Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE’de Büyük Yükseliş Sinyali!

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Dogecoin (DOGE), haftalardır süren düşüşün ardından 200 günlük üstel hareketli ortalamaya (EMA) yaklaşarak kritik bir destek seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

Popüler X analisti Dann Crypto’ya göre, bu seviye geçmişte “güçlü devam hareketleriyle” karşılık buldu ve önümüzdeki birkaç mum, Dogecoin’in kısa vadeli yönünü belirleyebilir.

$DOGE Loves trading around its Daily 200 Moving Average and Exponential Moving Average.



Generally, a breakout and retest is met with strong continuation.



Just like a bearish retest from below is usually followed up by another leg down.



Let's see how this time ends up playing… pic.twitter.com/3VxLENKwdX — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 30, 2025

Teknik sinyallere ek olarak, makroekonomik gelişmeler de piyasaya yön veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayında faiz oranlarını sabit tutarken, tarife etkilerini izlemeye geçti. Aynı dönemde açıklanan istihdam verileri ise beklentilerin altında kaldı.

Bugün itibarıyla Nisan ayında askıya alınan “karşılıklı” tarifelerin sona ermesi ve 92 ülkeye yönelik yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Eylül ayında faiz indirimi ihtimali oldukça zayıfladı. Bu durum, genel olarak risk iştahını düşürüyor.

Buna karşın analist Javon, Dogecoin’in son fiyat hareketlerinin geçmişteki büyük rallilere oldukça benzediğini savunuyor. Javon’a göre, benzer yapıların ardından gelen rallilerde DOGE fiyatı %200’e varan artışlar göstermişti.

Teknik olarak “altın kesişim” (50 günlük EMA’nın 200 günlük EMA’yı yukarı yönlü kesmesi) gibi olumlu sinyallerin ortaya çıkması, yatırımcıların DOGE üzerindeki beklentisini artırıyor. Ancak bu yükseliş senaryosunun devreye girmesi için DOGE’un kritik destek seviyesini koruması şart.

Based on similarities to previous bull runs, the likeliness of $DOGE pushing over +226% from here to reach and break above the All Time High at $0.73905 is EXTREMELY HIGH!



History also points to Dogecoin climbing above the $1.42 and $2.11 levels after, which is increase of more… pic.twitter.com/knJOk6VGfQ — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 30, 2025

Dogecoin Fiyat Analizi: %200’lük Ralli Yeniden Gündemde mi?

Dogecoin’in 4 saatlik grafiği incelendiğinde, temmuz ortasında başlayan yükseliş trendinin devamı için zemin hazırlanıyor olabilir. Teknik analizde oluşan bayrak formasyonu, fiyatın önceki zirvesine doğru yeniden tırmanabileceğini gösteriyor.

DOGE/USDT 4 saatlik grafik, boğa bayrağı formasyonu. Kaynak: TradingView, Binance.

Özellikle 0,20 dolar seviyesinden gelen tepki alımı, günlük grafikteki kritik 200 EMA ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu da geçmişte gözlenen “güçlü devam” senaryosunun hâlâ geçerli olabileceğine işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı satım bölgesi olan 30 seviyesinden keskin bir dönüş yaparak alıcıların yeniden devreye girdiğini ve satıcıların güç kaybettiğini gösteriyor.

Aynı zamanda MACD göstergesi de sinyal çizgisinin üzerinde “altın kesişim” oluşturmak üzere; bu da 4 saatlik zaman diliminde kısa vadeli yükseliş trendinin başlangıcına işaret eden güçlü bir sinyal olarak kabul ediliyor.

Ancak yükselişin teyidi için izlenmesi gereken kilit seviye 0,22 dolar. Bu seviyenin yeniden destek olarak kazanılması, sahte bir kırılma olasılığını azaltacaktır. Bu durumda, ilk hedef 0,245 dolar direnci olacak. Devamında temmuz ayında görülen 0,28 dolar zirvesi test edilebilir ki bu da yaklaşık %37’lik bir hareket anlamına geliyor.

Momentumun devam etmesi durumunda analist Swanson’ın işaret ettiği 0,3760 dolar seviyesi de masada olabilir. Özellikle DOGE için spot ETF beklentilerinin kurumsal talebi artıracağına dair öngörüler, bu senaryoyu daha da güçlendiriyor.

Sonuç olarak, teknik göstergeler ve piyasa beklentileri Dogecoin için %200’e varan bir ralli ihtimalini hâlâ canlı tutuyor.

Bir Sonraki Boğa Koşusunda Parlayacak Yeni Doge Adayı: Maxi Doge Sahneye Çıkıyor

Köklü token’lar arasında yer alan Dogecoin için büyük kazançlar genellikle uzun vadeli bekleyişler sonucunda gelirken, yükselişler ise sadece birkaç günde gerçekleşip sona eriyor. Bu durum, yatırımcıların çoğunu kenarda beklerken yakalanan kısa süreli rallilerle sınırlı bırakıyor.

Ancak aynı viral enerjiyi taşıyan yeni Doge temalı token’lar, çok daha yüksek getiri potansiyeliyle dikkat çekiyor. Bu bağlamda, yatırımcıların gözü bir sonraki Doge jenerasyonunda: Maxi Doge ($MAXI).

“Görev token’ları” olarak adlandırılan ve bu döngünün en popüler meme coin anlatısını benimseyen Maxi Doge, hiçbir fayda (utility) sunmama mottosuyla hareket ediyor.

Spor salonu kültürüne göndermeler yapan ve kripto yatırımcısının riskli hamlelerini hicveden yapısıyla yalnızca bir coin değil, bir yaşam tarzı varlığı olmayı hedefliyor.

We are at a pivot point.



Dozens more launchpads will come.



Millions of gamble coins will come and go.



But only a handful of MISSION COINS will WIN. pic.twitter.com/rxsVfeux8A — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 8, 2025

Topluluğu hızla büyüyen Maxi Doge, ön satışın ilk haftasında 180.000 dolardan fazla fon topladı. Erken yatırımcıları ise yüksek APY ile ödüllendiriliyor — şu anda stake getiri oranı yıllık %1.260 seviyesinde.

Maxi Doge (MAXI) ön satış sitesi.

Bir sonraki boğa koşusunda “farklı bir Doge” patlama yapacaksa, yatırımcıların radarındaki ilk adaylardan biri şimdiden belli: Maxi Doge.

Maxi Doge’u X‘ten, Telegram‘dan takip edebilir veya Maxi Doge web sitesinden ön satışa katılabilirsiniz .