Ethereum Fiyat Tahmini: Lubin’e Göre ETH, Bitcoin’i Geçip 100 Kat Yükselebilir!

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 31, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ethereum (ETH), son 24 saatte %2,5 değer kazanarak 4.475 dolara yükseldi. Günlük işlem hacmi 20,8 milyar dolar, piyasa değeri ise 538 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak, Ethereum’un kurucu ortağı ve ConsenSys CEO’su Joseph Lubin, bu seviyelerin yalnızca başlangıç olduğunu savunuyor.

30 Ağustos’ta konuşan Lubin, Wall Street’in merkeziyetsiz teknolojiyi benimsemesiyle Ethereum’un değerinin 100 kat artabileceğini öne sürdü. Ona göre ETH, uzun süredir kripto dünyasında tartışılan ve Bitcoin’in piyasa değerini geçmesi anlamına gelen “flippening” sürecini gerçeğe dönüştürebilir.

I am 100% aligned with almost all of what Tom @fundstrat says here.



Yes, Wall Street will stake because they currently pay for their infrastructure and Ethereum will replace much of the many siloed stacks they operate on (e.g. JPMorgam probably operates on several siloed stacks… https://t.co/bW93kkX1gW — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) August 30, 2025

Lubin, Ethereum’un gelecekte finansal piyasalara omurga olacağını, bankaların staking, doğrulayıcı düğümler ve Layer-2 ölçeklenme çözümleri ile eski altyapılarını Ethereum tabanlı sistemlerle değiştireceğini belirtti.

Ayrıca, JPMorgan gibi hâlâ geçmiş satın almalardan kalan parçalı sistemlerle çalışan büyük kurumların, Ethereum tabanlı raylara geçiş yaparak milyarlarca dolar tasarruf sağlayabileceğini vurguladı.

Ethereum İçin Wall Street Etkisi: Lubin’den Kritik Öngörüler

Ethereum’un kurucu ortağı Joseph Lubin, Layer-2 ağlarının Ethereum’un Layer-1 yapısını zayıflatacağı yönündeki endişelere karşı çıktı. Ona göre Linea ve Proof of Burn gibi projeler, ölçeklenme çözümlerinin Ethereum’un ana zincirini zayıflatmak yerine güçlendirdiğini gösteriyor.

Lubin’e göre asıl kırılma noktası Wall Street’in Ethereum’a adım atması olacak. Bankaların doğrulayıcı çalıştırması, akıllı sözleşmeler yazması ve DeFi süreçlerini benimsemesiyle finans kurumları giderek Ethereum altyapısına kayacak. Bu geçişin basit bir deney değil, finansın evriminde bir sonraki aşama olduğunu savunuyor.

Lubin’in öne çıkan tahminleri:

Wall Street’in benimsemesiyle ETH’nin değeri 100 kat artabilir.

JPMorgan gibi bankalar, Ethereum tabanlı sistemlerle milyarlarca dolar tasarruf edebilir.

Layer-2 ağları, Ethereum’un temel katmanını zayıflatmak yerine daha da güçlendirecek.

ETH, bir sonraki piyasa döngüsünde Bitcoin’in parasal tabanını geçebilir.

Ethereum (ETH/USD) Teknik Görünüm

Ethereum fiyat tahmini, $4,265 civarındaki trend çizgisi desteğinden toparlandıktan sonra güçlenme sinyalleri veriyor. 4 saatlik grafikte ETH, yükselen trend çizgisinde kalmaya devam ediyor ve daha yüksek dipler oluşturarak boğa yapısı kuruyor.

RSI, geçen haftaki düşüşün ardından 51 seviyesine yükseldi ve istikrarlı alım baskısının geri döndüğünü gösteriyor. MACD negatif farkı daraltıyor, olası bir boğa kesişimi sinyali veriyor. Destek yakınındaki son mumlar “spinning top” formasyonuna benziyor; bu desenler, hacimle onaylandığında dönüş noktalarının habercisi oluyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Önemli direnç seviyeleri: $4,665 ve $4,865.

$4,865’in üzerindeki temiz bir kırılma, psikolojik $5,100 seviyesine yolu açabilir. Trend çizgisi desteğinin kırılması durumunda ise geri çekilmeler $4,265 veya $4,070’ye kadar uzanabilir.

Traderlar için risk-getiri dengesi hâlen yukarı yönlüye kaymış durumda. $4,665 üzeri bir kırılma kısa vadede $5,100 hedefi oluşturabilir ve orta vadeli senaryolar, Lubin’in öngörüsü gerçekleşirse çok daha yüksek değerleri işaret ediyor. Lubin’in sözleriyle:

“ETH muhtemelen buradan 100 kat artacak. Hatta çok daha fazla.”

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışı, Bitcoin Güvenliği ile Solana Hızını Birleştiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Virtual Machine (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin-native Layer 2 olma hedefiyle öne çıkıyor. Projenin amacı, ultra hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin’ler oluşturarak Bitcoin ekosistemini genişletmek.

Bitcoin’in eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren proje, BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının önünü açıyor.

Ekip, yatırımcıların güven duyması için güven ve ölçeklenebilirlik üzerinde yoğunlaştı; proje ayrıca Consult tarafından denetlendi.

Momentum hızla artıyor. Ön satış $13 milyon barajını geçti ve yalnızca sınırlı bir tahsis hâlâ mevcut. Şu aşamada HYPER token fiyatı $0.012835, ancak ön satış ilerledikçe bu rakam artacak.

HYPER token’ları, resmî Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto veya banka kartıyla satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katılmak İçin Tıklayın