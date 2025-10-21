SpaceX ile Bağlantılı Cüzdandan 268 Milyon Dolarlık Bitcoin Transferi

Arkham verilerine göre SpaceX ile bağlantılı bir cüzdan salı günü iki farklı adrese 268 milyon dolar değerinde Bitcoin transfer etti.

Analist Ai Yi’ye göre SpaceX hesabından gerçekleştirilen bu transferin satıştan ziyade dahili yönetimle alakalı olabileceğini söyledi.

SpaceX’in temmuz ayında Coinbase Prime Custody adresine transfer gerçekleştirdiğine işaret eden analist, bu son transferin ise sadece cüzdanı yeniden düzenlemek için atılmış bir adım olduğunu söyledi.

SpaceX’in Fon Transferleri

On-chain verilerine göre “bc1qq” ile başlayan cüzdana 1187 BTC ve “bc1qj7” ile başlayan adrese 1208 BTC transfer edildi. Şu anda bu fonlar cüzdanlarda bulunuyor ve henüz transfer edilmedi ya da satılmadı.

SpaceX’in son fon transferlerinde de benzer bir durum söz konusu. SpaceX temmuz ayında Coinbase Prime cüzdanlarına yaklaşık 153 milyon dolar değerinde 1.308 BTC transfer etti.

Bu fon transferleri SpaceX’in BTC varlıklarına dair spekülasyonlara yol açtı. Bir kullanıcı şirketin BTC rezervi stratejisinin “daha agresif” olduğunu söyledi. Analistler bu transferlerin cüzdanları daha verimli yönetmek için gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Arkham’ın verilerine göre SpaceX’in Nisan 2021’de 28.000 BTC’si bulunuyordu ancak 2022’deki piyasa gerilemesi sırasında varlıkları azaldı.

SpaceX ile bağlantılı cüzdanın güncel fiyatlarla 625 milyon dolar değerinde 5.790 Bitcoin’i bulunuyor.

Elon Musk’ın Kriptoya Desteği Devam Ediyor

Elon Musk’ın şirketlerinden biri olan Tesla, uzun bir süre Bitcoin alımlarını sürdürmüştü ancak 2022’de 38.747 BTC’sinin %75’ini zararına sattığını doğruladı.

Tesla şu anda sahip olduğu 11.509 BTC ile en büyük 11. kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda. Otomobil üreticisinin Bitcoin varlıklarının değeri yaklaşık 1.241 milyar dolar civarında.

Musk ile bağlantılı şirketler yaklaşık 1.86 milyar dolar değerinde Bitcoin’e sahip.

Bitcoin son 24 saatte %2.71’lik bir düşüşle 107.829 dolar seviyesine gerileyerek kripto piyasasının genelinden daha zayıf performans gösterdi.