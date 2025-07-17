XRP Vadeli İşlemlerinde Rekor! XRP’de Yükseliş Devam Eder mi?

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XRP fiyatı çarşamba günü altı ayın en yüksek seviyesini görürken vadeli işlem sözleşmelerindeki açık pozisyonlarda da artış görüldü.

CoinGlass verilerine göre, kaldıraçlı pozisyonların toplam değerini ifade eden açık pozisyonlar çarşamba günü 8.8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Açık sözleşmelerde yaklaşık 2.9 milyar XRP bulunuyor.

XRP Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Daha Önceki Rekoru 8.3 Milyar Dolardı

XRP tabanlı vadeli işlem sözleşmelerindeki açık pozisyonların daha önceki rekoru 8.3 milyar dolardı. Bu seviyeye ocak ayının sonlarında, ABD Başkanı Donald Trump göreve başlamadan önce ulaşıldı.

Kripto borsası Bitget 1.94 milyar dolar değerinde XRP vadeli işlem sözleşmesini kontrol ederken, Binance’de ise 1.48 milyar dolar değerinde vadeli işlem sözleşmesi bulunuyor.

XRP’nin fonlama oranının pozitif olması ve yükselmeye devam etmesi olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Bu arada en az 1 milyon XRP tokeni barındıran cüzdanların sayısı da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, 1 milyon ya da daha fazla XRP tokeni barındıran cüzdanların toplam 47.32 milyar tokene sahip olduğunu gösteriyor.

XRP Open Interest about to break ATH's!



$7.17Billion🔥 https://t.co/U1N4jSqcSv pic.twitter.com/shNTf7obsT — Chad Steingraber (@ChadSteingraber) July 12, 2025

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, geçen ay şirketin SEC davasındaki karşı temyizini geri çektiğini açıklayarak düzenleyici kurumun da itirazını geri çekmesi beklendiğini söyledi.

Bu duyuru, ABD bölge mahkemesinin Ripple’ın ödeyeceği 125 milyon dolarlık para cezasının azaltılması ve Ripple’ın XRP satışlarının menkul kıymet satışları olarak sınıflandırılmasına ilişkin talebi reddetmesinin ardından yapıldı.

CoinGecko verilerine göre XRP fiyatı son 24 saatte %11.2’lik bir artış kaydetti ve şu anda 3.28 dolar seviyesinde seyrediyor. XRP bir yılda %434 değer kazandı.

XRP Güçlü Bir İvme Yakaladı

XRP 17 Temmuz’da güçlü bir ivme yakalayarak 3.28 dolar seviyesine yükseldi. Peki, XRP fiyatında yükseliş devam eder mi?

XRP’nin teknik indikatörleri yükseliş ivmesini doğruluyor. 2 saatlik ve 30 dakikalık grafiklerdeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyelerine yakın. 2 saatlik grafikteki RSI 79 seviyesindeyken, 30 dakikalık grafikteki RSI ise 79 seviyesinde. Bu durum şu anda güçlü bir satın alma baskısı olduğunu ancak kısa vadeli geri çekilmeler karşısında temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

Her iki grafikteki MACD de pozitif kesişim sinyalleri veriyor. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması, mevcut yükselişi güçlendiriyor.

XRP şu anda kilit hareketli ortalamaların ve Bollinger Bantlarının üzerinde işlem görmesi volatilitenin artabileceğine işaret ediyor.

Dolayısıyla XRP kısa vadede yükselişini sürdürebilir. Ancak yatırımcıların aşırı alıma işaret eden RSI seviyelerine dikkat etmeleri gerekiyor çünkü bir miktar kar alımı görülebilir.

Özetle, XRP’nin güncel fiyat hareketleri yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

Şimdilik 3.00 dolar seviyesindeki desteğin ve 3.31 dolar seviyesinin yakından izlenmesi gerekiyor.

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