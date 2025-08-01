Fed Faiz Kararını Açıkladı: Bitcoin ve Kripto Paralarda Düşüş Sürüyor

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ABD Merkez Bankası (Fed), 1 Ağustos 2025 tarihinde sona eren toplantısında politika faizini %4,25–4,50 aralığında sabit tuttu.

Karar beklentilere paralel gelse de, Fed içinden gelen iki karşı oy dikkat çekti. Guvernörler Michelle Bowman ve Christopher Waller, faiz indirimi yönünde oy kullandı. Bu, 1993’ten bu yana ilk kez iki üyenin aynı anda karara karşı çıktığı bir toplantı oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi için henüz erken olduğunu vurgularken, verilerin izlenmeye devam edileceğini belirtti. Ancak Temmuz ayına ait zayıf istihdam verileri, ekonomik yavaşlama sinyallerini güçlendirdi. ABD’de sadece 73 bin yeni istihdam yaratıldı ve işsizlik oranı %4,2’ye yükseldi.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Düşüş Devam Ediyor

Faiz kararının ardından kripto para piyasaları sert şekilde sarsıldı. Bitcoin, hızla gerileyerek 115 bin doların altına düştü. Kısa süreli toparlanma girişimleri olsa da satış baskısı ağır bastı.

Ethereum %5,2 düşüşle 3.602 dolara gerilerken, Solana, XRP ve Dogecoin gibi büyük altcoin’lerde %6 ila %9 arasında kayıplar yaşandı. Piyasanın toplam değeri bir günde yaklaşık %8 eridi. Aynı süreçte 400 milyon doların üzerinde long pozisyon tasfiye edildi.

Trump’ın Yeni Vergileri Ek Baskı Yarattı

Kripto piyasasındaki düşüş sadece faiz kararına bağlı değildi. Başkan Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergileri de piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı.

Kanada’ya uygulanan %35’lik tarife ve diğer ülkelere getirilen %10 ila %50 arası vergiler, küresel ticarette belirsizlik yarattı. Bu da yatırımcıların riskten uzaklaşmasına ve kripto paralardan çıkış yapmasına yol açtı.

Piyasa Beklemede

Fed’in sabit faiz kararı, kripto piyasasında hayal kırıklığı yarattı. Özellikle faiz indirimi umutlarıyla pozisyon alan yatırımcılar, kısa vadede satışa yöneldi. Analistler, Fed’in Eylül toplantısına kadar olan süreçte açıklanacak ekonomik verilerin, kripto piyasası üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Yükselen işsizlik ve zayıf ekonomik görünüm, Fed’i yakın vadede faiz indirimi yapmaya zorlayabilir. Bu da kripto varlıklar için yeniden yükselişin önünü açabilir. Ancak şimdilik piyasalar temkinli ve baskı altında.