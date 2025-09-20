Bitmine, Ethereum Hazinesini 69 Milyon Dolar Daha Artırdı

Wall Street’in kıdemli ismi Tom Lee liderliğindeki kripto şirketi Bitmine, Ethereum varlıklarını Galaxy Digital’in tezgah üstü (OTC) platformu üzerinden 69 milyon dolar değerinde ETH daha satın alarak genişletti.

Arkham verilerine göre, Bitmine’ın toplam Ethereum varlıkları artık yaklaşık 1,95 milyon ETH’ye ve 8,66 milyar dolarlık değere ulaştı.

Blockchain kayıtları, son işlemlerde 3.247 ETH (14,55 milyon $), 3.258 ETH (14,6 milyon $), 4.494 ETH (20,06 milyon $) ve 4.428 ETH (19,77 milyon $) alımlarının bir saatten kısa sürede tamamlandığını gösteriyor.

TOM LEE IS BUYING EVEN MORE $ETH



Tom Lee’s Bitmine just bought another $69M of ETH from Galaxy Digital. They now hold $8.66 BILLION of ETH.$BMNR is bullish on $ETH. pic.twitter.com/t9BWh9btPR — Arkham (@arkham) September 19, 2025

Yapılandırılmış bu zamanlama, kurumsal alıcıların açık piyasa fiyatlarını bozmadan büyük miktarlarda Ethereum biriktirmesine olanak tanıyor. Bitmine’ın stratejik alımları, kurumsal yatırımcıların ETH’ye artan ilgisini de gözler önüne seriyor.

Bitmine, Ethereum Arzının %2’sini Kontrol Ediyor

Wall Street’in kıdemli ismi Tom Lee liderliğindeki Bitmine, son satın alımlarıyla Ethereum hazinesini 2 milyon ETH’nin üzerine çıkardı ve dolaşımdaki arzın yaklaşık %1,8’ini kontrol eder hâle geldi.

Şirketin toplam portföy değeri yaklaşık 8,65 milyar dolar ve bu, Bitmine’ı en büyük kurumsal ETH hazinesi sahibi konumuna getiriyor.

Son hamleler, Bitmine’ın agresif birikim stratejisini gözler önüne seriyor. 4 Eylül’de Galaxy Digital ve FalconX üzerinden 80.325 ETH (358 milyon $), 11 Eylül’de ise 46.255 ETH (201 milyon $) satın alınmıştı.

Bu adımlar, şirketi kurumsal ETH birikiminde başa taşıdı; SharpLink Gaming 838.000 ETH ile ikinci sırada, The Ether Machine ise 495.000 ETH ile üçüncü sırada bulunuyor.

Karşılaştırma olarak, Ethereum Vakfı 225.000 ETH, Coinbase ise 136.800 ETH tutuyor.

Bitmine’ın bu stratejisi, Michael Saylor liderliğindeki Bitcoin birikim stratejisini anımsatıyor; büyük kurumsal rezervler, kripto varlıkların kurumsal benimsenmesinde kilit rol oynuyor.

Ethereum, bu birikime rağmen yazının yazıldığı sırada 4.465 dolardan işlem görerek son 24 saatte %2,8 ve haftalık %4,2 değer kaybetti.

Ethereum Hazine Firmaları SPAC Anlaşmaları ve Geri Alımlarla Varlıklarını Genişletiyor

Ethereum odaklı kurumsal hazineler, piyasa baskısı ve stratejik fırsatları değerlendirerek varlıklarını büyütüyor. The Ether Machine, 17 Eylül’de Nasdaq’ta listelenen SPAC Dynamix Corporation ile birleşme sürecini başlattı ve halka açılmak için SEC’e taslak kayıt beyanı sundu.

📜 @TheEtherMachine has filed a draft registration statement with the SEC as it moves forward with plans to go public through a merger.#Ethereum #ETHhttps://t.co/vq7CHuD3Y7 — Cryptonews.com (@cryptonews) September 17, 2025

Temmuz ayında duyurulan anlaşmanın, hissedar onayına bağlı olarak dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor. Ağustos ayında şirket, 150.000 ETH ekleyerek toplam pozisyonunu 495.362 ETH’ye çıkardı.

Bu arada SharpLink Gaming, devam eden geri alım programı kapsamında 1 milyon hissesini ortalama 16,67 dolar fiyatla geri satın aldı.

Ağustos sonundan bu yana yaklaşık 1,94 milyon hisseyi geri alan SharpLink, 3,86 milyar dolar veya hisse başına 18,55 dolar net varlık değeri bildirdi ve borcu olmadığını doğruladı.

Analistler, Ethereum odaklı dijital varlık hazinelerinin (DAT) Bitcoin ve Solana’ya kıyasla daha iyi konumlandığını belirtiyor.

Standard Chartered Küresel Dijital Varlıklar Araştırmaları Başkanı Geoffrey Kendrick, Ethereum ve Solana’nın, yüksek değerlemeleri ve staking getirileri sayesinde uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklediğini vurguladı.

🚨 Standard Chartered said Ethereum has benefited more than Bitcoin or Solana from digital asset treasury buying, citing stronger staking yields. #Ethereum #Bitcoin #treasurieshttps://t.co/p5yNkvvW87 — Cryptonews.com (@cryptonews) September 15, 2025

Haziran ayından bu yana Ethereum hazineleri, token’ın dolaşımdaki arzının yaklaşık %3,1’ini biriktirdi. Piyasa baskısı altında bazı değerlemelerde konsolidasyon beklenirken, Ethereum odaklı firmalar stratejik hamlelerle ivme kazanıyor.