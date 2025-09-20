BTC $115,837.45 -1.16%
ETH $4,470.25 -2.72%
SOL $237.48 -4.08%
PEPE $0.000010 -7.45%
SHIB $0.000012 -4.01%
DOGE $0.26 -5.29%
XRP $2.98 -3.13%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Altcoin Haberleri

Bitmine, Ethereum Hazinesini 69 Milyon Dolar Daha Artırdı

Bitcoin Ethereum
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bitmine, Ethereum Hazinesini 69 Milyon Dolar Daha Artırdı

Wall Street’in kıdemli ismi Tom Lee liderliğindeki kripto şirketi Bitmine, Ethereum varlıklarını Galaxy Digital’in tezgah üstü (OTC) platformu üzerinden 69 milyon dolar değerinde ETH daha satın alarak genişletti.

Arkham verilerine göre, Bitmine’ın toplam Ethereum varlıkları artık yaklaşık 1,95 milyon ETH’ye ve 8,66 milyar dolarlık değere ulaştı.

Blockchain kayıtları, son işlemlerde 3.247 ETH (14,55 milyon $), 3.258 ETH (14,6 milyon $), 4.494 ETH (20,06 milyon $) ve 4.428 ETH (19,77 milyon $) alımlarının bir saatten kısa sürede tamamlandığını gösteriyor.

Yapılandırılmış bu zamanlama, kurumsal alıcıların açık piyasa fiyatlarını bozmadan büyük miktarlarda Ethereum biriktirmesine olanak tanıyor. Bitmine’ın stratejik alımları, kurumsal yatırımcıların ETH’ye artan ilgisini de gözler önüne seriyor.

Bitmine, Ethereum Arzının %2’sini Kontrol Ediyor

Wall Street’in kıdemli ismi Tom Lee liderliğindeki Bitmine, son satın alımlarıyla Ethereum hazinesini 2 milyon ETH’nin üzerine çıkardı ve dolaşımdaki arzın yaklaşık %1,8’ini kontrol eder hâle geldi.

Şirketin toplam portföy değeri yaklaşık 8,65 milyar dolar ve bu, Bitmine’ı en büyük kurumsal ETH hazinesi sahibi konumuna getiriyor.

Son hamleler, Bitmine’ın agresif birikim stratejisini gözler önüne seriyor. 4 Eylül’de Galaxy Digital ve FalconX üzerinden 80.325 ETH (358 milyon $), 11 Eylül’de ise 46.255 ETH (201 milyon $) satın alınmıştı.

Bu adımlar, şirketi kurumsal ETH birikiminde başa taşıdı; SharpLink Gaming 838.000 ETH ile ikinci sırada, The Ether Machine ise 495.000 ETH ile üçüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: SER

Karşılaştırma olarak, Ethereum Vakfı 225.000 ETH, Coinbase ise 136.800 ETH tutuyor.

Bitmine’ın bu stratejisi, Michael Saylor liderliğindeki Bitcoin birikim stratejisini anımsatıyor; büyük kurumsal rezervler, kripto varlıkların kurumsal benimsenmesinde kilit rol oynuyor.

Ethereum, bu birikime rağmen yazının yazıldığı sırada 4.465 dolardan işlem görerek son 24 saatte %2,8 ve haftalık %4,2 değer kaybetti.

Ethereum Hazine Firmaları SPAC Anlaşmaları ve Geri Alımlarla Varlıklarını Genişletiyor

Ethereum odaklı kurumsal hazineler, piyasa baskısı ve stratejik fırsatları değerlendirerek varlıklarını büyütüyor. The Ether Machine, 17 Eylül’de Nasdaq’ta listelenen SPAC Dynamix Corporation ile birleşme sürecini başlattı ve halka açılmak için SEC’e taslak kayıt beyanı sundu.

Temmuz ayında duyurulan anlaşmanın, hissedar onayına bağlı olarak dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor. Ağustos ayında şirket, 150.000 ETH ekleyerek toplam pozisyonunu 495.362 ETH’ye çıkardı.

Bu arada SharpLink Gaming, devam eden geri alım programı kapsamında 1 milyon hissesini ortalama 16,67 dolar fiyatla geri satın aldı.

Ağustos sonundan bu yana yaklaşık 1,94 milyon hisseyi geri alan SharpLink, 3,86 milyar dolar veya hisse başına 18,55 dolar net varlık değeri bildirdi ve borcu olmadığını doğruladı.

Analistler, Ethereum odaklı dijital varlık hazinelerinin (DAT) Bitcoin ve Solana’ya kıyasla daha iyi konumlandığını belirtiyor.

Standard Chartered Küresel Dijital Varlıklar Araştırmaları Başkanı Geoffrey Kendrick, Ethereum ve Solana’nın, yüksek değerlemeleri ve staking getirileri sayesinde uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklediğini vurguladı.

Haziran ayından bu yana Ethereum hazineleri, token’ın dolaşımdaki arzının yaklaşık %3,1’ini biriktirdi. Piyasa baskısı altında bazı değerlemelerde konsolidasyon beklenirken, Ethereum odaklı firmalar stratejik hamlelerle ivme kazanıyor.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Bitmine, Ethereum Hazinesini 69 Milyon Dolar Daha Artırdı
2025-09-20 10:48:23
Bitcoin Fiyat Tahmini: FED’in Faiz Kararı BTC’yi Nasıl Etkileyecek?
2025-09-20 10:31:35
Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB’de Ralli İhtimali Güçleniyor
2025-09-20 10:02:42
Kripto Para Fiyat Tahmini: 19 Eylül – XRP, Solana, Cardano
2025-09-19 13:57:12
PEPE Grafiği %350'lik Bir Yükselişe İşaret Ediyor! Pepe Fiyatı Ne Olur?
2025-09-19 19:03:49
Ethereum’un Fusaka Yükseltmesi Aralık’ta Ana Ağa Geliyor
2025-09-19 12:40:26
XRP ETF'si Rekor Kırdı! XRP Fiyatı Yükselir mi?
2025-09-19 12:34:33
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Fiyat Tahminleri
Bitcoin Fiyat Tahmini: FED’in Faiz Kararı BTC’yi Nasıl Etkileyecek?
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-09-20 10:31:35
Fiyat Tahminleri
Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB’de Ralli İhtimali Güçleniyor
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-09-20 10:02:42
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi