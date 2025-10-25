Elon Musk’ın Şirketi SpaceX 133 Milyon Dolarlık Bitcoin Taşıdı

Elon Musk liderliğindeki uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bu hafta içinde ikinci kez büyük bir Bitcoin (BTC) transferi gerçekleştirdi.

Blok zinciri analiz firması Arkham Intelligence tarafından Cuma günü bildirilen bu harekette, 133.7 milyon dolar değerinde 1.215 BTC, birden fazla yeni adrese gönderildi. Bu işlem, şirketin sadece günler önce benzer bir transferi kendi kontrolündeki cüzdanlara yapmasının ardından geldi.

Arkham, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “SpaceX az önce toplamda 133.7 milyon dolar fon taşıdı. 300 BTC (33 milyon dolar) ve 915 BTC (100.7 milyon dolar) yeni cüzdanlara transfer edildi,” ifadelerini kullandı.

Yeni Bitcoin Cüzdanları Etiketlenmedi: Niyet Belirsizliğini Koruyor

Bu haftanın başlarında yapılan önceki transferlerin aksine, son işlemlerde hedeflenen cüzdanlar Hawthorne, Kaliforniya merkezli uzay şirketine ait olarak etiketlenmedi.

Bu son hamle öncesinde, BitcoinTreasuries.net verilerine göre SpaceX, yaklaşık 914 milyon dolar değerinde 8.285 BTC tutuyordu ve bu, özel şirketler arasında Bitcoin hazinesi açısından dördüncü sıraya yerleşiyordu. Şirket, 2022’de yaklaşık 25.000 BTC tutarken, on-chain bakiyesini mevcut seviyelere düşürmüştü.

Yıllarca süren hareketsizliğin ardından, SpaceX bu yılın başlarında sınırlı Bitcoin hareketine yeniden başladı ve bu, 2021’den bu yana kaydedilen ilk on-chain faaliyeti oldu.

Son transferlerin nedeni hala belirsizliğini koruyor. SpaceX, bu hareketin bir satış, dahili yeniden yapılanma mı yoksa kripto varlıkları için gelişmiş güvenlik önlemleri mi olduğunu belirtmek üzere herhangi bir yorum yapmadı.

Ancak, piyasa analistleri, büyük kurumsal Bitcoin hareketlerinin genellikle iç cüzdan yeniden düzenlemesi veya güvenlik amaçlı saklama (custodial) değişiklikleri olduğunu belirtiyor.

ARKHAM ALERT: SPACEX MOVING $130M $BTC



SPACEX JUST MOVED FUNDS TOTALLING $133.7M. THEY TRANSFERRED 300 BTC ($33M) AND 915 BTC ($100.7M) TO NEW WALLETS



THIS COMES 3 DAYS AFTER THEIR LAST MOVE OF 100 BTC pic.twitter.com/YplK8QAdvn — Arkham (@arkham) October 24, 2025

Musk liderliğindeki bir diğer şirket olan Tesla da, 1.27 milyar doların üzerinde değere sahip 11.509 BTC ile önemli bir Bitcoin varlığına sahip olmaya devam ediyor. Bu miktar, şirketi halka açık en büyük on Bitcoin tutan firmanın hemen dışında konumlandırıyor.

SpaceX’in Bitcoin Geçmişi: Büyük Alım ve Rapor Edilen Zarar Yazma

SpaceX, ilk olarak 2021’de Elon Musk’ın şirketin Bitcoin tuttuğunu açıklamasıyla manşetlere çıkmıştı, ancak Musk o zamanlar kesin rakamlar vermekten kaçınmıştı.

Sonraki raporlamalar, SpaceX’in 2021 başlarında yaklaşık 25.724 BTC biriktirdiğini ve o zamanki değerinin kabaca 373 milyon dolar olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Ancak, Wall Street Journal tarafından incelenen belgelere göre firma, 2021 ve 2022 boyunca Bitcoin varlıklarında 373 milyon doları zarar olarak kaydetmiş ve tamamını veya çoğunu satmış olabilir.

Rapor, firmanın bu BTC varlıklarını bilançosunda kaydettiğini gösterse de, tüm stoğun tasfiye edilip edilmediği net değildi.

Elon Musk, SpaceX’in Bitcoin yatırımını 2021’de, Tesla’nın 1.5 milyar dolarlık BTC satın alımıyla aynı zamana denk gelen ve Bitcoin’in o zamanki rekor seviyelere ulaştığı dönemde kamuoyuna doğrulamıştı.

Tesla daha sonra 2022’nin ikinci çeyreğinde Bitcoin’lerinin %75’ini 936 milyon dolar karşılığında satmış ve yalnızca 184 milyon dolar değerinde varlık tutmaya devam etmişti. Aynı zamanda bir kripto savunucusu olan Musk, Bitcoin ve Dogecoin hakkındaki yorumlarıyla piyasayı sıklıkla etkiledi.