Dijital Varlık Hazineleri Rekor Kırarken VanEck, Ethereum Yatırımcılarını Uyardı

Dijital varlık hazineleri, toplamda yaklaşık 135 milyar dolarlık varlığa ulaşırken, yatırım firması VanEck, Ethereum (ETH) sahiplerini uyardı.

Şirket, ağ ekonomisinin ücret odaklı getirilerden, parasal varlık statüsüne doğru kaymasıyla birlikte ETH sahiplerinin artan seyrelme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Uyarı, azalan Layer 1 işlem ücretleri ile birlikte, staking’e katılmayan kullanıcılar için ETH seyrelmesinin yükselmesiyle geliyor. Bu durum, staking’e katılmayan yatırımcılar için uzun vadeli değer teklifini tehdit ediyor.

VanEck, Azalan Volatilite Ortamında DAT Sürdürülebilirliğini Sorguluyor

VanEck’in Eylül ayı aylık raporu, Bitmine Immersion Technologies ve Strategy gibi kurumların Dijital Varlık Hazineleri (DAT) patlamasını tetiklediğini ortaya koyarken, sürdürülebilirliğin volatilite odaklı fonlama mekanizmalarının korunmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Firma, bu “volatilite reaktörlerinin” ek kripto para alımları için sürekli piyasa dalgalanmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ancak Bitcoin’in 30 günlük geriye dönük volatilitesi, geniş çaplı benimsenme nedeniyle yaklaşık on yıldır düşüş trendinde.

Uyarı, Ethereum’un 3 Aralık’ta planlanan Fusaka yükseltmesi öncesinde geldi; bu yükseltme, Layer 2 benimsenmesinin artmasıyla staking’e katılmayan kullanıcılar için seyrelmeyi hızlandırma riski taşıyor. Tarihsel olarak, Layer 2 kullanımı mainnet işlem ücret gelirlerini azaltmıştı.

Piyasa baskıları, birçok DAT değerlemesinin net varlık değerlerinin altına düşmesiyle artmış durumda. VanEck, Bitmine’in yakın zamanda gerçekleştirdiği sermaye artırımı sırasında, paketin efektif değerinin 104,61 dolar olmasına karşın 70 dolara satıldığını ve volatilitede %75’lik bir iskonto yaratıldığını belirtti.

Semler Scientific, Strive, KindlyMD ve Empery Digital dahil olmak üzere birçok büyük DAT artık piyasa NAV’lerinin altında işlem görüyor; bu durum, ek varlık alımlarını mümkün kılan “volatilite kuyusunun” tükenebileceği endişelerini doğuruyor.

Öte yandan, yakın tarihli bir Cryptonews haberine göre, Standard Chartered analistleri farklı bir görüş sundu. Analistler, Ethereum’un staking getirileri sayesinde Bitcoin muadillerine kıyasla daha yüksek piyasa/net varlık değeri primi oluşturabileceğini ve DAT trendinin en büyük kazananı olabileceğini savundu.

Bankanın global dijital varlık araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Ethereum hazinelerinin Haziran’dan bu yana dolaşımdaki arzın yaklaşık %3,1’ini biriktirdiğini, Bitcoin’in %4 ve Solana’nın yalnızca %0,8 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Kurumsal Ethereum Birikimi Piyasa Dirençlerine Rağmen Hız Kazandı

Bitmine, 19 Eylül’de Galaxy Digital’in tezgah üstü (OTC) masası üzerinden 69 milyon dolar değerinde ETH daha satın alarak kurumsal Ethereum birikimini hızlandırdı; bu hamle, piyasanın genel zayıflığına rağmen gerçekleşti.

Bu alım, Bitmine’in toplam ETH varlıklarını yaklaşık 1,95 milyon ETH’ye, yani 8,66 milyar dolara çıkardı. Bu miktar, Ethereum’un dolaşımdaki arzının neredeyse %2’sine denk geliyor ve Bitmine’i en büyük kurumsal ETH hazinesi sahibi konumuna getiriyor.

Blockchain kayıtları, Galaxy Digital’in bir saat içinde dört koordineli transferle Bitmine’e 15.427 ETH aktardığını gösteriyor. Bu işlemler, Eylül başında yapılan 46.255 ETH (201 milyon dolar) ve 80.325 ETH (358 milyon dolar) alımlarını takip ediyor.

🚀 BitMine stock ($BMNR) climbed over 6% after the company disclosed it purchased nearly $1 billion in Ethereum, increasing its total $ETH treasury valuation to $11 billion. #Ethereum #Bitmine #ETHhttps://t.co/O0hW0xUrLX — Cryptonews.com (@cryptonews) September 29, 2025

SharpLink Gaming de pozisyonunu 838.152 ETH’ye yükseltirken, düşük değerleme gerekçesiyle geri alım programı kapsamında yaklaşık 1,94 milyon hisseyi geri satın aldı. Şirket, 3,86 milyar dolar net varlık değeri bildirdi ve Haziran’dan bu yana 3.240 ETH staking ödülü elde etti.

Benzer şekilde, Ether Machine 17 Eylül’de Nasdaq’ta listelenen SPAC Dynamix Corporation ile planlanan birleşmesi için SEC’e taslak kayıt başvurusu sundu. Firma yalnızca Ağustos ayında 150.000 ETH ekledi ve toplam varlıklarını 495.362 ETH’ye, yaklaşık 2,16 milyar dolara yükseltti. Birleşmenin, hissedar onayı beklenerek dördüncü çeyrekte tamamlanması öngörülüyor.

Fusaka Yükseltmesi, Staking’li ve Staking’siz ETH Arasındaki Riskleri Artırıyor

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Fusaka’yı ağın şimdiye kadarki en iddialı ölçeklendirme yükseltmesi olarak tanıttı. Fusaka, doğrulayıcı (validator) düğümlerin, tam veri bloklarını indirmek yerine küçük rastgele parçaları kontrol ederek bilgileri doğrulamasını sağlayan PeerDAS teknolojisini içeriyor.

Yükseltme, otomatik parametre tabanlı fork’lar aracılığıyla blob kapasitesini iki hafta içinde mevcut 6/9 blob sınırlarından 14/21’e çıkaracak.

Devrim niteliğindeki yaklaşım, matematiksel olasılık kullanarak veri kullanılabilirliğini garanti ediyor; tam veri yeniden yapılandırması için ağ üzerinde veri parçalarının %50’den fazlasının erişilebilir olması yeterli.

Buterin, teknolojiyi “canlı blok zincirleri için eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi ve yıllarca süren hazırlığa rağmen geliştiricilerin temkinli test yaklaşımını vurguladı.

Yükseltme, Ağustos ayında Ethereum gelirinin %44 düşerek 14,1 milyon dolara gerilemesiyle artan ekonomik baskılara da yanıt veriyor; bu düşüş, ETH’nin 4.950 doların üzerine çıkarak yeni rekor seviyeler görmesine rağmen gerçekleşti.

Ayrıca, mevcut ağ tıkanıklığını hafifletecek; 2 milyondan fazla ETH’nin 43 günlük bekleme süresiyle çıkış kuyruklarına girmesini sağlarken, giriş işlemleri sadece 7 gün içinde tamamlanacak.

VanEck, DAT’ler ve ETP’ler gibi kurumsal aktörler uzun vadeli ETH pozisyonlarını staking için biriktirdikçe, staking’e katılmayan yatırımcıların artan seyrelme riskine maruz kaldığını vurguladı.

Firma, Ethereum’un değer önerisinin artık ücret odaklı getiri sağlayan bir varlık statüsünden, tamamen parasal bir role doğru kaydığını ve daha fazla aktivitenin ucuz Layer 2 ağlarına taşınmasıyla birlikte L1 yerleşimlerinde artan ekonomik güvenliğin giderek daha önemli hâle geldiğini belirtti.