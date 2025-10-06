Dijital Varlık Fonlarına 5.95 Milyar Dolar Giriş Gerçekleşti

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimlerinin ve ABD’deki hükümet kapanmasının ardından artan yatırımcı talebiyle birlikte dijital varlık yatırım fonları geçen hafta 5.95 milyar dolar giriş gördü.

CoinShares’in raporuna göre sermaye girişlerindeki bu artış, dijital varlık yatırım fonlarının yönetim altındaki varlıklarının 254 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı.

ABD’de 5 Milyar Dolar Giriş Gerçekleşti

Dünya genelinde sermaye girişlerinde artış görülse de en çok giriş 5 milyar dolar ile ABD’de görüldü. ABD’yi 563 milyon dolar giriş ile İsviçre ve 312 milyon dolar giriş ile Almanya izledi.

Bitcoin fonları 3.55 milyar dolar giriş kaydederken, short pozisyon ürünlerine talep olmadı.

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri 1.48 milyar dolar giriş gördü. Böylece bu ürünlerin yıl başından bu yana kaydettiği girişler 13.7 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Solana ise geçen hafta 706.5 milyon dolar giriş kaydetti ve 2025’te kaydettiği girişler 2.58 milyar dolara ulaştı.

Solana’yı 219.4 milyon dolar yeni sermaye ile XRP izlerken, diğer altcoin’lerde daha az yatırımcı faaliyeti görüldü.

Yatırım fonlarına girişlerin artması, dijital varlıklara yönelik yatırımcı iştahının yeniden arttığını gösteriyor. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar itibari para birimlerindeki ve geleneksel emtialardaki volatilite karşısında riskten korunma araçları arıyor.

Bu arada SoSoValue verilerine göre ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri geçen hafta 3.24 milyar dolar giriş kaydetti. Bu, Ocak 2024’ten bu yana görülen ikinci en büyük haftalık giriş oldu.

Fon girişlerindeki son artış ile birlikte geçen hafta kaydedilen 902 milyon dolar çıkış telafi edilmiş oldu ve dört haftalık girişler 4 milyar dolara yaklaştı.

BlackRock’ın IBIT fonu 1.8 milyar dolar giriş görürken, onu 692 milyon dolar dolar ile Fidelity’nin FBTC fonu izledi.

Fon girişleri artarken, Bitcoin de 125.000 doları aşarak ağustos ayında kaydettiği 124.000 dolarlık rekorunu kırdı. Bitcoin ekim ayında %10’dan fazla değer kazandı.

Bitcoin ETP’leri 1.47 Milyon BTC’ye Sahip

HODL15Capital’in verilerine göre Bitcoin ETP’leri şu anda 1.47 milyondan fazla BTC’ye sahip. Bu, Bitcoin arzının yaklaşık %7’sine tekabül ediyor. ABD’de listelenen ETF’ler ise 1.29 milyon BTC barındırıyor.

BlackRock’ın IBIT fonu 746.810 BTC’ye sahipken, onu yaklaşık 200.000 BTC ile Fidelity’nin FBTC fonu izliyor.

Bitcoin ETP’leri 2025 yılında 170.000 BTC (18.7 milyar dolar) çekti. Ancak Bitcoin ETP’leri ağustos ayında 301 milyon dolar çıkış görürken, Ethereum fonları ise bu süreçte 3.95 milyar dolar giriş kaydetti.

Bu arada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şu anda 92 kripto ETF başvurusunu inceliyor.

Bloomberg analistler, Solana ve XRP ETF’lerinin bu yıl onaylanma olasılığının %95 olduğunu tahmin ederken, Solana için ise bu oran %99 civarında.