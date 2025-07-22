SpaceX 3 Yıl Sonra 152 Milyon Dolarlık BTC Transferi Yaptı – Elon Musk Bitcoin Satmayı mı Planlıyor?

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Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence’ın verilerine göre, Elon Musk’ın şirketi SpaceX, üç yılı aşkın süredir hareketsiz duran Bitcoinlerini hareketlendirdi.

22 Temmuz’da SpaceX’e bağlı bir cüzdan, yaklaşık 152,85 milyon dolar değerinde 1.308,45 BTC’lik büyük bir Bitcoin transferi gerçekleştirdi ve bu tutarı yeni bir adrese aktardı.

On-chain veriler, bu işlemin sadece 0,00024831 BTC (yaklaşık 29 dolar) işlem ücretiyle yapıldığını gösteriyor.

SpaceX Cüzdanı 3 Yıl Sonra En Büyük Hareketini Yaptı

SpaceX cüzdanındaki son büyük transfer, şirketin Coinbase Prime’a gönderdiği 0,000248 BTC (30 doların altında) tutarındaki küçük işlemden hemen sonra gerçekleşti.

Geçmiş işlem kayıtları, üç ila dört yıl önce SpaceX’in Coinbase cüzdanlarından 1.100 ile 1.279 BTC arasında değişen birçok Bitcoin girişi aldığını gösteriyor.

O dönemde bu varlıkların dolar karşılığı, 2021 boğa piyasası sırasında 1,6 milyar doları aşmıştı. Ancak şu anda şirketin Bitcoin varlıklarının toplam değeri yaklaşık 818,3 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Arkham’ın portföy takibi verilerine göre, SpaceX’in toplam Bitcoin bakiyesi 6.977 BTC olup, bu varlıklar Coinbase Prime’ın koruması altında tutuluyor.

Fonların transfer edildiği adres henüz harcama yapmadı; bu da işlemin büyük olasılıkla bir cüzdan düzenlemesi olduğu, güvenlik artırımı veya soğuk cüzdan protokollerinin yeniden yapılandırılması amacı taşıyabileceği anlamına geliyor.

SpaceX’in Bitcoin Yolculuğu

SpaceX, Elon Musk’ın şirketin Bitcoin sahibi olduğunu açıkladığı 2021 yılında gündeme geldi, ancak Musk o dönemde kesin rakamlar vermekten kaçındı.

Sonraki raporlar, 2021’in başlarında SpaceX’in yaklaşık 25.724 BTC biriktirdiğini ve bunun o zamanki değerle yaklaşık 373 milyon dolar civarında olduğunu ortaya koydu.

Ancak The Wall Street Journal’ın incelediği belgeler, firmanın 2021 ve 2022 yıllarında Bitcoin varlıklarından 373 milyon dolarlık bir değer düşüklüğü kaydettiğini ve bu varlıkların tamamını ya da büyük kısmını satmış olabileceğini gösteriyor.

Rapor, şirketin bu Bitcoin varlıklarını bilançosunda kayıt altına aldığını ortaya koysa da, tüm birikimin likide edilip edilmediği kesinlik kazanmadı.

Elon Musk, Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımını takiben 2021 yılında SpaceX’in Bitcoin yatırımını kamuoyuna doğrulamıştı. O dönemde Bitcoin de tarihi rekor seviyelerine ulaşmıştı.

Tesla ise 2022’nin ikinci çeyreğinde Bitcoin’lerinin %75’ini 936 milyon dolara satarak elinde yalnızca 184 milyon dolarlık Bitcoin tutmaya devam etti. Kripto paraların açık sözlü savunucusu olan Musk, Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili yorumlarıyla piyasaları sık sık etkiliyor.