Etherealize 40 Milyon Dolar Topladı: Ethereum’u Wall Street’e Taşımayı Hedefliyor

Ethereum’u Wall Street’e taşımaya yönelik çalışmalarını artıran Etherealize, yeni bir fonlama turunda 40 milyon dolar yatırım aldı.

Electric Capital ve Paradigm liderliğinde gerçekleştirilen bu fonlama turu ile Ethereum’un geleneksel finansal alanında daha fazla benimsenmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu fonlama turu, halka açık şirketlerin hazinelerine 1.2 milyar dolardan fazla Ethereum (ETH) ekledikleri bir dönemde gerçekleşti. Söz konusu şirketlerin yatırımlarını artırması, kurumsal yatırımcıların Ethereum iştahını gözler önüne seriyor.

Etherealize, Ethereum ile Wall Street Arasında Köprü Kurmayı Hedefliyor

Ocak ayında Ethereum Vakfı ve kurucu ortağı Vitalik Buterin’in desteğiyle faaliyete geçen Etherealize, Ethereum ile finans dünyası arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Etherealize Kurucu Ortağı Grant Hummer, Ethereum’un kripto ETF alanındaki varlığına rağmen birçok kuruluşun ETH hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Fonlama turundan elde edilen 40 milyon dolar, yeni araçlar ve platformlar için kullanılacak. Etherealize, tokenleştirilmiş varlıkların özel alım satımı için altyapı oluşturmayı planlıyor.

Kendisini kripto inovasyonu ve kurumsal finans arasında bir köprü olarak konumlandıran şirket, Ethereum’un kapasitesinden yararlanmak isteyen şirketler için ölçeklenebilir çözümler sunmayı hedefliyor.

ETHEREALIZE'S NEXT CHAPTER



We were born as a marketing and BD arm for Ethereum.



Today, we're excited to announce that we’re expanding our mission:



Etherealize is building for the next era of finance—where Wall Street merges with Ethereum.



Bu arada son zamanlarda halka açık şirketlerin Ethereum alımlarında kayda değer bir artış görüldü.

Bir kripto şirketin olan The Ether Macgine 654 milyon dolar değerinde 150.000 ETH satın aldı. En büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı olan BitMine Immersion Technologies ise çarşamba günü 358 milyon dolar değerinde ETH satın aldı.

Öte yandan Sharplink Gaming 176 milyon dolar, Yunfeng Financial ise 44 milyon dolar değerinde ETH satın aldığını açıkladı.

Joseph Lubin, ETH’nin 100 Kat Değerleneceğini Tahmin Ediyor

Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin, ETH’nin zamanla 100 kat ya da daha fazla değerlenebileceğine inanıyor. Lubin, Ethereum’un Wall Street’in gelecekteki altyapısı olacağını söyledi.

Lubin, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Ethereum’un JPMorgan gibi birçok kuruluşun uygulamalarının yerini alacağını ve finansal hizmetlerin bel kemiği haline geleceğini söyledi.

Bu arada Fundstrat’tan Tom Lee de Ethereum’un kısa vadede 5.500 dolara, yıl sonundan önce de 12.000 dolara yükselebileceği yönündeki tahminini açıkladı.

26 Ağustos’ta Amitis Investing programına katılan Lee, ABD Senatosu’nun GENIUS yasasına onay vermesinin ardından Wall Street’in Ethereum’a yaklaşımının önemli ölçüde değiştiğini söyledi.

Lee, Ethereum’un geleneksel finans için önemli bir blockchain altapısı olduğunu ve şu anda stablecoin arzının 145 milyar dolardan fazlasını desteklediğini belirtti.