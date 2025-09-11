Bitmine 201 Milyon Dolar Değerinde Ethereum Aldı

Bitmine, bir BitGo cüzdanından 201 milyon dolar değerinde 46.255 ETH aldı.

Blockchain veri platformu Onchain Lens, halka açık Bitcoin madencilik şirketi Bitmine’ın artık 9.24 milyar dolar değerinde 2.126.018 ETH’ye sahip olduğunu bildirdi.

Arkham’ın verilerine atıfta bulunan Onchain Lens, işleme dahil olan üç cüzdandan birinin Bitmine’a ait olduğunu, diğer ikisinin ise belirsiz olduğunu söyledi.

Bu son işlem, Bitmine’ın uzun vadeli yatırım aracı olarak ETH’ye güvenini yansıtıyor. 31 Ağustos itibariyle Bitmine’ın 1.866.974 ETH’si bulunuyordu.

Bu gelişme, Bitmine’ın Galaxy Digital ve FalconX’ten 358 milyon dolar değerinde 80.325 ETH almasının ardından geldi. Şirket, ETH’nin toplam arzının %5’ine sahip olmayı planlıyor.

Bitmine En Büyük ETH Hazine Şirketi Oldu

Bitmine, pazartesi günü kripto ve nakit varlıklarının 9.21 milyar doları aştığını duyurdu.

Bitmine, şu anda yaklaşık 73 milyar dolar değerinde BTC’ye sahip olan Strategy’den (eski adıyla MicroStrategy) son en büyük ikinci kripto yatırımcısı konumunda.

Bitmine’ın Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Lee, ETH’nin önümüzdeki 10-15 yıl içinde önemli bir büyüme kaydedebileceğine inanıyor.

Kurumsal Yatırımcılar, Dalgalı Fiyat Hareketlerine Rağmen Alımlarını Sürdürüyor

Bitmine’ın 46 bin ETH’lik son alımı, kurumsal yatırımcıların dalgalı fiyat hareketlerine rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Kurumsal yatırımcıların yüklü alımları, borsalardaki likiditeyi azaltarak yükselişe zemin hazırlayabilir.

Ethereum son 24 saatte %2.29’luk bir artış kaydederek piyasa genelinden daha iyi performans gösterdi. Dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum şu anda 4.400 dolar civarında işlem görüyor.