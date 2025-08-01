Coinbase Verileri Şaşırttı: XRP, Ethereum’un Önüne Geçti!

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Coinbase, 2025’in ikinci çeyreğinde perakende işlem hacimlerinde keskin bir düşüş yaşadı. Şirketin toplam işlem gelirleri çeyrek bazında %39 azalarak 764 milyon dolara geriledi.

Ancak XRP, dikkat çeken bir istisna olarak öne çıktı ve üst üste ikinci çeyrekte Ethereum’u geride bırakarak daha fazla tüketici işlem geliri sağladı.

Şirketin ikinci çeyrek yatırımcı mektubuna göre, XRP, Coinbase’in tüketici işlem gelirlerinin %13’ünü oluştururken, Ethereum %12’de kaldı.

XRP’de Perakende İşlem Hacmi Yasal Belirsizliğin Kalkmasıyla Yükseldi: Q1’de %18’e Ulaştı

XRP’nin Coinbase’de tüketici işlem gelirindeki yükselişi, ilk çeyrek verilerine dayanıyor. 2024 başlarında %10 seviyelerinde olan XRP’nin perakende işlem hacmi, yasal netliğin sağlanmasının ardından perakende yatırımcı ilgisinin artmasıyla geçici olarak %18’e kadar çıktı.

Ethereum, ikinci çeyrekte XRP’ye kıyasla daha güçlü bir toplam getiri sunmasına rağmen — %38’e karşılık XRP’nin %11’i — tüketici gelirinde geride kaldı.

Analistler, perakende işlem aktivitesiyle kurumsal sermaye akışları arasındaki farkın giderek belirginleştiğine dikkat çekiyor. Ethereum’daki ivmenin büyük kısmı, ekosistemi etrafındaki gelişmelere ve spot ETF onaylarına yönelik beklentilere bağlanıyor.

XRP’nin 2024 başında %10’un altında olan işlem payını kademeli olarak artırması, düzenleyici netliğin perakende davranışlar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

XRP holders are the most valuable in the whole of crypto.$XRP accounted for a higher percentage of Coinbase trading revenue than $ETH or $SOL.



(Source: Coinbase Q2 2025 earnings) pic.twitter.com/6VQc1FwWgi — Dom | EasyA (@dom_kwok) August 1, 2025

Geçtiğimiz ay XRP’nin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonların toplam değeri olan notional open interest 8,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu değer yaklaşık 2,9 milyar XRP’lik açık kontrata denk geliyor.

Daha önceki rekor, 2025 Ocak ayı sonunda — ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemine başlamasından hemen önce — 8,3 milyar dolarla kaydedilmişti.

Çoğu platformda XRP’nin fonlama oranı pozitifti ve artış gösteriyordu; bu da long pozisyon açanların, short pozisyonlara ödeme yapmaya istekli olduğunu ve bunun klasik bir yükseliş sinyali olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, en az 1 milyon XRP tutan cüzdan sayısı da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

TIME Dergisi Coinbase’i “Yılın Etkili Şirketlerinden” Biri Seçti

TIME dergisi, 2025’in “En Etkili 100 Şirketi” listesine Coinbase’i de dahil ederek kripto borsasını “disruptor” (sektörü dönüştüren) olarak tanımladı. Şirketin ABD’de dijital varlık politikalarının şekillenmesinde oynadığı kritik rol bu unvanın temel gerekçesi olarak gösterildi.

TIME’ın öne çıkardığı noktalardan biri, Coinbase’in Washington’daki etkili lobi faaliyetleri ve kripto sektöründeki büyüyen etkisi oldu. Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana %42 oranında artarak yaklaşık 303 dolardan 382 dolara kadar yükseldi.

Bu yükseliş, Mayıs ayında Coinbase’in S&P 500 endeksine dahil edilmesi ve ABD Kongresi’nden geçen GENIUS stabilcoin yasası gibi tarihi gelişmelerle desteklendi.

TIME, Coinbase’i ABD’de kripto endüstrisinin politika mücadelesindeki kilit aktör olarak tanımlarken, şirketin ABD’de kripto işlemlerinin merkezi haline gelme potansiyeline dikkat çekti.

ABD’nin ötesinde ise Coinbase, Avrupa pazarına yönelik hamlelerini hızlandırıyor. Şirket, Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemeleri kapsamında Lüksemburg mali otoritesinden lisans alarak AB pazarındaki konumunu güçlendirdi.

Ayrıca Coinbase, tokenlaştırılmış hisse senetleri sunabilmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay bekliyor. Bu adım, şirketi Robinhood ve WeBull gibi popüler perakende yatırım platformlarıyla doğrudan rekabet içine sokabilir.