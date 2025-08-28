ChatGPT’den 2025 Sonu Kripto Tahmini: XRP, Cardano ve Dogecoin Rekor Kırabilir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Piyasa düşüşte ve karamsar yorumlar her yerde, ancak ChatGPT v5, XRP’nin gerçek dünya kullanımının artması sayesinde yükseliş potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.

Benzer şekilde Cardano, genişleyen ekosistemiyle, Dogecoin ise güçlü ve nostaljik meme hype’ı sayesinde olumlu görünüyor.

Ethereum ise adeta fırladı; yeni bir tüm zamanların rekoru (ATH) olan $4,950’yi gördü ve altcoin liderliğini sürdürdüğünü kanıtladı. Bu hareket, DOGE gibi Ethereum tabanlı memecoin’lerin yanı sıra diğer altcoinlerin de kısa süreliğine yükselmesini tetikledi.

Bitcoin ise şu an $112K civarında, Ağustos’ta gördüğü $124K ATH’nin yaklaşık %10 altında. Analistler genel olarak iyimser; kripto düzenlemeleri artık daha esnek ve ChatGPT de bu görünümle paralel bir yükseliş öngörüyor.

XRP (Ripple): ChatGPT Yıl Sonu Rallisinin Daha Yeni Başlıyor Olabileceğini Öngörüyor

2025, XRP için adeta bir çıkış yılı oldu; SEC ile uzun süren mücadelesini kazanarak $1’i aştı ve son 12 ayda %400 değer kazandı. ChatGPT’ye göre bu rallinin hâlâ devam etme potansiyeli var.

XRP kullanımı hızla artıyor; giderek daha fazla kişi ağı kullanıyor. Resmî XRP Mastercard’ın lansmanı, tokenı doğrudan kredi dünyasına taşıdı. Ekim ayında bir ETF onayı olasılığı da yüksek görünüyor, bu da ralliyi daha da destekliyor.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

Grafikler de bu görünümü destekliyor. Analizler, piyasa güçlü kaldığı sürece yıl sonunda XRP’nin $10’a kadar yükselebileceğini gösteriyor. İşlem hacmi artıyor ve fiyat $2.90 üzerinde kalabildiği sürece büyüme için alan mevcut.

Uzun vadede $10 potansiyeli açık, ancak önce $3.66 direncinin kırılması gerekiyor; fiyat bu seviyeden reddedilmiş ve ardından tekrar $3 altına düşmüştü.

ADA (Cardano): 1 Doların Kırılması Her Zamankinden Daha Yakın

Cardano (ADA), XRP ile benzer bir durumda ve ETF onayı için Ekim ayı kritik bir tarih olarak öne çıkıyor. Son 365 gün içinde ADA, $0.32’den $0.86’ya çıkarak %140’tan fazla kazanç sağladı ve performansı oldukça güçlü.

$1’lik direnç bölgesini tekrar kırmak artık daha yakın görünüyor. Influencer’lar, özellikle Alex Becker gibi isimler ADA’yı favori coin’leri arasında gösteriyor ve $3 hedefi telaffuz ediyor.

Fiyat uzun süren düşüş trendinden çıkmaya çalışıyor ve $0.73’teki 200 EMA güçlü bir destek sağlıyor. Büyük dirençler $0.95–$1 seviyesinde bulunuyor; bu ilk ciddi engel ve ardından ChatGPT’nin hedeflediği $1.20 bölgesi geliyor.

RSI şu an 60 civarında, hâlâ güçlü ve potansiyel yükselişleri destekliyor. MACD ise oldukça yatay ancak yükseliş kesişimine yaklaşmakta, hacim desteği gelirse momentum hızla pozitife dönebilir.

Senaryo mümkün: Fiyat $0.80 üzerinde kalırsa breakout hareketi canlı kalır. $1 seviyesini güçlü bir şekilde aşmak, $1.30 ve hatta alıcılar yoğunlaşırsa $3 yolunu açabilir. Ancak düşüş olursa $0.73 kritik destek olarak devreye giriyor.

Dogecoin (DOGE): Memecoin Rallisini Yakında Başlatacak Mı?

Grayscale, Dogecoin için ilk memecoin ETF başvurusunu yaparak piyasayı salladı. Sürpriz değil: DOGE, kripto dünyasının OG’lerinden biri.

Ekim, altcoinler için kritik bir ay olarak öne çıkıyor; Dogecoin ETF başvurusunun kararı da bu ay bekleniyor. Bloomberg’e göre bu ETF’lerin çoğunun onay alma olasılığı %85’in üzerinde. Bir memecoin ETF’si onayı, piyasada ciddi bir ivme yaratabilir.

Kaynak: DOGEUSD / TradingView

DOGE fiyatı uzun süredir bir konsolidasyon bölgesinde ve 0.20 desteğini kırmadı. Şu an $0.22 civarında işlem görüyor ve düşen kanaldan çıkış yaptı. Ancak asıl test $0.48’deki direnç, burayı kırmadan büyük bir yükseliş beklenemez.

Bu direnç desteğe dönerse, bir sonraki hedef $1. RSI 46 seviyesinde, yön arayışında; MACD ise hafif negatif, endişe yok. Analistler, yakın zamanda bir kırılım bekliyor ve bu da memecoin rallisini tetikleyebilir.

Böyle rallilerde en iyi performansı kim gösterir? Topluluk desteği güçlü yeni projeler.

İşte burada Maxi Doge devreye giriyor: Dogecoin’in başarısını tekrarlamaya çalışıyor ve hâlâ erken aşamada.

ChatGPT’nin Favori Memecoin’i: Maxi Doge

Maxi Doge şu anda dikkatleri üzerine çekiyor. Ön satışa yeni çıkan bu Dogecoin esinli memecoin, şimdiden 1.6 milyon dolardan fazla fon topladı.

Projenin teması, yüksek kaldıraçlı işlem tutkusu olan “gym bro” tarzı bir Doge karakteri üzerine kurulu; ciddi bir utility coin gibi davranmak yerine tamamen meme kültürüne yaslanıyor.

Ama tamamen eğlenceden ibaret değil. Topluluk odaklı staking ve yarışmalar gibi özellikler, hype’ı ve kullanıcı bağlılığını uzun vadede canlı tutmayı hedefliyor.

En büyük artısı mı? Token dağılımı. Toplam arzın yaklaşık %40’ı topluluk ön satışında, hiç insider veya özel satış yok. Bu da büyük borsalara çıktığında balinaların dump riskiyi ciddi şekilde azaltıyor.

Ayrıca MAXI sahipleri için staking programı başlatılıyor; ön satış katılımcıları yıllık %189’a kadar getiri kazanabilecek. Yani token’larınızı kilitleyip, ön satış bitmeden ödülleri toplamaya başlayabilirsiniz.

Erken katılan yatırımcılar büyük kazanç elde etme şansına sahip olabilir.

Maxi Doge web sitesine girerek ön satışı takip edebilir veya katılabilirsiniz. Satın alımlar ETH, USDT, BNB veya kredi kartı ile yapılabiliyor.