başvurusunu İnceliyor

Bloomberg Intelligence analisti James Seyffart, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) şu anda 92 kripto ETF başvurusunu incelediğini söyledi.

28 Ağustos’ta paylaşılan belgelere göre bu başvuruların büyük bir kısmı Solana, XRP ve Litecoin ile bağlantılı olup, söz konusu başvurulara ilişkin nihai kararın ise ekim ayında verilmesi bekleniyor.

ETF başvurularındaki artış, altcoin tabanlı ETF’lere ilginin arttığını gösteriyor. Ayrıca bu ETF’lerin onaylanması kripto piyasasına yeni sermaye girmesini sağlayabilir.

Bu arada onay bekleyen Solana ETF başvurularının sayısı sekizken, XRP ETF başvurularının sayısı ise yedi. Solana ve XRP, Bitcoin ve Ethereum’dan sonra en çok ilgi gören kripto paralar arasında yer alıyor.

Beklemede olan başvuru sayısı nisan ayında 72 iken, ağustos ayında 92’ye çıktı. Başvurulardaki bu artış, kurumsal yatırımcı ilgisindeki artışı yansıtıyor.