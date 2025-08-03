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Cryptonews Altcoin Haberleri

Dev Kripto Para Borsası Bu Popüler Altcoin’i Delist Etmeye Hazırlanıyor!

Altcoinler Coinbase
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
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Dev Kripto Para Borsası Bu Popüler Altcoin'i Delist Etmeye Hazırlanıyor!

Dünyanın en büyük ve en köklü kripto para borsalarından biri olan Coinbase, yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli bir karar alarak Function X (FX) isimli kripto varlığı platformundan kaldıracağını ve ilgili işlemleri askıya alacağını duyurdu.

Şirket, FX işlemlerinin 15 Ağustos 2025 saat 21:00 TSİ itibarıyla askıya alınacağını belirtti. Bu karar, Function X’in ERC-20 tabanlı FX token’ını, yeni geliştirilen ERC-20 token’ı Pundi AI’ya (PUNDIAI) taşımasıyla alındı.

Coinbase, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, platformda listelenen tüm varlıkların teknik ve güvenlik kriterlerine uygunluğunun düzenli olarak denetlendiğini vurguladı. Bu kapsamda yapılan son değerlendirmede, Function X projesinin Coinbase destekli akıllı sözleşmeyi devre dışı bırakması nedeniyle FX token işlemlerinin durdurulmasına karar verildi.

Borsa; Coinbase Simple ve Advanced Trade, Coinbase Exchange ve Coinbase Prime platformlarında FX emir defterlerini yalnızca limit moduna geçirdi. Bu modda kullanıcılar yalnızca limit emri verebilecek, iptal edebilecek veya mevcut emirlerin eşleşmesini izleyebilecek. Ancak bu geçici dönem, FX işlemlerinin tamamen durdurulmasına kadar devam edecek.

FX Token’ının Kaldırılmasının Ardından Yeni Listelemeler Duyuruldu

Coinbase, FX’in platformdan kaldırılmasını duyururken aynı zamanda yeni varlıkları da listelemeye devam etti. Şirketin açıklamasına göre Bio Protocol (BIO), BankrCoin (BNKR) ve Treehouse (TREE) isimli üç kripto para artık Coinbase’in mobil uygulamaları (iOS ve Android) ve web platformunda kullanıcıların alım-satımına açık. Bu varlıklar kullanıcılar tarafından dönüştürülebiliyor, gönderilip alınabiliyor ve cüzdanlarda saklanabiliyor.

Düzenleyici Gelişmeler ve Ortaklıklar Coinbase’i Öne Çıkarıyor

Temmuz 2025, Coinbase ve kripto para sektörü için önemli düzenleyici kazanımların yaşandığı bir dönem oldu. Şirket, ABD’deki düzenleyici ortamın olumlu yönde ilerlediğini ve kripto para yasalarının daha net hale geldiğini bildirdi. Özellikle GENIUS yasasının yasalaşması ve CLARITY yasa tasarısının Senato gündemine girmesi sektörde geniş yankı uyandırdı.

Ayrıca Coinbase, JP Morgan Chase ile yaptığı iş birliğiyle dikkat çekti. Bu ortaklık sayesinde kullanıcılar, Chase kredi kartlarını Coinbase hesabına entegre edebilecek, ödül puanlarını kullanabilecek ve doğrudan banka bağlantısıyla kolayca işlem yapabilecek.

Öte yandan, ABD ve Kanada’da başlayan yeni bir özellik ile kullanıcılar, Coinbase üzerinden kripto para alımlarını artık Samsung Pay aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

Coinbase’in Bitcoin Varlıkları Artıyor

Coinbase’in 30 Haziran itibarıyla yayımladığı rapora göre, ikinci çeyrekte borsa toplam 2.509 adet Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Bu artışla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 11.776 BTC’ye ulaştı. Toplam yatırım maliyeti ise yaklaşık 740 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, Coinbase’in Bitcoin’e yönelik güvenini ve uzun vadeli yatırım stratejisini destekleyen somut bir gösterge olarak yorumlandı.

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