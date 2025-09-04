Bitmine 358 Milyon Dolar Değerinde Ethereum Aldı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Arkham verilerine göre, en büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı Bitmine perşembe günü Galaxy Digital ve FalconX’ten 80.25 ETH aldı.

Bitmine şu anda değeri 8.69 milyar dolar olan 1.947.299 ETH’ye sahip.

Bitmine (BMNR) 在过去 1 小时里从 Galaxy Digital 和 FalconX 两家机构业务平台收到了 80,325 枚 ETH ($3.58 亿)。



这应该是他们在本周所购买的 ETH，再加上他们截至 8/31 时所持有的 1,866,974 枚 ETH，他们现在应该是有 1,947,299 枚 ETH ($86.9 亿) 了。



本文由 #Bitget｜@Bitget_zh 赞助 https://t.co/yXOy23Idg3 pic.twitter.com/ha2VqgeEj4 — 余烬 (@EmberCN) September 4, 2025

Bitmine’ın toplam varlıkları, en büyük ikinci Ethereum yatırımcısı olan SharpLink’in varlıklarından yaklaşık iki kat daha fazla.

Bitmine, 31 Ağustos itibariyle 1.866.974 ETH’ye sahipken, SharpLink ise 837.230 ETH’ye sahipti.

Bitcoin madencilik şirketi Bitmine, kısa bir süre önce 1.87 milyon Ethereum tokenine sahip olduğunu duyurmuştu. Bu, ETH arzının yaklaşık %1.55’ine tekabül ediyor.

Bitmine, Strategy’nin İzinden Gidiyor

Bitmine’ın ETH biriktirmeye devam etmesi, fiyat dalgalanmalarına rağmen tokenin uzun vadeli değerine duyduğu inancın bir göstergesi olarak görülüyor.

Bu arada The Ether Machine de pazartesi günü 150.000 ETH alarak toplam varlıklarını 500.000 ETH’ye (2.19 milyar dolar) çıkardı.

Büyük yatırımcıların alımlarını sürdürmesi, mevcut piyasa koşullarında stratejik pozisyonlar aldıklarını gösteriyor. Ayrıca Ethereum’un önümüzdeki aylarda kurumsal yatırımcılardan ilgi görmeye devam etmesi bekleniyor.

CoinMarketCap verilerine göre Ethereum 4.385 dolardan işlem görüyor. ETH bir ayda %20.1 ve bir yılda %84 değer kazandı.

Ayrıca CoinShares’in yakın tarihli bir raporuna göre Ethereum ETF’lerinin yönetim altındaki toplam varlıkları 37.9 milyar dolara ulaştı.

ETH Fiyatı Ne Olur?

Büyük şirketlerin alımlarını sürdürmesi ETH fiyatının yükselmesinde etkili oldu. Ethereum’un stake edilebilmesi, ETH hazinelerini getiri araçlarına dönüştürüyor.

Yatırımcılar staking işlemleri için ETH’lerini elde tutmaya devam ederse fiyat baskısı görülebilir ancak satış gerçekleşmesi halinde ise sert fiyat dalgalanmaları gerçekleşebilir.

Cryptonews’e konuşan Unity Wallet COO’su James Toledano, ağ kapasitesinin iyileştirilmesinin, DeFi işlem maliyetlerinin düşük olmasının ve katman 2 benimsemesinin on-chain faaliyetlerini artırdığını söyledi.

Toledano, ETH’nin kısa vadede daha fazla yükselebileceğini, ancak sert fiyat artışlarının ardından yaz sonundan ve eylül ayında temkinli olunması gerektiğini belirtti.

ETH’nin yükseliş ivmesini koruması için 4.450 dolar seviyesini koruması gerekiyor.