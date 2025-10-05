Bitwise CIO: Solana, Wall Street’in Stabilcoin ve Tokenizasyon Ağı Olacak

Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, kurumsal yatırımcıların dijital finansın bir sonraki aşamasını destekleyecek ölçeklenebilir altyapılar ararken Solana’nın Wall Street’in tercih ettiği blockchain haline geldiğini söyledi.

2 Ekim’de Solana Labs yöneticisi Akshay Rajan ile yaptığı söyleşide Hougan, “Bence Solana yeni Wall Street,” ifadelerini kullandı ve bu ilgiyi ağın yüksek performansı ile teknik yeteneklerine bağladı.

Bitwise CIO: Stablecoin ve Tokenizasyon Küresel Finansı Yeniden Şekillendirecek

Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, finans kurumlarının artık stablecoin ve tokenizasyon teknolojilerini ciddiye almaya başladığını, bu yeniliklerin ödemelerden sermaye piyasalarına kadar her şeyi dönüştüreceğini söyledi.

Hougan, “Stablecoin’ler ödemeleri, tokenizasyon ise hisse, tahvil, emtia ve gayrimenkul piyasalarını yeniden icat edecek,” ifadelerini kullandı.

Hougan’a göre, Solana’nın işlem hızındaki ilerleme — 400 mikrosaniyeden 150 mikrosaniyeye — yüksek frekanslı işlemlere alışık kurumsal yatırımcılar için büyük bir avantaj. “Wall Street böyle işlem yapmayı sever,” diyen Hougan, Solana’nın mimarisinin geleneksel finansın hız beklentileriyle daha uyumlu olduğunu vurguladı.

Verilere göre Solana ağında şu anda 13,9 milyar dolarlık stablecoin bulunuyor ve bu da küresel pazarın yaklaşık %4,7’sine denk geliyor. Buna karşın Ethereum hâlâ büyük farkla önde; ana ağı ve Arbitrum, Base, Polygon gibi Layer-2 çözümleriyle birlikte 172,5 milyar dolarlık stablecoin barındırıyor.

Yine de eğilim yavaş yavaş değişiyor. Daha hızlı işlem kapasitesi ve düşük ücretler sunan Solana gibi alternatif ağlar, yeni projeler için çekici bir adres haline geliyor.

Ethereum yanlıları ise temkinli. Offchain Labs Strateji Direktörü AJ Warner, Ethereum’un çok daha yüksek kilitli toplam değer (TVL) seviyesine dikkat çekerek, stablecoin projeleri için EVM tabanlı ekosistemlerin hâlâ en uygun alanlar olduğunu savundu.

Bitwise cephesinde ise Solana’ya olan destek giderek artıyor. Token2049 Singapur etkinliğinde konuşan Bitwise CEO’su Hunter Horsley, Solana’nın staking ETF yarışında Ethereum’a karşı yapısal bir avantaja sahip olabileceğini belirtti.

Horsley’e göre, daha hızlı unstake süreleri, yatırımcıların varlıklarına daha çabuk erişebilmesi gereken ETF ürünlerinde kritik rol oynayabilir.

Bitwise şu anda gerçek SOL rezerviyle desteklenen Bitwise Physical Solana ETP ürününü sunuyor. Yönetim altındaki varlıkları 30 milyon dolar civarında olsa da, şirketin spot Solana ETF başvurusu için SEC’in 16 Ekim’de karar vermesi bekleniyor.

Solana ETF Başvuruları Kurumsal İvmenin Güçlendiğine İşaret Ediyor

Fidelity, Franklin Templeton ve Bitwise gibi önde gelen varlık yöneticileri, staking özellikleri içeren spot Solana ETF’leri için güncellenmiş S-1 başvurularını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sundu.

ETF analisti Nate Geraci, SEC’in bu başvuruları Ekim ortasına kadar onaylayabileceğini belirterek, bu ayı dijital varlık ürünleri için kritik bir dönemeç olarak nitelendirdi.

Bu gelişme, kısa süre önce Cboe BZX Borsası’nda işlem görmeye başlayan REX-Osprey Solana Staking ETF’nin ilk gününde 12 milyon dolarlık giriş kaydetmesinin ardından geldi.

Analistler, Solana’nın hızla kurumların yeni favori altcoini haline geldiğini, Avrupa merkezli Solana ETP’lerine de güçlü fon akışlarının devam ettiğini bildiriyor.

Geraci’ye göre, bu başvurularda staking dilinin yer alması, uzun süredir beklenen staking özellikli spot Ethereum ETF’lerinin de önünü açabilir.

Öte yandan, Bitcoin tabanlı borsa yatırım ürünlerinde tutulan BTC miktarı 1,47 milyon adedi aşarak, toplam arzın yaklaşık %7’sine ulaştı. ABD merkezli ETF’ler piyasaya hâkim durumda.

Veri sağlayıcısı HODL15Capital’e göre, BlackRock’un IBIT ETF’si 746.810 BTC ile başı çekerken, Fidelity’nin FBTC ürünü yaklaşık 199.500 BTC tutuyor.