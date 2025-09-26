Ethereum, Fusaka Yükseltmesi Öncesinde Büyük Test Ağına Geçti

Ethereum ekosistemi, Kasım ayında hayata geçirilmesi planlanan kritik Fusaka yükseltmesine hazırlanıyor. Proof-of-stake ağını çalıştıran Nimbus, bugün yaptığı açıklamada yeni sürümünü (CL v25.9.1) yayınladığını ve test ağlarının yükseltmeye hazırlandığını duyurdu.

📢 The Nimbus CL `v25.9.1` is out now



This is a `low-urgency` release for mainnet and `high-urgency` release for the Hoodi, Sepolia, and Holesky testnets, due to impending Fusaka forks on each 🖖🏽https://t.co/gpHpJ3fVNn — Nimbus (@ethnimbus) September 26, 2025

Yeni sürüm, senkronizasyon sorunları ve işaret API’si geliştirmeleri gibi teknik düzeltmeleri içeriyor. Nimbus’a göre yükseltme, Hoodi, Sepolia ve Holesky test ağları için acil önem taşıyor. Holesky’nin 30 Eylül’de kapanmasının ardından Hoodi test ağı devreye girecek.

Fusaka, hesap soyutlaması ve daha yüksek stake limitleri sunan Pectra güncellemesinin üzerine inşa ediliyor. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Fusaka’nın ölçeklenebilirlik ve veri kullanılabilirliği için hayati bir adım olduğunu vurguladı.

Yükseltme, PeerDAS (Veri Kullanılabilirliği Örneklemesi) teknolojisine dayanacak. Böylece düğümlerin her bloğun tüm verisini indirmesine gerek kalmadan doğrulama yapabilmesi sağlanacak; depolama ve bant genişliği maliyetleri düşürülecek.

Kasım ayında devreye alınması planlanan Fusaka hard fork’u, merkeziyetsiz uygulamaları aksatmadan Ethereum ağının verimliliğini ve dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.