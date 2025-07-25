Ethereum ETF’lerine Yoğun İlgi: 6.4 Milyar Dolar Giriş Gerçekleşti

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Ethereum ETF’leri art arda 11 hafta boyunca toplam 6.4 milyar dolar giriş kaydetti.

SoSoValue verilerine göre bu ürünler geçen yıl piyasaya sürülmelerinden bu yana toplam 8.9 milyar dolar giriş gördü.

Ethereum ETF’leri son zamanlarda güçlü bir ivme yakalayarak Bitcoin ETF’lerini geride bıraktı.

Etherum ETF’leri Bitcoin ETF’lerini Solladı

ETFStore Başkanı Nate Geraci, Ethereum fonlarının son altı günde 2.4 milyar dolar giriş gördüğünü, Bitcoin ETF’lerinin ise bu süreçte 830 milyon dolar giriş gördüğünü belirtti.

Fidelity’nin ETHA fonu sadece 10 gün içinde 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıktı.

Very small sample size…



But spot eth ETFs have taken in more new $$$ than spot btc ETFs each of past 6 trading days.



$2.4bil vs $830mil total.



Noticeable difference.



Something to watch. — Nate Geraci (@NateGeraci) July 25, 2025

Bloomberg’ten Eric Balchunas, ETHA’nın BlackRock ve Fidelity’nin Bitcoin ETF’lerinden sonra 10 milyar dolar eşiğine en hızlı ulaşan üçüncü ETF olduğunu söyledi.

Bitcoin ETF’lerinin hakimiyeti devam etse de Ethereum ETF’leri de yatırımcılardan büyük bir ilgi görüyor.

Bu arada Ethereum fiyatı nisan ayında 1.400 dolardan işlem görürken şimdi 3.600 dolara kadar yükselmiş olması da ETF’lere duyulan ilginin artmasında etkili oldu.

Analistler, yatırımcı ilgisindeki artışta ABD’nin kripto düzenlemelerine yönelik çalışmalarının da etkili olduğunu düşünüyor.

LOOK OUT: $ETHA just hit $10b in one year flat, the 3rd fastest ETF to hit that mark in history after (you guessed it) two bitcoin ETFs $IBIT & $FBTC. Amazingly it went from $5b to $10b in just 10 days (ETF asset equiv of a God candle). Is in Top 5 in flows 1M, 1W. Sister Hazel! pic.twitter.com/Jrrb15BdHV — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 24, 2025

Ethereum üzerinde faaliyet gösteren stablecoin pazarının değeri 265 milyar doların üzerinde olduğu için ağın dijital finans alanındaki rolünün her zamankinden daha da önemli olduğu söylenebilir.

Astronaut Capital’in CIO’su Matthew Dibb, stablecoin’lerin büyümesinin ve Circle’ın IPO ivmesinin Ethereum’a duyulan ilgiyi artırdığını söyledi.

Bu arada Arthur Hayes, Ethereum fiyatının bu yıl 10.000 doları görebileceğini söylerken, bazı analistler 7.000 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyor.

Öte yandan BitMine Immersion Technologies, sadece iki hafta içinde 2 milyar dolar değerinde ETH satın almasının ardından en büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı oldu.

Strategic Ether Reserves verilerine göre şu anda 61 şirketin toplam 2.31 milyon ETH’si bulunuyor. Bu, toplam arzın %1.91’ine tekabül ediyor.

Solana ve XRP ETF’lerinin Onaylanma Olasılığı %95’e Çıktı

Bloomberg’in ETF analistlerine göre SEC’in bu yıl spot Solana, XRP ve Litecoin ETF’lerine onay verme olasılığı %95’e çıktı.

Öte yandan kurumsal yatırımcıların Bitcoin talebi de önemli ölçüde arttı.

Singapur merkezli bir şirket olan Genius Group, 10.000 BTC’lik bir kripto hazinesi oluşturma stratejisi kapsamında geçen hafta 20 BTC satın alarak toplam varlıklarını 200 BTC’ye çıkardı.