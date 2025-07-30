Martı’dan Sürpriz Bitcoin Hamlesi!

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Türkiye’nin önde gelen mobilite platformu Martı (MRT), nakit rezervlerinin yaklaşık %20’si ile Bitcoin satın alacağını açıkladı. Şirket bu hamlesiyle nakit rezervlerini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Şirketin yaptığı açıklamada, bu adımın başlangıç olduğu ve ilerleyen zamanlarda kripto paraların toplam rezervlerin %50’sine kadar çıkarılabileceği belirtildi.

Martı, Bitcoin’in yanı sıra Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi kripto paralara da yatırım yapabilecek.

Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, “Bitcoin ve diğer dijital varlıkların değer saklama açısından güçlü bir alternatif sunduğuna inanıyoruz. Bu strateji, enflasyon ve para birimi risklerine karşı dengeli bir yaklaşımı temsil ediyor. Alımlarımız uzun vadeli olacak ve zamanla pozisyonumuzu artıracağız” ifadelerini kullandı.

Bu arada şirketin Bitcoin’e yatırım yapacağını duyurmasının ardından MRT hisselerinde düşüş görüldü. Yahoo Finance verilerine göre, MRT 29 Temmuz’da %14.18 düşüşle kapanış yaptı.

Bu arada Bitcoin ise son 24 saatte %0.6’lık bir düşüş kaydetti ve şu anda 118.163 dolardan işlem görüyor. Bitcoin bir ayda %9.8 ve bir yılda %77.1 oranında değer kazandı.