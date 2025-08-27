Çin’in AI Devi DeepSeek’ten 2025 Sonu Kripto Tahmini: XRP, Shiba Inu (SHIB) ve Chainlink (LINK) Nerede Olacak?

DeepSeek AI, XRP, LINK ve Shiba Inu’nun 2025’in sonuna doğru güçlü kazançlar elde edebileceğini öngörüyor.

Kripto piyasasında kısa vadeli düşüşler ve bazı karamsar yorumlar olsa da, Çin’in en son yapay zekâ modeli DeepSeek, XRP, LINK ve Shiba Inu için hâlâ güçlü bir yükseliş öngörüyor ve bu tokenların 2025’in geri kalanında büyük kazançlar elde edebileceğini belirtiyor.

Bitcoin, Ağustos ayında 124.457 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı; bu, tipik olarak Ağustos’un boğa piyasaları için olumlu geçtiği göz önüne alındığında şaşırtıcı olmadı. Ethereum ise 4.953 dolara ulaşarak altcoin liderliğini pekiştirdi.

ABD’de kripto dostu bir başkanın görevde olması, düzenlemelerdeki hafifleme ve sektörün istikrarlı büyümesiyle birlikte, piyasa görünümü 2025 için hâlâ iyimser. Analistler, mevcut düzeltmenin ardından yeni bir rallinin gelebileceğini öngörüyor ve DeepSeek’in verileri de bu görüşü destekliyor.

XRP (Ripple): DeepSeek 2 Kat Yükseliş Bekliyor

2025, XRP için kırılma yılı oldu. SEC ile uzun süren mücadelesini kazanan XRP, 1 doları aşarak yeni bir döneme girdi ve son 12 ayda %400 değer kazandı. DeepSeek’in analizi, bu momentumun devam edeceğini öngörüyor.

XRP ağı daha fazla kullanıcı çekiyor ve en son gelişmeler arasında kredi kartı dünyasına katılması bulunuyor. Ekim ayında bir ETF lansmanı da olası görünüyor, bu da tahminleri daha da güçlendiriyor.

Ağustos ayında neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan XRP, şu anda 3,00 dolarda konsolidasyon yaşıyor.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

Grafikler, piyasa gücü sürdüğü sürece yıl sonuna kadar XRP’nin 10 dolara kadar yükselme potansiyeline işaret ediyor. İşlem hacmi artıyor ve fiyat 2,90 doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket için alan mevcut. Uzun vadeli hedef 10 dolar olarak öngörülüyor, ancak bunun öncesinde 3,66 dolardaki direnci kırması gerekiyor.

Teknik göstergeler de olası yükselişi destekliyor. RSI 46 seviyesinde, bu da fiyatın hâlâ yukarı veya aşağı yönlü hareket edebileceğini gösteriyor. MACD histogramı kırmızı olsa da barlar küçülüyor; MACD çizgileri kısa süre içinde yükseliş sinyali verirse, momentum tekrar boğaların lehine dönebilir.

Chainlink (LINK): DeepSeek’e Göre LINK 40 Dolar ve Üzerine Ulaşabilir

Kripto piyasasında tam bir boğa portföyü denince Chainlink (LINK) vazgeçilmez olarak görülüyor ve DeepSeek de aynı görüşte. Analize göre LINK için büyük hedefler yolda.

Bitwise, LINK’in spot fiyatına odaklanan ilk LINK ETF başvurusunu yaptı. Daha önceki başvurular sadece LINK’i bir sepet içinde içeriyordu; bu adım, kurumların LINK’e karşı ne kadar iyimser olduğunu gösteriyor.

Son bir yılda LINK fiyatı 10 doların altından ikiye katlandı ve şimdi odak noktası, 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmak.

Kaynak: LINKUSD / TradingView

Şu anda LINK 24 dolar civarında işlem görüyor; 53 dolardaki direnç kırılmadan gerçek bir yükseliş hedefi olan 150 dolara koşu mümkün görünmüyor. RSI ise 55 seviyesinde, bu da momentumun güçlü olduğunu ve hâlâ yukarı yönlü alan bulunduğunu gösteriyor.

Teknik göstergelerde MACD de istikrarlı görünüyor. Satıcıların azaldığına işaret eden bu durum, işlem hacmi artmaya devam ederse daha büyük bir boğa hareketinin kapıda olabileceğini gösteriyor.

Shiba Inu (SHIB): DeepSeek’e Göre SHIB ve Memecoinler 2025’i Güçlü Kapatabilir

2025 yılında en kötü performans gösteren memecoinlerden biri olan Shiba Inu (SHIB), yılın son çeyreğinde güçlü bir toparlanma yaşayabilir.

SHIB, Ethereum’un büyük yükselişinin ardından hareketlenmeye başladı. Artan işlem hacmi ve fiyat yükselişi, memecoinin bir ralli başlatabileceğine işaret ediyor. Son 365 günde %20’nin üzerinde değer kaybeden SHIB için bu, potansiyel bir toparlanmanın başlangıcı olabilir.

Kaynak: SHIBUSD / TradingView

Coin, 0.00001–0.00012 seviyelerinde birikim fazında bulunuyor; bu durum yatırımcıların kırılma beklediği bir alan yaratıyor.

Ana direnç 0.00013 seviyesinde ve SHIB uzun süredir bu direnci kırmaya çalışıyor. RSI şu anda 45 civarında, hafif aşırı satım bölgesine yaklaşmakta. Hacim hâlâ düşük, ancak Ethereum’un hareket ettiği zamanlarda genellikle artış gözlemleniyor. SHIB bu direnci kırabilirse, DeepSeek’e göre önünde kayda değer bir yukarı yönlü potansiyel bulunuyor.

DeepSeek, benzer bir hikâyenin diğer meme coinlerde de geçerli olabileceğini belirtiyor. Özellikle yeni ve agresif meme coinler, eski örnekler gibi yüksek performans sergileyebiliyor. Örneğin Maxi Doge kısa sürede 1,5 milyon dolar toplamayı başardı ve DOGE’un izinden gitmeyi hedefliyor.

DeepSeek’in Favori Memecoini: Maxi Doge

Dogecoin ilhamlı yeni memecoin Maxi Doge, piyasaya çıktığı ön satış aşaması ile şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Proje, kısa sürede 1,5 milyon dolardan fazla fon topladı.

Maxi Doge’un teması, yüksek kaldıraçlı işlemleri seven “gym bro” tarzı Doge karakteri üzerine kurulu. Proje, ciddi bir kullanım amacından ziyade meme coin kültürünü ön plana çıkarıyor.

Ancak tamamen meme coin değil. Maxi Doge, topluluk temelli staking ve yarışmalar gibi mekanizmalar sunarak yatırımcı bağlılığını artırmayı hedefliyor. Token dağılımı da yatırımcılar için önemli bir avantaj sunuyor: toplam arzın yaklaşık %40’ı halka açık ön satışta sunuluyor; özel satış veya içerden dağıtım bulunmuyor. Bu, büyük balinaların ani satış yapma riskini azaltıyor.

Ek olarak, ön satış katılımcıları için staking programı başlatılıyor. MAXI token sahipleri, yıllık %195’e varan getiri kazanma fırsatına sahip olacak. Böylece yatırımcılar, ön satış sona ermeden önce tokenlerini kilitleyip ödüller kazanmaya başlayabilecek.

Erken dönem yatırımcılar, bu fırsatı değerlendirerek önemli kazançlar elde edebilir. Ön satışa katılmak için Maxi Doge web sitesini ziyaret edebilir, ETH, USDT, BNB veya kredi kartıyla token satın alabilirsiniz.