ETF Uzmanından Çarpıcı Açıklama: SEC, XRP Yerine Ethereum’a Yönelebilir!

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Kripto yatırımcılarının gözleri yeni bir ETF onayına çevrilmiş durumda. Listenin en tepesinde çoğu kişi için XRP yer alsa da, ETF uzmanı Nate Geraci’ye göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu adımdan önce spot Ethereum ETF’lerinde staking konusuna yönelebilir.

Geraci’nin bu yorumu, SEC’in Salı günü BlackRock’ın iShares Ethereum Trust’ına staking özelliği eklemesine imkân tanıyan Nasdaq kaynaklı 19b-4 başvurusunu resmen onaylamasının hemen ardından geldi.

Uzun süredir süreci yakından takip eden Geraci, bunun Kasım ayı takviminde kalan son kritik başlık olduğunu vurguluyor.

One item left on my checklist from November…



Staking in spot eth ETFs.



Today, SEC acknowledged Nasdaq 19b-4 for staking in iShares Ethereum ETF.



My guess? This is next on SEC's hit list.



Sooner rather than later.



Before any addn'l spot crypto ETFs. https://t.co/40brAYlrI0 — Nate Geraci (@NateGeraci) July 30, 2025

Peki sırada ne var? Geraci’ye göre SEC, XRP ya da başka bir yeni spot kripto ETF’sini onaylamadan önce bu alanda adım atabilir.

Bunun anlamı büyük. Staking, Ethereum sahiplerinin varlıklarını ağın hisse ispatı (proof-of-stake) sistemine kilitleyerek pasif gelir elde etmesini sağlıyor. Eğer ETF sağlayıcıları, fonlardaki ETH’leri stake edebilirse, bu yatırımcılar için yepyeni bir getiri imkânı doğurur. Aynı zamanda, Ethereum ETF’leri varlığın doğasına daha yakın bir yapı kazanmış olur.

Bu gelişmelere paralel olarak SEC, hem Bitcoin hem de Ethereum ETF’leri için ayni (in-kind) yatırım ve geri alım işlemlerine onay vererek dikkat çeken bir yapısal değişikliğe imza attı. Bu adım, yatırımcıların artık nakit yerine doğrudan BTC ya da ETH kullanarak işlem yapabileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, maliyetler düşüyor, vergi avantajları artıyor.

Özetle SEC’in odağı, yeni ETF’ler onaylamaktan çok, mevcut ürünleri geliştirmeye kaymış durumda. Geraci’nin öngörüsü doğru çıkarsa, staking alanındaki ilerlemeler öncelikli gündem maddesi olacak ve XRP’nin sıraya girmesi gerekebilecek.